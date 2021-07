5 raisons pour lesquelles la realme GT devrait faire trembler Xiaomi | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

realme GT est la nouvelle gamme premium, une bête avec Snapdragon 888 et les souvenirs les plus rapides pour obtenir les meilleures performances.

Faites attention Xiaomi car cela m’accélère vraiment. L’un des derniers modèles lancés par la marque chinoise est Realme GT, un smartphone avec le meilleur de la technologie et à un prix assez bas.

Ce smartphone a tout pour plaire, même un design très frappant, pour ceux qui recherchent le mobile parfait pour jouer à des jeux et aussi pour ne jamais perdre de performances, quel que soit le nombre d’applications que vous ouvrez.

Le realme GT est là et il arrive avec une finition sportive et des performances TOP sous le capot. Un téléphone portable aux nombreuses qualités, dont un processeur Snapdragon 888 très puissant.

realme GT sera mis en vente le 3 août pour seulement 429 euros, moins de 500 euros pour un smartphone qui a processeur le plus rapide, les souvenirs les plus rapides et un grand écran Super AMOLED 120 Hz. Que peut-on demander de plus?

Si vous n’avez pas encore lu la critique la plus complète de realme GT, ne la manquez pas. Mais au cas où, ce sont les principales raisons pour lesquelles vous devriez être très attentif à ce smartphone, car il pourrait être votre prochain mobile.

realme GT a le processeur le plus rapide

Un mobile appelé “GT” ne peut transporter que le processeur le plus puissant sous le capot. Et c’est vrai, realme GT utilise un Snapdragon 888, le processeur le plus rapide et le plus puissant que Qualcomm possède actuellement et utilisé par les mobiles les plus puissants du moment.

Si les performances sont ce que vous recherchez, un Snapdragon 888 ne vous laissera pas tomber. Autant pour les joueurs recherchant les meilleures performances possibles pour leurs jeux, pour éviter les problèmes de perte d’image ou de décalage lors de la connexion à Internet.

Il offre également les meilleures performances si vous souhaitez que toutes vos applications préférées soient ouvertes, réactives et ouvertes immédiatement.

À cela, vous devez ajouter la RAM LPDDR5 et le stockage UFS 3.1, les mémoires les plus rapides.

Un grand écran AMOLED 120 Hz

Il n’y aura pas de retour en arrière. Une fois que vous aurez essayé les écrans AMOLED, vous ne voudrez plus revenir à un autre type de dalle. Mais ce que vous ne pourrez plus revoir ou pour plaisanter, c’est un écran qui n’est pas à 120 Hz comme celui de realme GT.

realme n’a épargné aucune dépense avec l’écran realme GT. Il mesure 6,43 pouces, Super AMOLED avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels. De plus, la luminosité atteint 1 000 nits.

Rafraîchissement à 120 Hz, avec un échantillonnage à 360 Hz qui permet de détecter beaucoup plus tôt lorsque vous appuyez sur l’écran, un détail très important pour les gamers. Bref, le meilleur écran possible que vous puissiez avoir sur un mobile.

Batterie toute la journée et charge ultra-rapide

Avec tout ce que ce realme GT a sous le capot, il est normal que lorsque le mobile fonctionne à pleine puissance, la batterie en souffre. Malgré tout, il comprend une batterie d’une capacité de 4 500 mAh qui vous donnera de l’énergie pour toute la journée.

La meilleure partie est que realme comprend un système de charge de 65 W avec un chargeur compatible dans la boîte. Vous n’aurez pas à l’acheter séparément. En seulement une demi-heure, vous aurez la batterie complètement chargée et en 12 minutes environ la moitié, assez pour l’utiliser le reste de la journée.

D’après nos tests, la batterie vous offrira plus de 7 heures d’utilisation ininterrompue et cela avec une utilisation intensive.

Appareil photo 64 mégapixels

realme GT comprend un Appareil photo principal de 64 mégapixels. C’est un capteur plus que suffisant pour prendre de très bonnes photos et vidéos en résolution 4K.

Il dispose également d’un grand angle de 8 mégapixels et d’un autre capteur de 2 mégapixels pour la macrophotographie. Quant à la caméra frontale, elle dispose d’un appareil photo de 16 mégapixels qui vous offrira la meilleure qualité pour les selfies

Vous pouvez voir les photos de test de la revue realme GT pour vérifier la qualité photographique.

Un mobile puissant pour durer des années

La bonne chose à propos de ce realme GT est qu’il a des caractéristiques techniques pour durer. Même si tout le monde ne peut pas s’offrir un mobile à 429 euros, mais ça vaut le coup sur le long terme.

Vous disposez du meilleur processeur du moment, avec des mémoires rapides et une grande capacité de stockage et aussi rapide pour enregistrer vos vidéos, photos, fichiers et tout ce que vous voulez et sans aucune attente.

Vous achetez le meilleur pour que dans plusieurs années il continue à fonctionner parfaitement et que lorsqu’il sera temps de le mettre à jour, vous puissiez encore en profiter sur le marché de l’occasion.

