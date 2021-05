5 raisons pour lesquelles le Huawei Band 6 aspire à être le meilleur smartband de 2021 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le nouveau bracelet d’activité de Huawei mise sur un écran plus grand, un capteur de saturation en oxygène du sang et une batterie de 2 semaines pour mettre en péril le règne de Xiaomi Mi Band 6.

La guerre à votre poignet fait rage. Avec l’arrivée du Xiaomi Mi Band 6, il est désormais rejoint par le nouveau Huawei Band 6, deux bracelets d’activité similaires et en même temps très différents.

Huawei semble abandonner l’idée de bracelets d’activité avec des petits écrans difficiles à lire et qui ne montrent pas beaucoup d’informations, pour un hybride entre bracelet et smartwatch. Et la vérité est que Huawei Band 6 est un candidat potentiel pour le meilleur bracelet d’activité de l’année.

Ce bracelet d’activité peut devenir l’un des plus gros problèmes pour Xiaomi et sans aucun doute un rival à la hauteur même si vous ne possédez pas de smartphone Huawei puisqu’il est compatible avec n’importe quel terminal.

Cela coûte moins de 60 euros

Moniteur d’activité avec un grand écran AMOLED FullView de 1,47 pouces. Il intègre l’analyse de la saturation en oxygène du sang (SpO2) et la surveillance VO2Max pour mesurer le taux de récupération après l’effort. Il dispose de 96 modes d’entraînement et de 2 semaines d’autonomie.

Avec l’augmentation du prix du Xiaomi Mi Band 6 à 45 euros de nombreux utilisateurs de Xiaomi ont été contrariés parce que nous avons quelques générations dont le prix augmente légèrement. Au lieu de cela, le nouveau bracelet Huawei coûte 14 euros de plus et a un meilleur écran et un meilleur design.

Le Huawei Band 6 ne coûte que 59 euros dans la boutique en ligne de Huawei en Espagne. Cela comprend les frais d’expédition depuis l’Espagne avec une livraison express.

C’est un prix inférieur à ce que vous coûterait une smartwatch et non loin de ce que coûtent de nombreux bracelets d’activité traditionnels.

Un écran AMOLED plus grand

Le problème avec les bracelets d’activité est que les écrans sont généralement très petits. Voir l’heure et la date est très bien, mais pas beaucoup plus d’informations peuvent être affichées. Pourquoi L’écran du Huawei Band 6 mesure 1,47 pouces au format portrait est un grand point en sa faveur.

Qui n’aime pas avoir un écran plus grand? C’est une augmentation visuelle de 148% par rapport à son précédent bracelet, Band 4 Pro. l’écran a un panneau AMOLED il est donc plus beau à la lumière directe du soleil.

Huawei profite de cette taille d’écran avec un écran d’accueil plus personnalisé, avec beaucoup plus d’informations et de designs de toutes sortes avec jusqu’à 4 points personnalisables.

Une batterie de 2 semaines

L’un des gros problèmes des smartwatches est qu’elles ont tellement de composants qui consomment tellement d’énergie ou des systèmes d’exploitation si mal optimisés qu’ils «saignent» de l’énergie et la batterie ne dure que 2 jours.

Pas dans ce Huawei Band 6. Le bracelet d’activité a une batterie qui donne une autonomie de pointe jusqu’à 14 jours avec une utilisation typique. Évidemment, cela dépendra de la quantité ou du peu que vous l’utiliserez, en particulier en allumant l’écran.

Un compagnon pour une vie plus active

Vous ne pratiquez pas de sport et souhaitez commencer? Huawei Band 6 a un système d’objectifs quotidiens: bougez au moins quelques minutes pendant 12 heures par jour, faites une demi-heure de sport et brûlez une série de calories que vous pouvez personnaliser.

Il a également le Suivez 96 modes d’exercice différents pour suivre vos progrès. Parmi ces sports, on trouve les plus courants comme la marche, la course à pied, le vélo, la marche, les exercices d’aérobie et de musculation, l’elliptique, l’aviron …

Capteurs et surveillance du sommeil pour savoir comment et combien vous dormez

Huawei Band 6 comprend parmi tous ses capteurs celui de fréquence cardiaque qui mesure en permanence votre fréquence cardiaque. Si vous faites du sport, il mesurera la croissance de cette fréquence. Lorsque vous avez terminé, mesurez le comportement du cœur pendant la période de relaxation et d’étirement.

Aussi, si vous constatez que la fréquence cardiaque tombe en dessous ou dépasse les niveaux habituels, il vous alertera afin que vous puissiez vérifier ce qui se passe et si nécessaire, consultez votre médecin au plus vite.

En plus du capteur de fréquence cardiaque, il dispose également d’un capteur de niveau d’oxygène dans le sang, SpO2. Une faible saturation peut provoquer de la fatigue, des pertes de mémoire ou des lésions cérébrales et cardiaques, il est donc important d’avoir une mesure.

Ces deux capteurs combinés avec les capteurs de mouvement se réunissent pour mesurer la qualité du sommeil. La montre peut dire quand vous dormez et, plus important encore, sa qualité. De cette façon, vous pouvez savoir plus en détail si vous avez des problèmes au coucher que vous ne saviez pas.

Il est également capable de mesurer le cycle menstruel et le niveau de stress pendant la journée et avoir des informations de votre corps est toujours important.

