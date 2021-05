5 raisons pour lesquelles vous devriez acheter le POCO M3 Pro si vous recherchez un mobile 5G | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

POCO M3 Pro est un autre nouveau mobile POCO qui pourrait devenir l’une des stars des mobiles 5G bon marché cette année.

Une autre semaine, un autre mobile Xiaomi qui peut révolutionner le marché. Maintenant, c’est le nouveau POCO M3 Pro 5G qui vient d’être annoncé cette semaine. Un mobile POCO qui tentera de capter l’attention de tous car il peut devenir l’un des mobiles 5G les moins chers du moment.

Ce POCO M3 Pro 5G n’est pas seulement le dernier modèle Poco, il devient également dans l’un des meilleurs POCO compte tenu de son rapport qualité-prix. De plus, il rompt un peu avec le design de ses précédents mobiles et lui donne plus de personnalité.

Le smartphone 5G le moins cher de POCO avec un écran de 6,5 pouces, un appareil photo 48MP, jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage.

À ce stade, nous pouvons dire que Poco est en concurrence avec d’autres marques, mais aussi contre Xiaomi lui-même, qui a longtemps été sa maison jusqu’à ce qu’il devienne indépendant il y a quelques mois.

POCO M3 Pro 5G mise sur un nouveau design, des caractéristiques techniques décentes et un bon appareil photo principal pour un mobile qui coûte moins de 180 euros.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Un mobile 5G avec une bonne batterie pour moins de 180 euros

Le prix des téléphones portables est tout et même si un mobile est bon marché s’il ne le compense pas avec ses détails techniques, il sera inutile. Dans ce cas avec POCO M3 Pro, la règle d’or est remplie: prix ajusté avec de bonnes fonctionnalités.

Il sera mis en vente à partir du 20 mai en deux variantes, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage à partir de 179,99 euros. C’est le modèle de base et sûrement l’un des meilleurs vendeurs.

Il sera également mis en vente avec une RAM de 6 Go avec 128 Go de stockage, soit près de 200 euros.

Bien entendu, à l’occasion de son lancement entre le 20 et le 26 mai, ils peuvent être obtenus en solde respectivement pour 159,99 euros et 179,99 euros. Donc si vous voulez l’acheter c’est le moment.

La 5G pour tous et pour moins cher

Les réseaux 5G sont censés être la percée en matière de connectivité en offrant moins de latence et des vitesses de téléchargement et de téléchargement fulgurantes. Bien que les réseaux 5G soient toujours exclusivement dans les grandes villes et que leur croissance soit lente, c’est le futur.

Avec ce POCO M3 Pro 5G vous aurez un mobile compatible avec ces réseaux tant que votre opérateur est couvert. En Espagne, ce sont les trois grands, tels que Movistar, Orange et Vodafone, en plus d’O2 qui fait partie de Movistar.

Mais acheter un mobile 5G, même si vous n’avez pas de couverture pour le moment, vous protège contre l’avenir à venir où les téléchargements sont très rapides et vous pourrez charger du contenu Internet tel que des vidéos ou de la musique en moins qu’il n’en faut. cligner.

Un processeur MediaTek qui fonctionne même pour les jeux

PETITES UTILISATIONS Processeur MediaTek Dimensity 700 dans ce POCO M3 Pro 5G pour deux raisons. Le premier est parce qu’il est bon marché, mais aussi parce qu’il fonctionne très bien et constitue une grande compétition contre la domination du Snapdragon.

Ce processeur offre des performances de haut niveau avec huit cœurs, dont deux de grande capacité, et un GPU Mali G57. Une combinaison qui, combinée à la RAM, vous permet d’avoir des performances élevées dans les applications, mais aussi dans les jeux.

De plus, la technologie de stockage UFS 2.2 accélère la sauvegarde et la lecture des informations. Nous devons également combiner la batterie de 5000 mAh pour durer jusqu’à 2 jours et la charge rapide de 18 W, même si elle comprend un chargeur de 22,5 W.

Écran FullHD + avec 90Hz

Comme cela s’est produit lorsque les écrans étaient en haute définition et à 60 Hz, la prochaine étape est que la norme soit 90Hz. Un taux de rafraîchissement qui peu à peu devient le plus utilisé et qui ruinera à jamais tout autre écran que vous utilisez.

Grâce à sa résolution et à son taux de rafraîchissement élevé, les animations sont plus rapides et la sensation de réponse du mobile comme s’il s’agissait d’un éclair.

Il dispose d’un système de changement de rafraîchissement automatique et intelligent, de sorte que l’écran peut passer de 90Hz à 60Hz, 50Hz ou jusqu’à 30Hz.

Appareil photo de 48 mégapixels pour toutes les situations

Il n’y a pas de surprise en ce qui concerne la section photographique du POCO M3 Pro 5G car il clone les composants du précédent POCO M3. Dans ce cas, il utilise un appareil photo principal de 48 mégapixels f / 1,79 auquel il ajoute deux autres caméras, une avec 2 mégapixels pour ajouter de la profondeur de champ et une autre avec plus de 2 mégapixels pour la macro.

Pour vos selfies et vos appels vidéo, utilisez un appareil photo de 8 mégapixels qui, comme cela s’est produit dans le POCO M3, fonctionne assez bien.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.