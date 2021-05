5 raisons pour lesquelles l’Amazon Fire HD 10 est l’une des meilleures tablettes bon marché du marché | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Amazon met à jour sa tablette Fire HD 10 de 10 pouces avec une version entièrement personnalisée d’Android et un magasin d’applications contenant pratiquement toutes les applications dont vous avez besoin.

Amazon a renouvelé l’une de ses tablettes Fire HD, en particulier Fire HD 10, ce qui indique qu’elle dispose d’un écran de 10,1 pouces. Dans cette rénovation, avec des changements cosmétiques minimes, certaines de ses caractéristiques sont améliorées qui, en combinaison, en font une meilleure tablette, en particulier pour ceux qui recherchent une tablette bon marché et pour toutes sortes d’utilisations.

Les tablettes Amazon comme ce Fire HD 10 sont des produits parfaits pour consommer du contenu. Non seulement ils sont bon marché, ils sont également résistants et en tant que comprimés pour enfants, ils sont parfaits. Mais dans cette version, il est amélioré pour capter l’attention des adultes et des jeunes.

La variété de tablettes Android bon marché est écrasante. Mais 90% des tablettes qui coûtent moins de 200 euros proviennent de marques que vous ne vous sentirez peut-être pas à l’aise d’acheter car vous ne saurez jamais si elles auront des mises à jour logicielles ou si les garanties sont comme elles devraient être lorsqu’elles sont vendues en Espagne.

La bonne chose à propos des tablettes Amazon est qu’elle a une marque derrière que nous connaissons assez bien et qui peut résoudre n’importe quel problème pour vous. Mais il y a beaucoup plus à savoir sur cette tablette qui en fait l’une des meilleures options de tablettes bon marché.

Amazon Fire HD 10 ne coûte que 149 euros

Nouvelle version 2021 de la tablette Amazon avec un écran de 10,1 pouces, 3 Go de RAM et des options de 32 Go et 64 Go de stockage extensible avec carte microSD.

Amazon parvient à maintenir les prix de ses tablettes très bas car bien qu’ils n’utilisent pas les composants les plus récents auxquels ils peuvent accéder, ils utilisent des astuces telles que l’ajout de publicité de leurs produits sur l’écran verrouillé pour réduire le coût.

De cette façon, un Amazon Fire HD 10 32 Go ne coûte que 149,99 euros. Un bon prix pour une tablette de ces caractéristiques. Si vous voulez plus de capacité, vous pouvez choisir 64 Go pour 189,99 euros.

Si vous choisissez les versions sans publicité, elles coûtent respectivement 164,99 euros et 204,99 euros.

Le choix vous appartient, même si nous vous avons déjà dit que la publicité n’est pas si mauvaise dans les versions moins chères.

Écran plus rapide et plus lumineux

L’actualité de ce Fire HD 10 de 2021 se concentrer sur l’expérience avec une amélioration substantielle de la vitesse à tous égards.

Maintient un Processeur octa-core 2 GHz, mais dispose désormais de 3 Go de RAM, le double de la version précédente. Cela lui permet de répondre plus rapidement aux applications et à la sensation de réponse dans le système d’exploitation Android.

Bien que l’écran de 10,1 pouces soit de la même taille que la génération précédente, maintenant les bords sont plus petits, qui devient une tablette avec le même écran, mais plus compacte.

En outre, l’écran est maintenant beaucoup plus lumineux et il a un meilleur contraste de couleur, bien que sans atteindre le niveau des écrans AMOLED.

Une mise à niveau de la batterie jusqu’à 12 heures

Une autre des améliorations de cette tablette est la batterie. Avec le changement de processeur et de RAM, les performances sont améliorées, mais aussi la consommation d’énergie. Amazon dit que cet Amazon Fire HD 10 peut désormais durer jusqu’à 12 heures, bien que cela dépendra toujours du type d’utilisation que vous lui donnez.

Mais cela signifie que cette tablette peut être une tablette toute la journée. Tous deux surfent sur Internet et regardent des vidéos, des séries et des films. Mais pourquoi pas aussi emmenez-le dans la cuisine et transformez-le en une sorte d’Alexa avec un écran, comme l’Echo Show, car il a son assistant intégré.

Avec Alexa intégrée, vous pouvez tout faire, même l’utiliser en mode mains libres pour passer des appels ou des appels vidéo.

Vous pouvez utiliser les applications Office sur Fire HD 10 et bien plus encore

Parmi les nouveautés qu’apporte ce nouvel Amazon Fire HD, il y a l’arrivée officielle des applications Microsoft sur cette tablette. Comme il ne dispose pas de services Google, il n’a pas de Google Play Store, mais il a un magasin d’applications.

Microsoft vient d’ajouter l’application Office à l’App Store d’Amazon. C’est la nouvelle version qui combine Word, Excel, PowerPoint et plus en un seul.

Vous trouverez des applications telles que Spotify, Netflix, Disney +, Zoom, Instagram, Facebook et des milliers d’autres dans leur boutique pour ne pas manquer celles de Google.

Une tablette parfaite pour les enfants

Les tablettes Amazon sont des produits pour consommer du contenu, en particulier des vidéos et surfer sur Internet. Mais si vous ajoutez aussi son prix, il reste comme l’un des meilleurs comprimés pour enfants que vous puissiez acheter.

Il a des options comme controle parental pour empêcher vos enfants de l’utiliser à certains moments ou d’accéder à du contenu que vous ne souhaitez pas qu’ils utilisent. De plus, la boutique d’applications Amazon propose de nombreux jeux pour enfants.

Ajoutez un étui de protection extra épais comme celui-ci pour moins de 19 euros et vous avez une tablette glissante à l’épreuve des mains.

