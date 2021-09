5 raisons pour lesquelles vous devriez passer au nouveau Fire TV Stick 4K Max | La technologie

in

Amazon a sorti son lecteur Fire TV Stick le plus rapide à ce jour avec WiFi 6 et bien plus encore.

Cette semaine, le nouveau Amazon Fire TV Stick 4K Max a été officiellement publié, un nouveau lecteur pour les téléviseurs Amazon qui se concentre sur une énorme amélioration de la vitesse mondiale.

C’est l’un des lecteurs les plus vendus et sur Amazon, il est constamment en vente, mais maintenant, avec cette nouvelle version, vous pouvez profiter des dernières améliorations en termes de vitesse et de qualité pour lire du contenu en 4K.

Amazon Fire TV Stick 4K Max peut désormais être réservé sur son site internet pour seulement 64,99 euros. Il sera officiellement mis en vente le 7 octobre et si vous l’achetez maintenant, vous vous assurez que vous aurez votre unité ce jour-là.

Le lecteur d’applications de streaming le plus puissant d’Amazon, avec WiFi 6, Dolby Vision et deux fois plus rapide.

Bien que ce lecteur ait beaucoup de concurrence, notamment de sa propre marque car avec cela il y a déjà 4 joueurs au total qu’Amazon a, il y en a d’autres comme Chromecast ou Xiaomi, le Mi TV Stick qui joue en Full HD et Mi Box S compatible avec 4K.

Alors pourquoi acheter ce Fire TV Stick 4K Max ? Ce sont les raisons pour lesquelles vous êtes très intéressé par ce joueur.

Meilleur prix que sa concurrence directe

Amazon a choisi un bon prix pour ce lecteur car il est moins cher que son concurrent plus direct, le Chromecast avec Google TV.

Amazon Fire TV Stick 4K Max vous coûtera 64,99 euros et c’est un bon prix pour une amélioration significative de la vitesse, mais aussi pour ses capacités.

Si on le compare à sa concurrence, un Chromecast avec Google TV coûte une remise de 60 euros.

Option de Xiaomi, la Mi TV Box S compatible 4K coûte 60 euros en offre. Il pourrait être comparé à d’autres lecteurs Android, mais ce sont des produits inférieurs qui ne peuvent pas rivaliser, en particulier pour le logiciel avec des recommandations.

Qualité 4K et Dolby Vision

L’une des meilleures caractéristiques de ce lecteur multimédia est que prend en charge la vidéo 4K. Par conséquent, si vous avez acheté une Smart TV 4K mais que vous n’aimez pas la partie “intelligente” qu’elle intègre, peut-être parce qu’elle n’a pas toutes les applications que vous souhaitez, c’est la meilleure option pour l’améliorer.

Même si vous avez un téléviseur qui ne prend en charge que la vidéo Full HD, ce lecteur fonctionnera tout aussi bien pour vous.

Il prend également en charge la vidéo dans Dolby Vision, HDR, HDR10+ et avec l’audio Dolby Atmos, qui vous fera profiter bien plus du meilleur contenu sur Netflix, Prime Video, YouTube, Disney + et bien d’autres.

Plus rapide et compatible avec le WiFi 6

Le WiFi 6 s’est déjà imposé comme le nouveau standard de connectivité sans fil. Bien que la plupart des produits utilisent encore le WiFi 5 (ou mieux connu sous le nom de WiFi 802.11ac), les routeurs compatibles deviennent de moins en moins chers.

L’avantage de ce lecteur WiFI 6 est qu’il se connectera plus rapidement à Internet et qu’il faudra moins de temps pour télécharger des vidéos. Toutes vos séries et films commenceront à se charger immédiatement, sans mise en mémoire tampon.

De plus, les routeurs WiFi 6 sont compatibles avec plus d’appareils connectés en même temps, donc peu importe si de nombreuses personnes sont connectées en train de télécharger des données.

Et si vous n’avez pas de routeur WiFi 6, ne vous inquiétez pas, il est entièrement rétrocompatible.

Une télécommande pour contrôler Alexa et votre téléviseur

La télécommande Amazon Fire TV Stick 4K Max est spéciale. Comme d’autres versions, telles que le Fire TV Stick et le Fire TV Stick 4K, il comprend plus de commandes pour pouvoir allumer et éteindre votre téléviseur. En outre, vous pouvez également contrôler le volume. Vous n’avez donc besoin que d’une télécommande pour votre téléviseur.

Mais le contrôle de ce joueur a un avantage de plus. Il a un bouton qui allume un microphone intégré qui vous permet de parler à Alexa, l’assistant virtuel d’Amazon.

Avec Alexa vous pouvez interagir pour répondre à des questions, paramétrer des alertes, vous informer de la météo, des conditions routières, des événements… Mais aussi pour contrôler les produits ménagers connectés comme les prises, les aspirateurs, les ampoules et bien plus encore.

Vous pouvez également demander à Alexa de diffuser directement une série ou un film. Il ouvrira la bonne application et jouera là où vous vous étiez arrêté.

Recommandations de contenus personnalisés

Vous ne savez pas quoi voir ? Êtes-vous impliqué dans toutes les actualités que diffusent des services tels que Netflix, Prime Video, Apple TV + et autres ? L’interface Amazon Fire TV Stick 4K Max est préparée pour que vous ayez toujours quelque chose à regarder.

Vous pouvez retrouver les dernières actualités, mais aussi les séries ou les films que vous regardiez. Il peut vous montrer du contenu susceptible de vous intéresser en fonction de ce que vous regardez déjà. Quelques recommandations personnalisées très utiles.

