5 raisons pour lesquelles le contenu Marvel de Disney + est bien meilleur que son contenu Star Wars (jusqu’à présent)

Et même si je ne dis pas que Marvel fait exploser le toit ou quoi que ce soit avec leur catalogue arrière, je pense vraiment que c’est plus diversifié et intéressant. Vous avez des émissions comme Agent Carter, Agents of SHIELD, The Runaways, etc., et BEAUCOUP plus d’animations. Je veux dire, il y a comme cinq dessins animés Spider-Man différents ici seulement. Et puis vous avez L’Incroyable Hulk, Les Quatre Fantastiques, et même le dessin animé Silver Surfer ! Je veux dire, les fans de Marvel ont été complètement gâtés en ce qui concerne Disney +. Alors que les fans de Star Wars, eh bien, pas tellement, mais c’est peut-être parce qu’il y a moins à offrir sur ce front.