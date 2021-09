5 raisons pour lesquelles vous devriez assister au Sommet . les 4 et 5 octobre à Seattle

Où pouvez-vous entendre le nouveau PDG d’Amazon, obtenir des informations sur l’avenir du travail, apprendre à vous préparer aux menaces de cybersécurité, regarder le journalisme en direct se dérouler sur scène, réseauter avec d’autres membres de la communauté technologique, tout en dégustant des plats savoureux et des boissons fraîches ?

Le Sommet ., bien sûr !

Nous nous préparons pour notre 10e conférence annuelle qui se tiendra les 4 et 5 octobre à Seattle, avec la possibilité d’assister virtuellement ou en personne à Bloc 41, l’un des lieux les plus cool du centre-ville de Seattle.

Voici cinq raisons pour lesquelles vous devriez assister au Sommet . de cette année :

Andy Jassy, ​​Ciara, et d’autres grands orateurs : L’agenda est rempli de dirigeants, dont Jassy, ​​le nouveau PDG d’Amazon qui fera l’une de ses premières apparitions publiques depuis qu’il a succédé au fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, en tant que PDG du géant de la technologie basé à Seattle. Nous entendrons également la superstar mondiale du divertissement, la chanteuse, l’auteur-compositeur, l’entrepreneur et la philanthrope Ciara, ainsi que le principal négociateur de Microsoft, Christopher Young. Voir toute la gamme d’enceintes sur le Page de l’événement du Sommet ..

Connectez-vous avec les leaders des affaires, de la technologie et de la communauté : Cela fait trop longtemps que nous ne nous sommes pas réunis et le . Summit marque notre premier événement axé sur le contenu en plus de 18 mois. L’interaction avec les autres participants est l’un des meilleurs aspects de l’expérience du Sommet. Vous pourriez rencontrer votre prochain collègue, co-fondateur, partenaire commercial ou nouveau copain. La soirée d’ouverture en fin d’après-midi du 4 octobre offrira une excellente occasion de rencontrer d’autres participants, ainsi que notre session de lancement avec l’investisseur providentiel et ancien PDG du groupe Zillow, Spencer Rascoff.

Ramenez de précieuses leçons : Apprendre des leaders de classe mondiale et établir de nouvelles relations peut profiter à votre entreprise. Voici un jolie petite lettre nous avons conçu au cas où vous auriez besoin de convaincre votre patron que la participation au sommet . en vaut la peine.

Nous suivons les protocoles de sécurité COVID : . s’engage à assurer la santé et la sécurité des participants à l’événement et nous continuerons de suivre les directives locales de santé publique et gouvernementales pour assurer le bien-être de ceux qui assistent au sommet . 2021. Nous exigeons que tous les invités attestent et fournissent la preuve d’être complètement vaccinés. Pour les activités se déroulant à l’intérieur, les masques doivent être portés à moins que quelqu’un ne mange ou ne boive.

C’est un événement hybride : Vous ne pouvez pas vous présenter en personne cette année ? Pas de soucis. Nous proposons des billets virtuels qui donnent accès au livestream . Summit.

Merci à notre commanditaire présentateur, Banque d’Amérique, pour avoir contribué à rendre l’événement de cette année accessible virtuellement à un public plus large et permettre à . d’offrir un nombre limité de bourses gratuites pour des billets virtuels. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter notre équipe d’événements à events@geekwire.com.

Nous sommes impatients de voir tout le monde en personne et en ligne au . Summit les 4 et 5 octobre. Vérifiez FAQ pour plus de détails.