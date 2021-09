5 raisons pour lesquelles la Xiaomi Mi Pad 5 est la tablette rivale de l’iPad que nous attendions | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La nouvelle tablette de Xiaomi veut rivaliser avec les tablettes iPad et Android. Ces raisons suffisent pour le choisir.

Xiaomi lance en Espagne la première à entrer officiellement sur notre territoire, la Xiaomi Pad 5. Cette tablette de 11 pouces, également livrée avec un stylet numérique, arrive en magasin pour concurrencer directement l’iPad et les milliers de tablettes Android qui existent.

Xiaomi Pad 5 a beaucoup de concurrence, mais Xiaomi s’est chargé de le remplir avec de bonnes raisons pour que si vous envisagez d’acheter une tablette, c’est tout.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Et si vous cherchez une nouvelle tablette à utiliser à la maison ou même en déplacement, Xiaomi Pad 5 est une très bonne option qui n’est pas seulement valable pour consommer du contenu ou naviguer sur Internet, elle peut aller très loin.

A l’heure où il existe des tablettes très bon marché, à moins de 150 euros et que les plus grands fabricants comme Samsung ou Huawei ont aussi un bon nombre de tablettes à vendre, quels sont les avantages du Xiaomi Pad 5 ?

Un prix ajusté et inférieur à 400 euros

Cette tablette Xiaomi est livrée avec Android 11, Snapdragon 860 comme processeur et un écran 11″ avec rafraîchissement 120 Hz.

Xiaomi Pad 5 ouvre officiellement en Espagne pour 399,99 euros, avec expédition depuis l’Espagne et toutes les garanties requises par les lois européennes.

C’est un prix qui est au dessus de ses principaux concurrents, comme le nouvel iPad qui coûte 379 euros, mais cette tablette Xiaomi offre plus que vous ne le pensez.

Ce n’est pas une de ces tablettes bon marché avec Android, comme Amazon Fire HD 10 qui coûte moins de 150 euros, mais ce n’est pas une tablette très chère de la gamme premium, comme la Samsung Galaxy Tab S7 qui dépasse les 560 euros. C’est juste au milieu.

Écran 2K de 11 pouces

Ni 10,4 pouces ni 12,9 pouces, Xiaomi Pad 5 se situe au milieu des tailles préférées de tablettes, en particulier en 11 pouces.

C’est aussi une tablette au format 16:9, parfaite pour deux activités que vous ferez sûrement avec : jouer à des jeux et regarder des vidéos.

Le format 16:9 a toujours été utilisé sur les ordinateurs portables car la vidéo est importante, mais sur une tablette, notamment multimédia comme celle-ci, il est indispensable de profiter de tous les contenus de Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube et plus encore. .

Il ne manque pas non plus de résolution, pariant sur un écran qui atteint une résolution 2Ksoit 1600 x 2560 pixels.

4 haut-parleurs avec Dolby Atmos

Si vous allez consommer des heures de vidéo sur cette tablette, il vaut mieux que ça sonne bien, non ? Xiaomi Pad 5 n’en inclut pas deux, ce qui est généralement normal, sinon 4 haut-parleurs placés un dans chaque coin.

Ce système audio vous permet non seulement d’améliorer la restitution audio pour qu’elle vous parvienne partout, mais aussi de rendre le son plus puissant et de meilleure qualité.

Il est certifié Dolby Atmos, donc les vidéos compatibles seront parfaitement entendues.

Stylo numérique pour votre créativité

Xiaomi a également lancé avec Xiaomi Pad 5 son propre stylo numérique pour pouvoir prendre des notes ou dessiner sur l’écran appelé Xiaomi Smart Pen.

Ce stylet se connecte via Bluetooth et se recharge magnétiquement sur l’un de ses deux côtés, il ne nécessite donc pas de câbles supplémentaires ni de devoir le connecter séparément. Il est maintenu magnétiquement et se recharge dès qu’il entre en contact.

Xiaomi Smart Pen vous permet de faire des dessins ou des croquis, soit parce que vous devez prendre une note rapide, soit parce que vous êtes un artiste numérique. Vous pouvez également prendre des notes en écrivant directement de votre propre écriture.

Multitâche pour le transformer en ordinateur portable

Comme le reste des tablettes Android sur le marché, Xiaomi Pad 5 prend en charge nativement les claviers et souris Bluetooth. Par conséquent, si vous achetez une combinaison clavier et souris, vous pouvez l’utiliser comme ordinateur portable.

Xiaomi Pad 5 est livré avec Android 10 avec la couche de personnalisation MIUI. Vous pouvez ouvrir jusqu’à 3 applications Android en même temps, soit 2 écrans partagés et une troisième flottante, soit toutes flottantes.

Vous n’avez pas besoin de transporter un ordinateur portable lourd partout où vous allez, une tablette comme ce Xiaomi Pad 5, un clavier Bluetooth et une souris créent la combinaison parfaite.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.