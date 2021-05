5 raisons pour lesquelles le nouvel iMac (2021) avec M1 est le PC Apple dont vous aviez besoin | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il y avait des rumeurs, mais Apple en a certainement surpris beaucoup avec l’arrivée du nouvel iMac 24 pouces. Il était clair qu’un nouvel ordinateur Apple aurait le nouveau processeur puissant Apple M1 utilisé dans le MacBook Air, le MacBook Pro et le Mac mini. Mais c’est autre chose.

Le nouvel iMac est tout ce que tout utilisateur Apple recherchait pour travailler avec un ordinateur de bureau, mais cela pourrait aussi bien être l’ordinateur du futur pour tous ceux qui recherchent un ordinateur de bureau.

Les avantages des ordinateurs Apple sont leur durée, en plus d’offrir des mises à jour constantes et une grande stabilité à long terme. Si vous avez déjà utilisé macOS, vous ne voudrez probablement plus jamais revoir un PC Windows. Mais l’iMac 24 pouces est-il fait pour vous?

Le meilleur ‘tout en un’ à partir de 1449 euros

Le meilleur tout-en-un d’Apple avec un écran 4,5K 24 pouces, un processeur Apple M1 8 cœurs, un SSD et d’une épaisseur inférieure à celle de l’iPad d’origine.

Les nouveaux Apple iMac sont des produits totalement nouveaux, avec un design radicalement différent qui a nécessité de repenser à quoi ressemble un ordinateur de bureau. De plus, le style Apple le plus pur, a un design qui le sépare des autres concurrents.

Sans aucun doute, l’un de ses avantages est son prix. Bien qu’il soit toujours supérieur à la concurrence, compte tenu de ses caractéristiques techniques, cet iMac 24 pouces se vend à partir de 1449 euros.

Le modèle de base a un processeur M1, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go avec 2 ports Thunderbolt / USB 4 à l’arrière. Pour la plupart des gens, ce paramètre est plus que suffisant.

Les modèles suivants gagnent différents objets. Par exemple 2 ports Thunderbolt / USB 4 et 2 autres ports USB 3. Il dispose également d’une connexion Gigabit Ethernet sur l’adaptateur secteur et du Magic Keyboard avec Touch ID. Tout cela à partir de 1669 euros, peut-être la meilleure configuration que vous devriez choisir.

Si vous souhaitez ajouter un SSD de 512 Go avec le reste des fonctionnalités de la méthode précédente, le prix de cet iMac est de 1899 euros.

Le processeur M1 pour un PC que vous utilisez tous les jours

M1 est une puce qui intègre processeur, un GPU, l’intelligence artificielle et le système d’apprentissage Neural Engine et bien plus encore. Le tout dans un petit processeur qui a réussi à se placer devant certains des processeurs Intel et AMD les plus vendus pour les ordinateurs de bureau avec de très bons scores.

Dans les Mac, cette puce permet à l’ordinateur de voler. Vous pouvez oublier les sons horribles des ventilateurs causés par la surchauffe des processeurs Intel. L’ordinateur se réveille en une seconde, change instantanément de résolution et les applications s’ouvrent plus rapidement.

Cela vous affecte d’une manière: vous travaillerez plus rapidement avec les applications Apple et celles qui ont été converties sur cette plateforme, parmi lesquels figurent les programmes Office de Microsoft et bien d’autres “natifs”. Vous n’aurez pas de bruit gênant et les performances de l’ensemble de l’ordinateur seront nettement plus efficaces.

Ce processeur change complètement le fonctionnement d’un Mac et en économisant de l’espace, Apple peut concevoir des produits plus minces et plus minimalistes.

Un design minimaliste et une épaisseur presque impossible

S’il y a quelque chose qui s’est démarqué dans la présentation de l’iMac Apple 24 pouces, c’est bien la refonte de cet ordinateur. Des bords d’écran moins prononcés, un support repensé similaire à celui de votre écran professionnel, des couleurs, mais surtout, une épaisseur de seulement 1,15 centimètres.

Cet ordinateur tout-en-un ne mesure que 1,15 cm d’épaisseur. C’est l’ordinateur le plus fin du genre jamais créé, et il pourrait être comparé à l’épaisseur des Ultrabooks les plus minces. Tout avec un écran Retina de 24 pouces avec une résolution de 4,5K et une luminosité de 500 nits.

Le design est “très Apple”, à la recherche de minimalisme. Vous n’avez que 2 ou 4 ports USB-C à l’arrière, un bouton d’alimentation et une prise casque sur le côté gauche. De plus, son câble de charge est magnétique, pour empêcher quelqu’un de le déplacer s’il trébuche dessus.

Les composants de l’ordinateur sont en bas ou ce que l’on appelle souvent le «menton». Là où avant tout devait être mis derrière l’écran et avec de grands ventilateurs, il s’inscrit désormais dans un petit espace qu’il partage avec 6 haut-parleurs.

Adieu le noir et le gris ennuyeux – plus de couleurs!

Il est normal de choisir simplement le blanc et une autre nuance de blanc. Ou si vous êtes un professionnel entre le blanc, l’argent et le noir. Apple a ramené la vision colorée des premiers iMac de cette nouvelle génération.

Vous avez le choix entre 7 couleurs au total: bleu, vert, rouge, argent, jaune, orange et violet. Bien que le modèle de base ne soit disponible que dans les 4 premières couleurs.

La possibilité de choisir entre différentes couleurs est très importante pour de nombreuses personnes qui recherchent un bon design qui se fond dans leur environnement. Nous espérons seulement que cela deviendra une tendance parmi les autres fabricants d’ordinateurs et que le monde du PC sera plus accrocheur.

Si vous avez d’autres produits Apple, c’est votre ordinateur

Intégration entre les produits Apple elle est parfaite. Si vous possédez déjà un produit Apple comme un iPhone ou un iPad, passer à un ordinateur avec macOS sera beaucoup plus facile pour tout ce qu’ils partagent.

Vous pouvez envoyer des documents, des images, des vidéos et même des liens ou tout ce que vous voulez sans fil grâce à AirDrop. FaceTime est un service d’appel vidéo qui consomme peu et qui maintenant dans ce nouvel iMac s’améliore notamment grâce à sa nouvelle caméra 1080p. Vous pouvez utiliser une application Apple et continuer sur un autre appareil là où vous vous étiez arrêté.

Si vous recevez de nombreux appels téléphoniques, vous pouvez répondre aux appels de l’iPhone sur votre Mac ou envoyer des messages avec n’importe quelle application telle que Messages, WhatsApp, Telegram ou Signal. Vous pouvez même copier du texte, des images et d’autres contenus à partir d’un autre appareil et les coller instantanément sur votre Mac!

Et si vous n’avez pas d’autre appareil Apple? Vous n’aurez pas de problèmes non plus. Si vous êtes une personne qui utilise beaucoup le navigateur, vous pouvez y accéder avec n’importe qui, que ce soit Safari, Chrome, Edge, Brave, Firefox, Opera … Ils sont tous compatibles. De plus, il existe des logiciels tels que Microsoft Office pour utiliser votre cloud.

Si vous partagez beaucoup de fichiers dans le cloud, vous disposez de programmes de Dropbox, Google Drive, Box, OneDrive et autres qui sont directement intégrés à l’ordinateur.

