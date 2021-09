5 raisons pour lesquelles nous vous aimons ensemble

Amitié sans secrets

Ils se connaissent si bien et depuis près de deux décennies. Ils savent à quoi ressemble cette entreprise et ce que la célébrité implique. Cependant, ils ont pu faire passer leur amitié au niveau supérieur car, parfois, le médium artistique peut être trompeur et superficiel. “Scarlett est l’une de mes plus vieilles amies. C’est agréable d’avoir quelqu’un vers qui se tourner dans cette industrie non seulement en tant qu’ami, mais en tant que personne qui comprend l’expérience que vous vivez. En dehors des films, nous sommes de bons amis », a expliqué Chris en 2016.

Le rire, sa meilleure présentation

À ce point, Scarlett et Chris ils se connaissent parfaitement. Parfois un regard suffit pour communiquer mais, sans aucun doute, le rire est fondamental dans leur vie. Peut-être que leurs meilleures blagues sont déjà connues, mais il y a toujours de quoi rire quand ils sont ensemble ou séparés. « Même si les circonstances de nos vies ont changé, il est pratiquement le même. Nous avons le même genre de relation les uns avec les autres, la même proximité. Il est aussi stupide et formel qu’il l’a toujours été. Il est extrêmement humble et a un grand sens de l’humour”, a révélé l’actrice.

Le rire est un élément fondamental de votre relation. (.Images-469646992.jpg)

De son côté, Evans sait quand la présence de Johansson est indispensable. « Si vous partez en ‘road trip’, vous voulez que Scarlett soit dans votre voiture. Il rit toujours, même quand il est de mauvaise humeur », a prévenu l’acteur au magazine Vogue.