5 raisons pour lesquelles Shang-Chi sera mon premier retour au cinéma depuis plus d’un an

Je veux soutenir un film avec une distribution principalement asiatique avec mon portefeuille

Enfin, et peut-être le plus important, mais je veux soutenir un film avec une distribution majoritairement asiatique avec mon portefeuille. Je voulais vraiment, vraiment, vraiment que Shang-Chi soit la panthère noire de la communauté asiatique, et par là, je veux dire un film américain avec une distribution entièrement diversifiée qui célèbre une culture diversifiée et gagne au box-office. Mais à cause du stupide Covid, je doute que cela se produise. Même ainsi, je peux toujours faire de mon mieux pour faire savoir à Disney que oui, je veux des films plus diversifiés, alors donnez-moi autant que possible.