5 raisons pour lesquelles les baies de Goji valent la peine d’être prises | Vie

Originaire du Tibet et d’autres régions asiatiques, les effets bénéfiques des baies de Goji sont connus depuis 2000 ans.

Il y a beaucoup de superaliments, ou simplement des aliments bénéfiques pour le corps. Parfois ses propriétés sont plus ou moins prouvées, mais au moins elles sont aliments sains pour varier notre alimentation.

Le baies de Goji, aussi connu sous le nom cerises de goji ou alors baie du tibet, sont un type de baies utilisées en cuisine et en médecine dans des pays comme la Chine, la Corée, le Vietnam et le Japon, depuis près de 2 000 ans.

Peut-être que sur la photo d’ouverture, leur apparence semble étrange, mais c’est parce qu’ils sont baies de goji séchées, c’est ainsi qu’ils sont vendus en Occident, car ils sont mieux conservés ainsi.

La première chose qu’ils se démarquent, c’est parce que ils sont très savoureux, au point que beaucoup de gens les prennent en collation, ou en remplacement des céréales au petit-déjeuner, ou dans des yaourts.

Mais ils offrent également ces avantages, selon le site Web spécialisé dans la nutrition, Greatist.

Ils sont très nutritifs

Dans 28 grammes de baies de Goji, qui ne contiennent que 100 calories, on trouve 4 grammes de protéines et 4 grammes de fibres, en plus de vitamine A et C, fer et calcium.

Ils prennent soin de la peau

Ses antioxydants aident garder la peau hydratée. Ils contiennent également des caroténoïdes qui ils retardent le vieillissement de la peau. Et ils absorbent même les rayons ultraviolets en excès, provenant du Soleil.

Améliorer le système immunitaire

Dans certains pays, ils sont utilisés pour traiter le rhume et la grippe. Ils renforcent les défenses.

Améliorer l’humeur et la fatigue

Une étude de 2008 a révélé que la consommation quotidienne pendant 14 jours amélioration de l’humeur, de la concentration et de la fatigue des gens qui les ont consommés.

Combattre le cancer… chez les animaux

Plusieurs études que nous menons chez l’animal ont montré que tuer les cellules cancéreuses du cancer du sein sans affecter les cellules saines, et aussi ralentir la croissance du cancer de la prostate et du côlon.

Ces études ne peuvent pas être appliquées aux personnes, mais elles sont un bon indicateur de leurs propriétés.

Au-delà de ses propriétés plus ou moins démontrables, comme nous l’avons dit ils sont très savoureux, et peut être utilisé pour remplacer les céréales, ou pour grignoter entre les repas.

Au-delà de ses propriétés plus ou moins démontrables, comme nous l'avons dit ils sont très savoureux, et peut être utilisé pour remplacer les céréales, ou pour grignoter entre les repas.