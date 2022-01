5 raisons pour lesquelles le Kobo Sage vaut la peine d’être acheté, l’alternative parfaite au Kindle Oasis | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

On vous explique pourquoi la nouvelle liseuse Kobo Sage a tout pour être considérée comme la meilleure liseuse du moment.

Amazon domine clairement le secteur de l’ebook, tant dans la distribution de livres numériques via sa boutique en ligne que dans le support, et le Kindle est de loin les modèles les plus vendus au monde, même s’ils ne manquent pas de concurrence.

Rakuten possède ses propres lecteurs de livres électroniques, les soi-disant Kobo, qui n’ont rien à envier au Kindle et même les surpassent dans certains cas. C’est ce qui se passe avec la nouvelle Kobo Sage, dont les caractéristiques font peut être considéré comme le meilleur lecteur de livres électroniques que vous pouvez acheter dès maintenant, et est déjà en vente au prix officiel de 279 euros, bien qu’il existe quelques offres.

Il existe sans aucun doute des liseuses de haute qualité, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce nouveau modèle est sans aucun doute à l’avant-garde.

Son prix est élevé, mais c’est qu’il passe directement au haut de gamme avec des fonctionnalités qui veulent séduire les lecteurs les plus invétérés, ceux qui lisent tellement d’heures qu’ils sont prêts à payer leur prix pour plus de confort et des extras premium.

Un prix similaire au Kindle Oasis, mais avec des fonctionnalités améliorées

Le meilleur écran Paperwhite d’Amazon est désormais livré avec une lumière chaude réglable. Il comprend également une résistance à l’eau, une connectivité WiFi, un design mince et 8 Go de mémoire interne.

Le prix du Kobo Sage est déjà inférieur à 250 euros, donc au moins pour l’instant il dépasse ce que coûte le Kindle Oasis, son principal concurrent.

C’est moins cher et cela le distingue comme une alternative claire, bien que d’autres caractéristiques doivent être ajoutées qui en valent la peine.

Cependant, le fait qu’il soit vendu dans des magasins comme Amazon lui-même aide beaucoup à améliorer sa distribution.

Prise en charge du format EPUB pour sortir du monopole d’Amazon

La première raison pour laquelle le Kobo Sage vaut la peine d’être acheté est qu’il prend en charge les livres électroniques au format EPUB, le format le plus « gratuit » au monde.

Cela n’arrive pas avec le Kindle d’Amazon, qui n’accepte que le MOBI, un format propriétaire qui limite totalement la possibilité d’acheter ou d’acquérir des livres en dehors de sa boutique en ligne.

Rakuten est aussi une grande multinationale, évidemment, mais si cela vous motive à sortir du monopole qu’Amazon gère dans le secteur, c’est une incitation de plus.

Un 2×1 parfait : pour lire et aussi pour écouter des livres audio

C’est la fonctionnalité la plus récente et la plus remarquable de la Kobo Sage : elle offre la possibilité d’écouter des livres audio en mode mains libres. Par exemple en cuisinant ou en prenant une douche.

Pour l’instant il n’y a aucun autre lecteur d’ebook qui offre cette option, totalement révolutionnaire.

Pour ce faire, il utilise l’immense catalogue du Kobo Store dans ce type de format audible et touche ainsi deux marchés différents : ceux qui aiment lire et ceux qui préfèrent écouter.

Écran plus grand : portrait ou paysage offre plus de surface

Doté d’un panneau de 8″ (rétroéclairé et température de couleur réglable) ce modèle peut être utilisé en portrait ou en paysage. Il est suffisamment grand pour offrir suffisamment de surface de lecture dans les deux formats.

De plus, avec sa poignée ergonomique, la prise en main est parfaite quelle que soit votre utilisation, permettant ainsi à vos mains de se reposer si vous lisez de nombreuses heures.

Stylo tactile compatible pour la prise de notes – Eye, étudiants

Le Kobo Sage est le meilleur lecteur d’ebook pour les étudiants, et cela est très évident pour plusieurs raisons. La première est qu’il offre une compatibilité plus large que Kindle avec des formats tels que EPUB, et il est également plus facile de transférer des documents PDF tels que des notes prises sur un PC.

Non seulement cela, mais il est également compatible avec le Kobo Stylus (séparément et au prix d’environ 40 euros) avec lequel vous pouvez faire des annotations sur votre écran de la manière la plus simple possible.

De cette façon, vous pouvez étudier les heures dont vous avez besoin sur votre lecteur de livre électronique sans quitter les yeux et faire des annotations comme vous le feriez sur une feuille de papier.

Avec des boutons physiques pour une lecture à une main et tourner les pages

La conception ergonomique intègre un détail déjà courant dans les modèles haut de gamme : les boutons physiques.

Bien que cela puisse sembler un pas en arrière, il n’en est rien, comme vous l’aurez remarqué si vous utilisez un lecteur « standard » dans lequel vous devez tourner la page en touchant son écran, ce qui vous oblige presque certainement à utiliser constamment les deux mains. .

Avec ces boutons de page haut et bas, vous pouvez le faire avec la même main avec laquelle vous tenez votre liseuse.

