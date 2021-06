5 raisons pour lesquelles le nouveau OnePlus Nord CE 5G peut être le mobile bon marché définitif | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le nouveau mobile bon et pas cher de OnePlus est déjà arrivé. OnePlus Nord CE 5G sera une compétition contre de nombreux Samsung, Xiaomi et Oppo dans le milieu de gamme et qui pourrait avoir une chance de réussir en Espagne.

L’arrivée de la gamme Nord chez OnePlus a réussi à positionner une fois de plus la marque bien connue de mobiles comme une option où obtenir “les trois B”: un bon mobile, sympa et pas cher. Bien qu’ils maintiennent toujours leurs smartphones haut de gamme tels que le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro, ce nouveau mobile a un prix très intéressant pour tout ce qu’il propose.

OnePlus Nord CE 5G coûte 329 euros au lancement et peut être officiellement acheté le 21 juin, bien que si vous le réservez sur Amazon, vous vous assurez de l’avoir correctement le jour J.

Le nouveau mobile milieu de gamme pour les masses de OnePlus dispose d’un écran AMOLED de 6,43 “, d’un Snapdragon 750G et d’un appareil photo de 64 MP avec enregistrement 4K.

Que OnePlus maintienne et développe sa gamme Nord est une excellente nouvelle pour toutes les personnes qui recherchent un bon mobile, avec des caractéristiques techniques pour toutes sortes d’utilisations tout en maintenant un prix raisonnable.

OnePlus Nord CE 5G fait directement partie des Top mobiles à moins de 400 euros et peut nuire à des marques comme Samsung et Xiaomi sur leurs mobiles plus chers. Ce sont quelques-uns des les raisons pour lesquelles OnePlis Nord CE 5G pourrait être l’un de vos mobiles 2021.

Un tarif réduit pour un Top mobile

OnePlus a marqué le prix de son OnePlus Nord CE 5G dans sa version de base à une limite risquée. Le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage il ne coûte que 329 euros au lancement. Cela signifie que dans quelques semaines, il continuera à baisser et si vous l’achetez dans des magasins comme AlIExpress, vous pourrez économiser encore plus.

Bien que ces 8 Go de RAM et 128 Go de stockage soient très, très bons, la version avec –attention– 12 Go de RAM et 256 Go de stockage Il coûte ensuite 399 euros.

Oui, avec 12 Go de RAM et un bon processeur comme celui-là Snapdragon 750G pour moins de 400 euros.

Écran AMOLED 90 Hz

OnePlus revient parier sur le taux de rafraîchissement élevé même sur ses mobiles bon marché. Cette fois, ils utilisent une dalle AMOLED de 6,43 pouces avec un rafraîchissement à 90 Hz, ce qui fait la différence si vous venez d’un mobile avec un écran “normal”.

Il a également un Résolution FullHD+ et HDR, ce qui est parfait pour regarder des films, des séries et toutes les vidéos que vous souhaitez depuis les plateformes de streaming.

Processeur avec 5G et pour les jeux

Le processeur choisi pour ce mobile est le Qualcomm Snapdragon 750G 5G. Il est déjà utilisé dans d’autres mobiles comme le Mi 10T Lite, le Redmi Note 9 Pro, le Samsung Galaxy A42 5G ou le Xiaomi Mi 10i.

Le processeur basé sur 8 nanomètres possède 8 cœurs, 4 Cortex A77 de 2,2 GHz et 4 Cortex A55 de 1,8 GHz.Il dispose également du processeur graphique Adreno 619 optimisé pour les jeux. Et c’est que bien que OnePlus ne le dise pas directement, ce mobile pourra le faire avec tous vos jeux mobiles sans problèmes.

Appareil photo 64 mégapixels et selfies parfaits

Les caméras sont l’une des principales fonctionnalités d’un mobile et OnePlus fait généralement du bon travail sur ses mobiles Nord. Malgré l’utilisation de capteurs de résolution inférieure à celle de ses gammes premium, ce OnePlus Nord CE 5G dispose d’un triple système à l’arrière et d’un appareil photo pour les selfies.

Spécifique l’appareil photo principal est de 64 mégapixels avec une ouverture f/1,79, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur monochrome de 2 mégapixels qui est principalement utilisé pour les photos avec effet portrait. Quant à la vidéo, vous pouvez enregistrer en résolution 4K à 30 ips, mais aussi en Full HD à 60 ips.

Sur l’écran, intégré comme un trou en haut à gauche, il utilise une caméra de 16 mégapixels f/2,45 capable d’enregistrer des vidéos en Full HD et de faire du Time-Lapse.

Charge de la batterie très rapide

La batterie de ce OnePlus Nord CE 5G est de 4 500 mAh, quelque chose d’étrange qu’ils ne parient pas sur 5 000 mAh ou même plus comme le fait Xiaomi dans certains de ses téléphones de milieu de gamme. Et bien que cette batterie devrait donner une autonomie de plus d’une journée, si vous avez des problèmes à l’utiliser beaucoup vous pouvez toujours compter sur une charge rapide.

OnePlus a inclus Charge rapide 30W avec sa technologie Warp Charge 30T et chargeur inclus dans la boîte. Cette combinaison vous permet d’avoir la batterie chargée de 0% à 70% en seulement 30 minutes.

