5 raisons pour lesquelles la mère de Darren Aronofsky! Est toujours mon film préféré des 3 dernières années

D’accord, d’abord, maman! peut-être le film qui a ruiné la carrière de Jennifer Lawrence. Ou à tout le moins, mettez-le en attente. Avant la mère !, Jennifer Lawrence était littéralement la fille en feu. Mais après maman!, Elle a décidé de s’éloigner assez longtemps des feux de la rampe. Mais pourquoi?

Eh bien, ce n’est certainement pas à cause de sa performance, car c’est impeccable dans ce film. En fait, c’est probablement le meilleur qu’elle ait fait depuis Silver Linings Playbook, d’autant plus qu’elle est censée représenter une Terre Mère en détresse et brutalisée (plus à ce sujet plus tard). En fait, tout le jeu est de premier ordre. Ed Harris en tant que père en deuil (et remplace Adam). Michelle Pfeiffer en tant qu’épouse (et remplaçant Eve), et Javier Bardem, dans le rôle le plus sous-estimé de sa carrière, en tant que poète et représentant Dieu, sont tous au sommet de leur forme. Ils vous attirent assez longtemps pour vous séduire, seulement pour freiner le piétinement de votre âme. Ils sont vraiment incroyables et je pense honnêtement qu’ils auraient tous dû être nominés aux Oscars. Chacun d’entre eux.