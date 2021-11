5 raisons pour lesquelles Max Verstappen ne devrait pas paniquer à propos de ses chances de titre en Formule 1

Max Verstappen se dirige vers les deux dernières manches de la saison 2021 de Formule 1 avec une avance de huit points sur Lewis Hamilton après les victoires consécutives du pilote Mercedes au Brésil et au Qatar.

Pour beaucoup, la bataille pour le titre est maintenant trop proche pour être annoncée – mais voici cinq raisons pour lesquelles Verstappen et Red Bull ne devraient pas paniquer pour l’instant.

Max a toujours les hauteurs

Aussi inquiétant que soient Hamilton et Mercedes au Brésil et au Qatar, l’avance de Verstappen de huit points à ce stade est sans doute plus importante qu’il n’y paraît au premier abord.

Même si Hamilton remportait une troisième victoire consécutive et le tour le plus rapide d’Arabie saoudite avec son rival pour le titre en P2, la paire se dirigerait vers le niveau d’Abu Dhabi aux points, mais avec Verstappen toujours en tête avec neuf victoires contre huit pour Hamilton.

Quoi qu’il arrive à Djeddah, il est absolument essentiel pour Verstappen qu’il espère qu’il reste en tête du classement, car cela lui offrira des options dans la course finale.

Alors que Hamilton a remporté des éloges tout au long de sa carrière pour sa propreté au combat, Verstappen a depuis le début l’air d’un pilote avec une certaine noirceur en lui.

Sa faute tactique à Monza – où il risquait de perdre des points contre Hamilton s’il sortait de la première chicane derrière, après avoir été en passe de faire un gain considérable avant son lent arrêt au stand – était révélatrice d’une volonté de commettre un mal nécessaire à servir un bien plus grand si la situation l’exige.

Imaginons donc un scénario dans lequel Hamilton gagne à Djeddah avant de prendre une autre pole position dominante à Abu Dhabi, semblant tout aussi serein qu’Interlagos et Losail, avec Verstappen prenant un départ en première ligne.

Avec un non-score suffisant pour assurer le titre, Max ressentirait-il le besoin d’intervenir et d’empêcher Lewis de s’éloigner ?

Alternativement, imaginons que Lewis ait besoin que Max termine plus bas que P2 et tente son tour de 2016 de soutenir son rival dans le peloton.

Verstappen se laisserait-il acculer et punir tour après tour tortueux comme Nico Rosberg ? Ou refuserait-il de danser sur l’air d’Hamilton et aurait-il envie de prendre les choses en main ?

Gagner le titre dans ces circonstances colorerait à jamais la perception de Verstappen aux yeux de certains, selon que vous considériez le contact calculé comme un crime impardonnable ou simplement comme une partie du jeu.

Mais tant qu’il a les hauteurs, il serait naïf de prétendre que ce n’est pas un outil dans son arsenal.

Djeddah devrait être chaotique

Bienvenue à Djeddah 👋 Un premier aperçu du décor du #SaudiArabianGP pic.twitter.com/HXvzU4g13J – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 29 novembre 2021

Si vous n’avez pas encore visionné un tour à bord de la piste de rue de Djeddah, allez jeter un œil sur YouTube et retrouvez-nous ici pronto.

Excité encore?

Principalement composé de virages en S rapides et fluides, le circuit d’Arabie saoudite a des notes de Bakou qui, depuis son arrivée au calendrier il y a cinq ans, s’est imposé comme un classique moderne.

Malgré toutes les inquiétudes concernant le lieu et l’événement lui-même, cela a le potentiel d’être un moment fort de la saison et de produire une piqûre dans la queue.

Il est bien sûr possible que les pilotes, comme ils l’ont fait avant la première course de Bakou en 2016, voient le chaos se profiler à l’horizon et décident entre eux de rester raisonnable – mais Yuki Tsunoda et Nikita Mazepin n’étaient pas là à l’époque.

La nature à grande vitesse de Djeddah favorise incontestablement Mercedes et rendra les courses de roue à roue difficiles, voire impossibles – d’où trois zones DRS – mais il serait insensé de considérer l’Arabie saoudite comme une fatalité.

Pour Verstappen et Red Bull, il s’agira d’abord de rester hors de portée des voitures du milieu de terrain supérieur, puis de rester dans la chasse, d’attendre les voitures de sécurité, les redémarrages et même les drapeaux rouges pour offrir des opportunités.

L’erreur d’Hamilton lors du redémarrage final à Bakou, où son activation accidentelle du bouton « magique » du frein lui a fait perdre une opportunité en or, a démontré qu’il n’est même pas à l’abri d’être aspiré dans la folie de 2021.

Si la pression doit le dire, ce sera maintenant – le premier week-end, Verstappen pourrait être sacré Champion du Monde – mais il doit résister à l’envie de la chasser et attendre que la course vienne à lui.

La forme et l’élan ne signifient rien en 2021

Qui peut dire que Mercedes est la favorite de l’Arabie saoudite de toute façon ? La forme entre les favoris a tellement fluctué que les prédictions sont devenues inutiles.

Cette saison, Verstappen menait confortablement dans les rues à grande vitesse de Bakou jusqu’à ce que sa défaillance de pneu mette fin à la domination de Hamilton sur Paul Ricard et remporte la première pole position de Red Bull à Spa depuis 2011.

Mais il s’est également retrouvé étrangement hors du rythme en Hongrie, et en Turquie, il n’a pas été en mesure de suivre – entre tous – Valtteri Bottas sur le mouillé.

Plus récemment, Red Bull a été battu par Mercedes lors des qualifications du Mexique malgré la haute altitude et le Brésil devait initialement être serré entre les équipes, mais Verstappen a finalement été époustouflé par une voiture exclue des qualifications.

De plus en plus, les courses individuelles semblent dépendre de laquelle des deux équipes peut trouver – ou se rapprocher le plus – du point d’équilibre sacré sur leurs voitures. Mercedes a mis le W12 là où ils le veulent ces dernières semaines, mais il reste « un monstre de diva » selon Hamilton lui-même.

Et l’attente renouvelée accompagnant leurs performances améliorées apporte sa propre pression, que Hamilton et Mercedes n’ont pas toujours bien gérées en 2021.

Mercedes reste vulnérable

Vidé pour Valtteri aujourd’hui. ?? Il s’est frayé un chemin dans le peloton et était à la recherche d’un podium lorsqu’une crevaison a ruiné sa course. Deux courses à faire ensemble, VB. Assurons-nous de terminer l’année en beauté ! pic.twitter.com/nsXumh2gyP – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 21 novembre 2021

Toto Wolff mérite d’être écouté quand il dit que les problèmes de moteur rencontrés par Mercedes cette année découlent de leur bataille avec Ferrari en 2018 et 2019.

Face au défi d’atteindre ce qui s’est finalement avéré être une fausse cible, l’équipe s’est tellement exercée que certains éléments de l’organisation ont craqué.

Ce n’est sûrement pas un hasard si des problèmes sont apparus au cours de leur première saison complète sans Andy Cowell, qui a quitté son poste de directeur général de Mercedes High Performance Powertrains en juin 2020.

L’impact du nouveau moteur à combustion interne d’Hamilton au Brésil – où sa victoire à l’arrière de la grille de sprint a conduit à la suggestion ridicule que Mercedes pourrait être tentée d’installer une nouvelle unité et de surmonter une pénalité à chaque course restante – a souligné qu’il n’y a pas grand-chose de fondamentalement faux .

Pourtant, il reste une vulnérabilité inhabituelle à propos de Mercedes, Bottas prenant trois pénalités de moteur en quatre courses entre Monza et Austin et Hamilton perdant également 10 places sur la grille en Turquie.

Avec presque tous les pilotes qui devraient avoir une pénalité PU à leur nom d’ici la fin de 2021, la règle limitant chaque voiture à trois par an est inadaptée. Mais Mercedes – dont les clients chez McLaren, Aston Martin et Williams ont tous été pénalisés en seconde partie de saison – est plus préoccupante que la plupart.

Mercedes a fait un pari avec les changements de moteur de Hamilton, choisissant à deux reprises de remplacer uniquement l’ICE – limitant la sévérité de ses pénalités de grille en Turquie et au Brésil mais créant un déséquilibre en termes d’âge des composants.

Remarquablement – ​​heureusement – ​​Verstappen et Hamilton n’ont pas encore pris leur retraite avec un problème de fiabilité en 2021, mais la réticence de Mercedes à mordre la balle pourrait-elle revenir pour les mordre ?

Red Bull a dominé Abu Dhabi 2020

Si Verstappen remporte le titre, le Grand Prix d’Abou Dhabi de l’année dernière restera peut-être dans les mémoires comme la Race Zero de 2021, le jour où Red Bull s’en est rendu compte – avec le transfert de châssis imposé par Covid éliminant le risque de dépassement au cours de l’hiver – Mercedes pourrait être battu.

Verstappen a mené chaque tour depuis la pole position pour remporter une belle victoire de près de 16 secondes sur Bottas, mettant ainsi fin à une année 2020 peu satisfaisante et établissant les bases du défi du championnat de cette année.

S’étant largement nourri de rebuts dans une génération de dominance Mercedes, c’était le premier vrai aperçu du Verstappen affirmé et effervescent qui a régulièrement gagné de l’avant en 2021.

Qu’est-ce qui l’empêche de faire la même chose, demandez-vous ? Eh bien, potentiellement deux choses.

Après avoir raté le GP de Sakhir le week-end précédent avec Covid, Hamilton n’a été jugé apte à revenir que le jeudi soir d’Abou Dhabi 2020 et, de son propre aveu, était loin de son meilleur alors qu’il circulait à la troisième place de la course.

Et c’est avant d’aborder le nouveau tracé du circuit de Yas Marina, qui a abandonné la chicane aux virages 5/6 et la collection désordonnée de virages à la fin de la deuxième ligne droite arrière – deux sections de route de F1 profondément mal aimées, mais, peut-être de manière cruciale, jusqu’à la rue de Red Bull.

Si l’ancienne Yas Marina était trop proche pour passer entre Mercedes et Red Bull, les changements de piste pourraient le faire pencher davantage en faveur de la première.

Alors, la course de 2020 n’était-elle qu’une illusion, ou la toute première étape d’un voyage « tout simplement charmant » vers la gloire du Championnat du monde ?

Ce sera la question clé si Verstappen et Hamilton se rendent à Abu Dhabi pour un décideur gagnant-gagnant.