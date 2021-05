5 raisons pour lesquelles le nouvel iPad Pro (2021) est l’une des meilleures tablettes de l’histoire | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le nouvel Apple iPad Pro a un meilleur écran, un processeur puissant tiré de leurs ordinateurs portables tels que le M1 et une performance qui laisse de nombreux ordinateurs portables sur le terrain.

Apple a présenté il y a quelques jours la nouvelle génération d’iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces avec des nouveautés importantes. Une mise à jour attendue et qui était également inconnue, car sa plus grande nouveauté était une vraie surprise.

L’iPad Pro est l’une des meilleures tablettes du marché, probablement la meilleure que vous puissiez acheter actuellement. Et si vous vous attendiez à une tablette aussi puissante que celle-ci et avec un écran aussi spectaculaire, alors Vous pouvez déjà le réserver à partir du 30 avril pour arriver le 21 mai.

Quelle que soit la taille d’écran que vous choisissez, l’iPad Pro est la meilleure tablette du moment pour de nombreuses raisons, notamment pour son système d’exploitation, l’iPadOS 14, son processeur très puissant et ses performances générales qui en font l’outil de combat des personnes qui souhaitent remplacer votre ordinateur portable ou vos artistes.

Un prix Pro pour une tablette Pro

Le nouvel Apple iPad Pro avec écran Liquid Retina de 11 pouces et le nouveau processeur M1, grand angle 12MP, ultra grand angle 10MP et scanner LiDAR. L’un des iPad les plus puissants et les plus performants d’Apple.

Le prix de départ de l’iPad Pro est de 879 euros pour le modèle 11 pouces avec 128 Go de stockage. C’est un prix qui peut paraître élevé, surtout par rapport à sa concurrence sur les tablettes Android, mais il est dans une autre ligue. Même par rapport à un iPad Air qui coûte désormais 615 euros.

Le modèle 12,9 pouces, qui est peut-être l’une des tablettes préparées pour le véritable avenir de l’iPad, coûte 1199 euros, presque comme un ordinateur portable haut de gamme.

Le problème est qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas d’autre tablette sur le marché qui corresponde à l’écran et aux performances de l’iPad Pro, nous ne pouvons donc pas faire de comparaison. Le plus proche serait de le comparer à un MacBook Air qui avoisine les 1000 euros.

Puce M1: processeur d’ordinateur portable dans le corps de la tablette

Le nouvel Apple iPad Pro avec écran Liquid Retina XDR de 12,9 pouces et le nouveau processeur M1, grand angle 12MP, ultra grand angle 10MP et scanner LiDAR. L’un des iPad les plus puissants et les plus performants d’Apple.

Le nouvel iPad Pro de 2021 comprend le puissant Puce M1. C’est un processeur, un GPU et un modem sur une seule puce et pour le moment, il n’a pas de rival dans le monde des tablettes et en termes de performances, il est difficile pour la plupart des ordinateurs portables de le surpasser, il faudrait passer à un ordinateur portable de jeu pour parvenir.

Cette puce tout droit sortie d’ordinateurs portables comme le MacBook Air et le MacBook Pro amène l’iPad à un autre niveau. Son CPU dispose de huit cœurs qui lui permettent d’augmenter ses performances de 50% par rapport à la puce Apple précédente, l’A14Z Bionic qui était présente dans la génération précédente de l’iPad Pro.

Son GPU, le processeur graphique, est 40% plus élevé que l’A14, ce qui lui permet de rendre les graphiques beaucoup plus rapidement et avec une consommation d’énergie moindre. Cela le rend excellent pour exporter de la vidéo, des graphiques 3D ou pour l’utiliser pour la réalité augmentée.

Une combinaison qui, en termes de performances, le place au sommet du classement, battant un iMac 27 pouces de mi-2020 avec un processeur Intel Core i7-10700K, selon les données de GeekBench.

L’écran Liquid Retina XDR est l’un des plus lumineux au monde

Le modèle 12,9 pouces de l’iPad Pro est un modèle très spécial. D’une part, c’est le seul iPad qui atteint une RAM de 12 Go dans les capacités de 1 To et 2 To, mais aussi parce qu’il dispose d’un écran supérieur à toutes les tablettes et ordinateurs lancés par Apple.

L’écran iPad Pro 12,9 pouces c’est mini-LED et ils l’ont baptisé comme Écran Liquid Retina XDR. C’est une technologie qui regroupe un niveau plus élevé de pixels dans le panneau. Cela vous permet d’être plus précis lors de l’affichage des couleurs et de désactiver les pixels noirs, ce qui se traduit par un niveau de contraste de couleur plus élevé.

De plus, l’écran atteint 120 Hz (ProMotion selon les noms d’Apple), dispose du HDR 10, du Dolby Vision et d’une luminosité comprise entre 1 000 et 1 600 nits. Oui, c’est très lumineux, alors que le 11 pouces atteint 600 nits, ce qui est déjà assez brillant.

Meilleures caméras pour les appels vidéo avec suivi

Les principaux appareils photo de l’iPad Pro n’ont jamais eu beaucoup d’importance au-delà du fait qu’ils incluent un capteur LiDAR qui vous permet de scanner le monde physique avec une profondeur 3D. Mais l’une des grandes améliorations de cet iPad réside dans la caméra frontale.

Maintenant, l’iPad Pro utilise un Appareil photo 12 mégapixels avec objectif grand angle 122 °. Cela vous aide à voir plus de scène et plus de personnes sur l’image, mais plus important encore, vous pouvez suivre les personnes.

Le cadrage centré est utilisé dans les appels FaceTime et il identifie le visage de la personne qui parle, de cette façon si l’image bouge, elle continue de zoomer. Si une autre personne entre dans l’image et parle, la mise au point se déplace sur cette personne.

Quant aux caméras principales, les caméras arrière, elle dispose d’un grand angle de 12 mégapixels et d’un ultra grand angle de 10 mégapixels en plus du scanner LiDAR pour effectuer des tours avec la réalité augmentée.

Connexion USB-C avec Thunderbolt

Bien que le modèle précédent d’iPad Pro avait déjà USB-C maintenant Apple vous donne la norme Thunderbolt, vous permettant de transférer des données avec une bande passante allant jusqu’à 40 Gb / s avec un câble.

Avec un adaptateur USB-C, vous pouvez connecter tout ce que vous voulez, des clés USB et des disques durs ou un écran 6K comme le Pro Display XDR d’Apple, bien qu’il accepte tout type de résolution pour prévisualiser des images et des vidéos sur un téléviseur ou un écran externe.

Cette connectivité indique qu’Apple prend au sérieux cet iPad Pro en tant qu’outil professionnel et qu’à l’avenir, cette tablette peut devenir un ordinateur portable à utiliser avec un écran comme s’il s’agissait d’un ordinateur portable traditionnel.

