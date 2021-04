5 raisons pour lesquelles Na`Vi a fait le bon choix en choisissant B1T plutôt que Flamie

Nous examinons 5 bonnes raisons pour lesquelles Na`Vi a fait le bon choix dans B1T.

Certaines personnes pensent que la décision de Na`Vi de mettre au banc Egor “flamie” Vasilyev n’était pas la meilleure, ou du moins, ils l’ont prise au mauvais moment. Mais même Natus`Vincere a mentionné qu’il pourrait s’agir d’un déménagement temporaire, mais il y a plus que quelques raisons pour lesquelles Vasilyev pourrait ne pas revenir dans la liste active.

1. B1T a soif de gagner et est motivé

Valeriy «B1T» Vakhovskiy n’a que 18 ans, il vient de se lancer dans l’esport professionnel. Mais Vakhovskiy a travaillé incroyablement dur pour faire ses preuves. Au cours de la dernière année, la B1T s’est grandement améliorée. Il est presque un joueur de niveau 1 complet maintenant.

B1T est en charge et cela aidera non seulement lui mais aussi l’équipe en général.

2. B1T correspond bien mieux au style de jeu de Na`Vi que Flamie

En fait, à partir du moment où Danylo «Zeus» Teslenko est parti, la qualité de jeu de Flamie a lentement commencé à se dégrader. Comme Natus`Vincere a transféré les fonctions de leader du jeu à Kirill «Boombl4» Mikhailov, leur style de jeu a changé.

En conséquence, Flamie a perdu une partie de sa confiance dans la structure actuelle de Natus Vincere. La façon dont Na`Vi a joué suppose une certaine liberté pour les joueurs pendant le match. Ils ont tendance à jouer avec des appels généraux et un plan de jeu avec de petites quantités de micro appels à mi-parcours. Zeus avait un système de micro-gestion plus confortable pour Flamie. Dans le style de jeu actuel, légèrement flou, Vasilyev se sentait parfois perdu pendant les tours et ne pouvait pas faire preuve d’assez de flexibilité. Ce n’est pas que Flamie soit un mauvais joueur, mais comme beaucoup de joueurs, il dépend du leader du jeu avec lequel il joue.

3. Flamie a perdu sa rivalité interne

Peut-être l’un des points les plus importants, B1T a joué son tout premier match pour la liste principale de Natus`Vincere le 20 janvier. Depuis lors, près de trois mois se sont écoulés, au cours desquels Flamie, d’un point de vue extérieur, n’a pas réussi à se motiver et intensifiez cette compétition.

Au lieu de cela, sa performance dans les tours et les positions clés est devenue plus instable, ce qui a conduit à l’arrivée de B1T, d’abord pour Overpass et Mirage, et finalement au changement temporaire sur toutes les cartes maintenant.

Cela peut être considéré comme impoli à signaler, mais c’est une situation étrange. Même si la rivalité interne est différente d’une compétition par rapport aux autres équipes en général, le point principal est toujours le même. CS: GO est un esport compétitif et la rivalité en est la base. Contrairement à B1T, Flamie a perdu une partie de la motivation dont il avait besoin pour suivre ses pairs.

4. B1T a probablement signé un contrat beaucoup plus petit

Bien que la taille du contrat ne soit pas un facteur très important dans les considérations de Na`Vi, c’est un petit bonus pour l’organisation.

5. B1T a une énorme marge de progression

Vakhovskiy a un avenir passionnant devant lui. Peut-être qu’il ne deviendra pas un joueur vedette comme Aleksandr «s1mple» Kostyliev ou Mathieu «ZywOo» Herbaut. Mais il est en passe de devenir un joueur stable de niveau 1 – c’est certain. Son rôle et ses fonctions dans Natus`Vincere diffèrent largement de ceux de Denis «électronique» Sharipov et de s1mple. Tout ce dont Natus a vraiment besoin pour le moment de B1T est la stabilité, mais il n’a pas encore atteint son plafond.

Les prochains événements montreront comment cela se passe, mais si B1T n’échoue pas grossièrement sa performance, il est difficile de voir Flamie revenir dans la formation active de Natus Vincere.