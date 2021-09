5 raisons pour lesquelles le Xiaomi Redmi 10 régnera parmi les mobiles bon marché en 2021 et 2022 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le nouveau Redmi 10 est la nouvelle star des téléphones Xiaomi bon marché avec un bon appareil photo, une autonomie et une puissance pour vous durer toute la journée.

Xiaomi est une entreprise experte dans la fabrication de mobiles pour tous les besoins que vous pouvez imaginer. Ils les lancent également avec des prix très bas auxquels il est difficile de résister. Le nouveau Xiaomi Redmi 10 en est un parfait exemple.

Redmi 10 est exactement ce que l’on attend d’un mobile bon, beau et bon marché de Xiaomi. Et est-ce Il a tout pour que vous puissiez l’utiliser tout au long de la journée sans problème sans rien manquer.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Xiaomi Redmi 10 a un prix minimum et des spécifications suffisantes pour la grande majorité, même avec un bon appareil photo pour pouvoir prendre des milliers de photos et de vidéos.

Le monde des mobiles Android bon marché regorge de plus en plus de très bonnes options et nous devrons ajouter ce Redmi 10, que vous pouvez désormais acheter et le ramener chez vous dans des magasins comme Amazon.

Pourquoi Redmi 10 peut-il devenir l’un des mobiles phares de cette fin 2021 et pour 2022 ? Ce sont ses principaux avantages.

Un prix minimum : seulement 159 €

Doté d’un processeur Helio G88 et d’un écran 90 Hz, ce mobile explose le marché des mobiles bon marché en raison de son faible coût.

Xiaomi mise sur un prix très serré dans ce Remdi 10. Le prix officiel est de 179,99 euros pour la version avec 4 Go de RAM et 64 Go stockage, mais si vous vous dépêchez, vous l’obtenez moins cher.

Ce n’est que lors de son lancement que vous pourrez prendre ce Redmi 10 pour seulement 159,99 euros. Ce sont des réductions de 20 euros qui ne dureront que jusqu’au 30 septembre.

Écran d’affichage à points 90 Hz

L’écran de ce Redmi 10 cache des surprises pour être si bon marché. Non seulement il a une bonne taille de 6,5 pouces, il a aussi une résolution Full HD+ (24000 x 1080 pixels) et surtout, le rafraîchissement de l’écran.

La plupart des mobiles utilisent un rafraîchissement à 60 Hz, et c’est bien, mais cavec le saut à 90 Hz vous remarquerez les animations et le mouvement de l’écran beaucoup plus rapidement. Quelque chose qui vous fera voir les autres écrans comme quelque chose d’inférieur.

De plus il n’y a pas “d’encoche”, sinon un trou dans l’écran où il se cache Caméra frontale de 8 mégapixels.

Des performances pour toutes les applications

Le nouveau Redmi 10 comprend un processeur milieu de gamme de MediaTek. Bien que ce ne soit pas l’un des plus récents ou des plus puissants que vous puissiez trouver en ce moment, vous n’avez pas à craindre pour les performances.

Le processeur MediaTek Helio G88 Il a huit cœurs et un GPU M; ali G52 MC2. Il dispose également d’une intelligence artificielle pour améliorer la qualité des photos.

De plus, les versions d’entrée de gamme disposent de 4 Go de RAM avec une option de 64 Go ou 128 Go de stockage. Il existe une version supérieure avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais ce sera la plus rare à trouver.

Appareil photo 50 mégapixels

La caméra du nouveau et bon marché Redmi 10 fait un saut de qualité. Maintenant, ils utilisent un appareil photo de 50 mégapixels.

Il est accompagné d’un ultra grand angle de 8 mégapixels, d’une macro de 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Merci à l’algorithme du processeur MediaTek est utilisé pour améliorer toutes les photographies.

Batterie de 5 000 mAh et charge rapide

L’autonomie est un détail que l’on ne peut jamais oublier et qui est peut-être le plus critique aujourd’hui. Personne ne veut manquer de batterie au milieu de la journée, c’est pourquoi ce Redmi 10 a une batterie d’une capacité de 5 000 mAh.

Compte tenu du processeur, de la RAM et de l’écran, c’est une bonne combinaison qui vous donnera à coup sûr plus d’une journée d’utilisation typique. Bien que comme tout ce qui concerne les batteries, cela dépendra beaucoup du nombre d’heures d’utilisation du mobile ou si vous utilisez beaucoup de jeux.

Sa batterie est chargée par câble USB-C et avec une vitesse maximale de 18W. Xiaomi inclut un chargeur de 22,5 W dans la boîte, vous n’aurez donc pas de problèmes pour obtenir la vitesse maximale pour avoir de l’énergie.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.