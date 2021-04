5 raisons pour lesquelles tous les fans de Jurassic Park devraient regarder The Animated Jurassic World: Camp Cretaceous

Ce n’est pas le cas dans Jurassic World: Camp Cretaceous, car nous avons six adolescents à Darius, Ben, Yasmina, Brooklynn, Kenji et Sammy, à la place. Vous pensez peut-être que vous préférez ne pas passer autant de temps avec des adolescents, mais croyez-moi quand je dis cela – les adolescents de cette série pourraient être mes personnages préférés dans toute la franchise Jurassic Park, juste derrière le Dr Ian Malcolm . Ils ont juste tellement de personnalité, et il y a cette merveille mais aussi ce sens mitigé des responsabilités puisqu’ils ne peuvent compter sur aucun des adultes. En fait, de nombreux adultes de la série essaient de les tromper.

Mes deux personnages préférés sont Darius, qui est obsédé par les dinosaures, et Sammy, dont le courage pourrait devenir ennuyeux si elle n’était pas si sérieuse à ce sujet. Tous les personnages sont excellents, cependant, et vous vous rendez un très mauvais service si vous êtes un fan de JP / JW qui n’a pas encore regardé cette émission.