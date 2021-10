5 raisons pour lesquelles les Golden State Warriors peuvent gagner le ring

Guerriers de l’état d’or il ne fait pas partie des grands favoris pour remporter le championnat NBA lors de la saison 2021/22. Cependant, contrairement à ce qui s’est passé au cours des deux dernières saisons en raison des blessures et de la planification de l’équipe, il existe un certain nombre de circonstances qui nous incitent à penser qu’ils peuvent faire une très bonne saison. Chez Blogdebasket, nous pensons qu’ils peuvent même avoir une chance d’être des champions. Pour ce faire, une série de conditions devraient être remplies :

1. Stephen Curry, niveau MVP

La première des conditions est, a priori, la plus sûre. Stephen Curry il a été le meilleur buteur de la NBA l’année dernière et a terminé avec la meilleure moyenne de 3 points par match de sa carrière. Rien ne suggère que cette campagne leurs chiffres ne peuvent pas être encore meilleurs. En effet, si vous êtes mieux entouré, vous aurez de meilleurs tirs et pourrez même améliorer votre record de 3 points.

2. Le retour de Klay Thompson

Klay Thompson Il revient pour Noël après deux ans de blessure. S’il le fait à un bon niveau, les Warriors ont automatiquement à nouveau deux des meilleurs de la ligue dans leurs rangs. Nul doute que son retour, en plus du basket, sur le plan moral est très important pour une équipe qui a connu une très mauvaise passe ces deux dernières années. Avec lui bien, ils peuvent retourner aspirer à tout.

3. Les atouts de la main-d’œuvre

Si Klay Thompson revient bien et que Stephen Curry continue à son niveau, les Warriors pourraient sérieusement envisager d’acquérir une troisième étoile. Tous les favoris pour remporter le ring ont au moins trois meilleurs joueurs, et les Warriors ont des atouts à revendre sur leur liste pour décrocher une grande star de type Bradley Beal. A savoir: James Wiseman, le contrat de Andrew Wiggins, les deux pioches de cette dernière ébauche (Kuminga et Moody) …

4. La folie en Occident

La Conférence Ouest, comme cela s’est passé l’année dernière, est très ouverte. Les favoris a priori sont les Lakers de Los Angeles, mais personne ne peut garantir que l’expérience de Westbrook, Melo et compagnie fonctionnera. La défaite de Murray laisse les Denver Nuggets sans élément clé et les Suns et. Les Jazz, dominants de la saison dernière, ne semblent pas non plus imbattables. Une bataille ouverte est attendue dans laquelle les Warriors sont au premier rang.

5. La folie de Kyrie Irving

Il y a quelques semaines, personne ne doutait que les grands favoris pour remporter le ring étaient les Brooklyn Nets. Pourtant toute l’affaire Kyrie Irving, qui pouvait manquer toute la saison en ne se faisant pas vacciner, les rend moins. Sa libération ouvre les portes à de nombreuses autres équipes se dirigeant vers la lutte pour le titre. Pourquoi pas les guerriers ?

* Lorsque nous parlons de la folie d’Irving, nous ne le faisons pas à cause de son droit légitime de ne pas être vacciné, mais à cause de ses motifs de complot.