5 raisons pour lesquelles la nouvelle Amazfit GTR 3 Pro est un rival de l’Apple Watch | La technologie

La nouvelle montre intelligente Amazfit GTR 3 Pro dispose d’un meilleur écran, d’une batterie et d’un suivi sportif pour maintenir une vie plus saine et plus active.

Amazfit a de nouvelles montres intelligentes et le nouveau Amazfit GTR 3 Pro C’est l’un des modèles les plus avancés de la marque que vous pouvez acheter dès maintenant.

Cette smartwatch premium est puissante et facile à utiliser, une montre qui tentera de rivaliser avec l’Apple Watch et contre d’autres options dans ce monde qui s’agrandit et où les montres bon marché offrent de plus en plus des fonctions plus avancées.

Dans le cas d Amazfit GTR 3 Pro a des détails qui le rendent particulièrement intéressant pour ceux qui recherchent une montre avec un bon design et qui se combine avec tout. Son cadran rond le rend plus intéressant si vous souhaitez qu’il s’intègre bien à votre style.

Il a également une plus grande autonomie que les versions précédentes, vous n’avez donc pas à le charger en continu.

Une smartwatch premium à moins de 200€

Smartwatch premium puissante avec grand écran, autonomie jusqu’à 12 jours, suivi sportif avec GPS et surveillance de la santé 24h/24 et 7j/7.

Ce n’est pas une faute de frappe. Cette Amazfit GTR 3 Pro est une montre avancée de catégorie premium qui il vous coûtera moins de 200 euros même au lancement.

Il sera en vente à partir du 3 novembre dans les magasins comme Amazon et le prix officiel est de 199,90 euros. De plus, la livraison est totalement gratuite.

Nouvel écran AMOLED

Le nouvel écran d’Amazfit GTR 3 Pro est impressionnant. Ils en ont déjà un Écran AMOLED Résolution Ultra HD avec un rapport écran/corps plus élevé.

La taille de l’écran est de 1,45 pouces au format rond et la résolution est de 480 x 480 pixels ou 331 pixels par pouce.

Le verre de protection est en verre trempé avec un revêtement anti-empreintes digitales et un bord 2.5D qui crée un effet de cascade.

Suivi sportif et santé 24h/24 et 7j/7

Le sport et la santé sont devenus la principale raison d’avoir une de ces montres. Peu importe que vous soyez un athlète quotidien ou que vous fassiez du sport occasionnellement. Même si vous voulez juste une montre avec des fonctions intelligentes, elle gardera un œil sur votre santé.

Il a capteur de fréquence cardiaque, saturation en oxygène du sang, niveau de stress et fréquence respiratoire. Avec une seule touche sur l’horloge, vous pouvez connaître l’état de votre corps

Vous pouvez également faire un suivi du sommeil, niveau de stress et suivi du cycle menstruel.

Pour les sportifs, c’est une bonne montre car elle a suivi de plus de 150 modes sportifs, y compris 9 sports de reconnaissance intelligents tels que la course, la marche, le cyclisme, la natation, l’elliptique, l’aviron ou la course et la marche à l’intérieur.

Conception de couronne classique

Le design classique d’Amazfit GTR 3 Pro Elle est parfaite pour les personnes à la recherche d’une montre connectée qui s’adapte à votre style. Qu’elle soit classique ou plus urbaine ou sportive.

Il dispose de Sangles interchangeables standard de 22 mm vous pouvez donc choisir parmi les milliers que vous pouvez acheter dans les magasins en ligne.

Deux versions sont disponibles, toutes deux en aluminium. L’un est de cuir marron avec un bracelet en cuir inclus et l’autre, plus sportive, de noir avec bracelet en silicone.

En outre, a plus de 150 sphères horloge que vous pouvez personnaliser pour chaque moment de la journée.

12 jours d’autonomie

L’autonomie est l’un des points forts d’Amazfit GTR 3 Pro. Ils ont réussi à augmenter les performances de cette montre jusqu’à 12 jours avec une utilisation typique.

Cela signifie que dans deux semaines vous n’aurez plus à recharger la montre même si vous faites du sport en extérieur en utilisant son GPS.

Avec un mode entraînement et une utilisation intensive, la batterie dure environ 6 jours. Si vous utilisez le GPS en continu, il durera environ 35 heures.

Même si vous décidez d’étirer la batterie au maximum en mode basse consommation, la batterie durera 30 jours.

