5 raisons pour lesquelles le film Nas et DMX, Belly, est un joyau caché des années 90

La bande originale est fantastique

La bande originale de Belly est tout à fait enflammée, et il aurait mieux valu l’avoir été avec tous ces rappeurs du film. Ce dont je me souviens le plus, c’est « Devil’s Pie » de D’Angelo, qui a fait ses débuts sur cette bande originale mais est réapparu plus tard sur son propre album Voodoo. Mais piste après piste après piste sont excellentes sur cette bande originale. Je ne pense vraiment pas qu’il y ait une mauvaise chanson dessus.

Et la meilleure partie est que cela vous fait penser au film. Les paysages sonores graveleux s’adaptent parfaitement au ton du film. « Grand Finale » qui est interprété par DMX, Nas, Method Man et Ja Rule (Vous vous souvenez de lui?) A vraiment l’impression de faire partie de cette histoire. Je ne peux pas dire la même chose pour beaucoup d’autres bandes sonores, en particulier de cette époque, qui ressemblaient vraiment plus à une chose entièrement séparée plutôt qu’à se connecter au film lui-même. Toutes les bandes sonores ne pourraient pas ressembler à celle de Reservoir Dogs qui se connectait de manière transparente avec le film. Et la même chose pourrait être dite pour Belly.