5 raisons pour lesquelles l’iPad mini 6 est la liseuse parfaite et 3 raisons pour lesquelles il ne l’est pas

Je n’ai jamais vraiment été un grand lecteur. Une fois que je suis dans un livre ou une série, j’aime ça, mais prendre un livre a toujours été en bas de ma liste de priorité avec tant d’autres médias disponibles à consommer. Je suis beaucoup plus susceptible de regarder une émission de télévision, de regarder un nouveau film ou de jouer à un jeu vidéo de manière excessive que de passer des heures le nez dans un livre de poche. Les livres audio n’ont jamais trouvé de place dans ma vie non plus, battus par la quantité de podcasts et de musique que j’écoute. De plus, comme je dois lire et écrire beaucoup de mots pour le travail, lire pendant mon temps libre peut sembler un peu plus de travail.

Il y a toujours des livres qui me semblent intéressants, à la fois de fiction et de non-fiction, et j’en achète quelques-uns par an, mais j’ai rarement l’occasion de m’y plonger. L’iPad mini 6 a changé cela, cependant, et j’en ai lu plus depuis que j’en ai possédé un que j’en avais depuis longtemps. C’est clairement le meilleur iPad à utiliser comme liseuse, et c’est peut-être la meilleure période de liseuse. Voici pourquoi.

Pourquoi l’iPad mini est la liseuse parfaite

Depuis son arrivée, l’iPad mini est devenu mon moyen préféré de lire des livres. Cela a du sens pour moi pour plusieurs raisons, et cela pourrait avoir du sens pour vous aussi.

Taille et poids

Source : Adam Oram / iMore

La raison la plus évidente pour laquelle l’iPad mini 6 est excellent pour la lecture est sa taille compacte et sa conception légère. Cependant, le poids est peut-être l’aspect le plus crucial. À 0,65 livre, il est légèrement plus léger que l’iPad mini 5 et beaucoup plus léger que les autres modèles d’iPad. Le poids est également réparti uniformément sur l’ensemble de l’appareil, ce qui signifie que vous pouvez le tenir confortablement pendant des heures sans que votre bras ne se fatigue.

Il est également assez petit pour être placé sur votre table de chevet ou à emporter dans un sac ou même dans la poche de votre veste. Cette portabilité accrue en fait un meilleur choix que tout autre iPad pour la lecture, que vous souhaitiez l’emporter sur votre prochain vol ou le transporter quotidiennement lors de vos déplacements.

Affichage

Non seulement l’iPad mini 6 est un plaisir à tenir pendant de longues périodes en raison de sa taille et de son poids, mais Apple a également réussi à intégrer plus d’écran dans un format globalement plus petit. Avec un écran légèrement plus grand, vous pouvez obtenir plus de texte à l’écran à la fois, ce qui convient à une tâche de texte comme la lecture.

L’iPad mini 6 a la résolution la plus nette de tous les iPad.

Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle l’écran iPad mini 6 est idéal pour lire des livres – c’est aussi l’écran iPad la plus haute résolution actuellement disponible. À 2266×1488 pixels, il maintient la résolution de 326 pixels par pouce de l’iPad mini 5 malgré l’affichage passant de 7,9 pouces à 8,3 pouces. Cela le rend plus net que même l’écran de l’iPad Pro, donc le texte est très net.

Source : Adam Oram / iMore

Il s’agit également d’un écran rétroéclairé, contrairement à de nombreux (mais pas à tous) liseuses ou, vous savez, aux vrais livres papier qui dépendent de la lumière externe pour les rendre lisibles. Avec True Tone, vous obtenez même une page agréable à regarder, quelles que soient vos conditions d’éclairage.

Lecture gamifiée

Je ne sais pas pour vous, mais pour prendre l’habitude, j’ai besoin d’une récompense. C’est peut-être mon cerveau stupide, mais quelque chose comme un but, une séquence ou une médaille numérique est plus que suffisant pour me faire changer de comportement, c’est pourquoi les anneaux d’activité Apple Watch ont si bien cliqué pour moi.

Dans l’application Apple Books, il existe une offre similaire, bien qu’un peu plus basique, sous la forme d’objectifs de lecture. Ici, vous pouvez définir des objectifs quotidiens et annuels pour vous encourager à lire plus souvent. Vous pouvez simplement le mettre à 10 minutes par jour, mais maintenir cette séquence quotidienne est assez motivant et ajouter des livres à votre liste de titres finis est un véritable exploit.

Bien sûr, cette fonctionnalité pourrait être étoffée davantage, et il existe d’autres systèmes basés sur des objectifs sur Kindle et Kobo, mais c’est une fonctionnalité intéressante pour l’iPad mini 6.

Concentrer

Source : Adam Oram / iMore

Introduits dans iPadOS 15, les nouveaux modes de mise au point sont comme Ne pas déranger sous stéroïdes, ce qui est excellent pour bloquer les distractions lorsque vous souhaitez vous concentrer sur votre livre en cours. Mieux encore, Focus vous permet de définir un Focus particulier en fonction de l’application utilisée. Cela signifie que dès que vous ouvrez l’application Livres ou Kindle, vous pouvez demander au système de désactiver automatiquement toutes les alertes que vous ne souhaitez pas voir.

Focus coupe les alertes sur tous vos appareils.

Les fans de liseuses dédiées adoptent souvent la nature monotâche d’un appareil comme le Kindle comme un réel avantage car il supprime toute possibilité de se laisser distraire. S’il est utilisé correctement, je pense qu’un mode Focus sert tout aussi bien à cette fin et va même mieux en synchronisant vos paramètres de notification sur vos appareils Apple. Ce n’est pas parce que vous avez votre Kindle ou votre Kobo en main que votre téléphone ou Apple Watch ne peut pas vous envoyer un ping. Avec Focus, vous pouvez obtenir un statut zen sans notification partout en un seul clic.

Plus que des livres

Même si Focus peut verrouiller votre iPad (et d’autres appareils) pour offrir une expérience de lecture dédiée, vous disposez toujours d’une tablette complète à la fin de la journée.

En plus de lire des mots sur une page, vous pouvez utiliser l’écran Liquid Retina de votre iPad mini 6 pour lire d’autres supports visuels tels que des magazines, des bandes dessinées, vos sites Web préférés, des newsletters par e-mail, etc. Alors que E Ink est formidable pour la durée de vie de la batterie, il n’est pas idéal pour faire défiler ou afficher autre chose que du texte. L’écran LED multi-touch de l’iPad mini 6 peut tout faire.

Source : Adam Oram / iMore

De plus, lorsque vous avez terminé de lire, vous pouvez vous détendre avec un film, profiter d’un podcast, jouer à des jeux Apple Arcade ou l’utiliser pour travailler avec la puissante puce A15 Bionic à l’intérieur. Bien qu’il soit plus petit, il peut faire tout ce que ses frères et sœurs iPad plus grands peuvent faire. Étant donné que de nombreuses personnes ne veulent pas ou ne peuvent pas se permettre un appareil dédié à la lecture, il est tout à fait logique que l’iPad mini 6 soit votre tablette à tout faire.

Pourquoi l’iPad mini 6 n’est pas aussi génial qu’une liseuse

Cela dit, l’iPad mini 6 n’est pas parfait et il y a des raisons d’envisager une liseuse autonome. Voyons donc pourquoi l’iPad mini 6 pourrait ne pas fonctionner pour vous avant de vous précipiter pour en acheter un.

Les grands espaces

Pour moi, dans l’hémisphère nord, je suis tout à fait d’accord pour passer l’hiver avec un bon livre en ce moment. L’écran de l’iPad mini est parfaitement lumineux avec une luminosité maximale de 500 nits en intérieur. Si vous voulez l’utiliser à l’extérieur, ce n’est pas aussi génial. Il est certainement utilisable dans la plupart des endroits, mais il pourrait vous laisser tomber à la plage ou au bord de la piscine en plein été, et un écran E Ink vous servirait mieux.

Pas de temps dans la baignoire

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Un autre cas d’utilisation qui ne convient pas à l’iPad mini 6 est dans ou autour de n’importe quel plan d’eau. Que vous aimiez tremper vos pieds dans la piscine mentionnée ci-dessus ou vous détendre avec un bon livre dans la baignoire, l’iPad mini n’est pas un appareil que vous devriez considérer. Il n’a pas de cote formelle de résistance à l’eau, donc toute vapeur ou éclaboussure pourrait être potentiellement nocive.

Au lieu de cela, vous devriez vérifier l’un des derniers appareils Kindle ou quelque chose comme le Kobo Forma pour une liseuse plus robuste avec une protection allant jusqu’à IPX8. Ou prenez un livre papier avec vous dans ces scénarios si cela ne vous dérange pas que vos pages deviennent toutes ondulées.

Ce prix

Il est indéniable que 499 $ est cher pour une tablette, sans parler d’une liseuse. Les tablettes Fire d’Amazon (pas si géniales) commencent à 10% de ce prix, et ses (en fait très bonnes) liseuses Kindle ne sont pas beaucoup plus. Donc, si vous voulez un appareil qui ne remplira jamais que les fonctions d’un e-reader, vous pouvez être bien servi pour moins d’argent.

Il est indéniable que 499 $ est cher pour une tablette, sans parler d’une liseuse.

Supposons que vous souhaitiez une expérience Apple de premier plan, y compris la conception physique haut de gamme, l’intelligence logicielle et tout ce qu’un iPad peut offrir en plus des livres numériques. Dans ce cas, vous préférerez peut-être opter pour une tablette Apple.

Il est temps de prendre un bon livre

Source : Adam Oram / iMore

Si vous possédez déjà un iPad mini ou si vous envisagez d’en utiliser un pour la lecture numérique, ou si vous êtes un utilisateur invétéré de Kindle, c’est le moment idéal pour lire. Pour moi, pouvoir emporter l’iPad mini 6 avec moi n’importe où dans la maison et le confort de lecture dessus par rapport à mon iPad Pro ou iPhone signifie que j’ai lu plus de livres au cours des derniers mois que le reste de la an. Cela en fait donc un vrai gagnant dans mon livre.