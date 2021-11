5 raisons pour lesquelles la Nintendo Switch est toujours un produit phare

Image : La vie de Nintendo

Beaucoup de lecteurs de ces pages possèdent une Switch depuis près de 5 ans. Nous avons probablement de vastes bibliothèques de jeux, un ou deux Joy-Con détraqués et beaucoup de bons souvenirs. Pourtant, les tentatives fiévreuses de souhaiter l’existence d’un Switch ‘Pro’ cette année, par opposition à chaque fois que Nintendo est bon et prêt à publier une mise à niveau ou un successeur, témoignaient de ce désir de quelque chose de brillant et d’un peu plus puissant. Alors que des millions de joueurs Sony et Microsoft – les plus chanceux de toute façon – profitent d’une nouvelle génération de matériel, le commutateur semble de plus en plus grinçant, tandis que certains ports ces derniers temps sont soit extrêmement rugueux, soit des « versions cloud ».

D’un autre côté, cependant, le Switch a de nombreuses exclusivités en cours et un eShop dynamique qui, une fois que vous vous battez à travers un grand nombre de titres nettement moyens, regorge de joyaux. Le Switch a des jeux, mais pas nécessairement les jeux whizz-bang les plus avancés techniquement.

Ce que les propriétaires et les fans à long terme peuvent également ignorer, c’est que le Switch se vend toujours en grand nombre et est toujours un article « chaud » avant la prochaine saison des fêtes. Certaines recherches le montrent, et une grande partie de ce que nous pourrions tenir pour acquis est toujours hautement souhaitable pour de nombreuses personnes. Il est intéressant de noter que les gens parlent des projections réduites de Nintendo de plus de 20 millions de systèmes livrés cet exercice comme négatives, alors que ce sont des chiffres qui – dans les circonstances actuelles – restent exceptionnels.

Alors, au-delà des vétérans blasés de Switch comme nous, comment une petite console aussi vieillissante et sous-alimentée est-elle toujours un produit chaud à ramasser près de 5 ans après sa sortie ? Voici quelques points forts qui permettent toujours au système de Nintendo de se démarquer et d’être un achat festif et Black Friday très recherché.

Image : La vie de Nintendo

Une gamme de prix compétitive

Cela peut sembler une catégorie étrange au départ, mais elle est pertinente dans le contexte des circonstances actuelles du marché. Nous aborderons cela plus en détail dans une autre section, mais Switch est maintenant en concurrence dans l’espace PS5 et Xbox Series X|S, et bien que ces deux systèmes aient des modèles plus abordables sans lecteur de disque ou spécifications réduites, le Switch se tient plutôt bien. bien en termes de prix à côté d’eux. Le modèle OLED peut coûter 349,99 USD, mais le modèle standard coûte 299,99 USD (et a récemment subi une baisse de prix en Europe) et figure dans les offres groupées et les offres Black Friday. Ensuite, il y a le Switch Lite à 199,99 $ USD, qui est en train de glisser dans un bon prix pour les deuxièmes systèmes, les cadeaux pour les enfants, etc.

Outre le Lite également, Nintendo a mis en évidence avec succès comment un achat de Switch permet d’économiser certains coûts en termes d’extras. Avec autant de jeux multijoueurs axés sur la famille qui fonctionnent bien avec des commandes Joy-Con simples, l’angle du multijoueur est disponible dès la sortie de la boîte sans contrôleurs supplémentaires nécessaires. Lors de la budgétisation minutieuse des cadeaux de fête, la Switch offre une bonne option en raison de ses différentes options de jeu et de la possibilité de ne pas avoir besoin de nombreux modules complémentaires pour s’amuser hors de la boîte.

Les différentes options signifient également qu’un certain nombre de ménages peuvent se retrouver avec plus d’un commutateur, ce qui est à peu près une situation gagnant-gagnant pour Nintendo.

Image : Nintendo

Tout sur ce style de vie ambitieux

À partir de là, Nintendo a constamment promu l’image de Switch en tant que contributeur précieux aux routines quotidiennes, aux temps d’arrêt avec la famille et les amis, et bien sûr un certain nombre de jeux « sérieux » comme les RPG pour faire passer le temps. Cela revient au vieil argument selon lequel le système est plus que la somme de ses parties – c’est une tablette vieillie avec des contrôleurs amovibles et un dock pour le téléviseur, mais Nintendo en a fait un appareil de style de vie d’une manière similaire à la Wii / DS ère.

Nous voyons Nintendo promouvoir le fitness et l’activité avec des gens comme Aventure en forme de bague, il fait la promotion de l’exercice mental en solo et multijoueur avec le prochain Big Brain Academy : Cerveau contre. Cerveau, et bien sûr, il existe divers autres jeux de fitness et de puzzle disponibles. Il y a aussi un grand angle multijoueur, Superstars de Mario Party étant un exemple récent, avec un marketing pendant plus de quatre ans montrant un mélange de télévision et de jeux portables avec les amis et la famille. Il a été établi comme une machine très sociale, un exploit de relations publiques impressionnant si l’on considère sa faible offre dans des domaines tels que le chat vocal en ligne.

Il y a aussi le jeu en solo, bien sûr, avec le marketing indiquant que les joueurs s’immergent à la maison dans un siège confortable, devant la télévision ou lorsqu’ils sont en déplacement. C’est un vieux chapeau pour beaucoup d’entre nous, mais c’est une vision ambitieuse qui est conçue pour s’adapter au mode de vie des gens et respecter leur temps. C’est un autre facteur qui le rend attrayant pour les personnes de différents types.

Image: Nintendo Life / Zion Grassl

Il y a tellement de jeux

Il est facile d’oublier pour ceux d’entre nous qui sont dans le train Switch depuis le premier jour et qui ont peut-être du mal à choisir un achat festif (surtout avec le retard de Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp) mais le système dispose désormais d’une bibliothèque exceptionnelle et variée. Après tout Mario Kart 8 Deluxe se vend toujours à des millions d’exemplaires par an, il y a donc encore beaucoup de gens qui découvrent les joies du coureur pour la première fois. Ensuite, il y a plusieurs Pokémon jeux, ne l’oublions pas, et les charmes permanents de Traversée d’animaux : nouveaux horizons.

La Switch a progressivement accumulé une importante bibliothèque d’exclusivités, propriétaires et tiers, et a également bénéficié d’une série de ports Wii U – des jeux auxquels peu de gens auront joué dans leur forme originale. Bien qu’il soit facile de se concentrer sur ce que le système de Nintendo ne peut pas offrir, comme des versions puissantes de nombreux titres multiplateformes les plus vendus comme Call of Duty, etc., il existe de nombreux jeux uniques ou les mieux joués sur le Switch. Encore une fois, pour ceux d’entre nous qui ont régulièrement accumulé une collection, il est facile de la dépasser, mais pour ceux qui arrivent tard sur Switch, la variété de la bibliothèque est exceptionnelle.

Alors oui, en fin de compte, la Switch a bien des jeux.

Image : La vie de Nintendo

Vous pouvez réellement les trouver dans les magasins

C’est peut-être le plus gros et un peu un cadeau pour Nintendo à la lumière des défis sans précédent au cours des deux dernières années. Nintendo – comme de nombreuses sociétés de divertissement – a connu un boom de ses ventes et de ses bénéfices en 2020 en raison des blocages mondiaux et de nombreuses personnes ayant besoin de divertissement à domicile. Aujourd’hui, en 2021 et l’année prochaine, l’impact persistant de COVID reste tandis que l’industrie technologique est également aux prises avec de graves pénuries de puces et des défis logistiques. Il est de plus en plus difficile de fabriquer et de distribuer des consoles en ce moment, Nintendo étant également touché malgré ses pipelines établis et l’utilisation de technologies standard et établies.

Pour Sony et Microsoft, cependant, il a été impossible de répondre à la demande, en particulier avec les modèles PS5 et Xbox Series X. Chacun de ces systèmes qui arrivent dans les magasins est vendu rapidement, et quiconque cherche à en acheter un pour les fêtes de fin d’année comptera sur la chance et le bon timing. Le Switch OLED est un peu comme ça dans certains territoires et d’autres bundles et couleurs spécifiques sont difficiles à trouver, mais il existe des modèles standard et Lite disponibles avec un peu de recherche. Alors que les systèmes de dernière génération de Sony et Microsoft (PS4 / Xbox One) devraient théoriquement être également des options bon marché, ils se sentent effectivement abandonnés et ne sont certainement pas promus.

C’est un endroit difficile pour Sony et Microsoft, mais pour Nintendo, c’est certainement le système de jeu le plus régulièrement disponible dans les magasins.

Image: Nintendo Life / Zion Grassl

Appel de masse, l’océan bleu, etc.

À des degrés divers, toutes les consoles de jeu actuelles ont un attrait de masse – le jeu n’a jamais été aussi grand, et il semble que nous entrons dans une phase où le terme « joueur » sera sans pertinence. La grande variété de jeux disponibles sur différentes plates-formes signifie que la plupart des gens sont désormais des « joueurs », que ce soit sur consoles, téléphones ou autre.

La forte dynamique de Switch et tous les facteurs soulignés ci-dessus contribuent à cet attrait de masse qui en a fait une génération à succès pour Nintendo. La société a également utilisé ce temps pour créer la « marque » également, la série LEGO Mario s’avérant extrêmement populaire, et bien sûr le film Mario à venir l’hiver prochain. Après une période difficile à l’ère de la 3DS / Wii U, la marque de l’entreprise est sans aucun doute revenue à un point culminant, étant facilement reconnue et populaire.

Nintendo ne devrait bien sûr pas prendre cela pour acquis, il devra gagner du terrain.

Pour beaucoup d’entre nous, le Switch est un appareil vieillissant mais charmant, mais ce n’est pas tout à fait ainsi qu’il est perçu dans le monde au sens large. Il peut nous sembler improbable que des millions de personnes achètent encore le Switch – essentiellement sous sa forme originale – fin 2021, mais c’est le cas. Tout à fait où le commerce du matériel de Switch et Nintendo sera dans 12 mois, cependant, c’est à deviner.