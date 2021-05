5 raisons pour lesquelles vous devriez profiter de cette bonne affaire Xiaomi: son ampoule intelligente ne coûte que 5 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’ampoule LED de base Xiaomi WiFi n’a jamais été aussi bon marché et est l’un des meilleurs produits pour la maison connectée que vous pouvez acheter en ce moment.

Les ampoules WiFi sont des produits parfaits pour débuter dans le monde de la maison intelligente. En plus d’être LED et de consommer moins d’énergie que les anciens filaments, ils incluent le WiFi pour se connecter à Internet et être contrôlés avec votre mobile.

S’il y a une marque qui a réussi à bien se positionner dans le monde des ampoules WiFi, c’est bien Xiaomi. À l’heure actuelle, il n’y a pas d’ampoule moins chère que celle-ci Ampoule LED intelligente Xiaomi mi blanc parce que chez Media Markt, il est en vente pour 4,99 euros l’unité.

Cette ampoule intelligente est compatible avec Alexa et Google Assistant. Son prix abordable en a fait une référence sur le marché espagnol, même si les unités sont rares.

Oui, moins de 5 euros chaque ampoule intelligente blanche et d’une marque aussi connue que Xiaomi, ce qui la rend parfaite pour quiconque utilise un mobile Xiaomi, bien qu’elle soit compatible avec n’importe quel smartphone et assistants virtuels.

Mais parmi tous les produits similaires qui existent, et il existe de nombreuses marques qui ont également des ampoules intelligentes, pourquoi choisir les ampoules Xiaomi? Voici quelques raisons d’investir dans Xiaomi et non dans d’autres marques.

Une ampoule bon marché et fiable

À l’heure actuelle, il n’y a pas beaucoup d’offres capables de résister à celle de Xiaomi et nous doutons que cela puisse durer beaucoup plus longtemps. Pour seulement 4,99 euros, il est difficile de trouver des ampoules, à moins qu’elles ne soient à rabais et de les acheter directement en Chine sur des portails tels qu’AliExpress.

Cette ampoule blanc chaud a une luminosité de 819 lumens et a passé tous les tests de certification de l’Union européenne, ce qui en fait un produit de bonne qualité et sûr que vous pouvez brancher sur n’importe quelle lampe de votre maison.

Pas besoin de hubs, il se connecte directement à votre routeur

Contrairement à d’autres ampoules de marques bien connues, cette ampoule comprend le WiFi, elle n’a donc pas besoin de se connecter à un hub ou à un pont de connexion via Bluetooth et de là, les informations sont transmises à Internet.

En sautant l’étape du hub, vous économisez non seulement de l’argent sur l’achat d’un autre produit, mais vous gagnez également en vitesse de réponse. Il vous suffit de le configurer avec son application Mi Home et vous pourrez le contrôler où que vous soyez, même si vous n’êtes pas chez vous ou à des milliers de kilomètres.

Le moyen le plus simple et le moins cher de commencer dans les maisons intelligentes

Une Smart Home ou une maison connectée sont les maisons que nous pouvons contrôler à distance avec notre téléphone portable ou avec des assistants virtuels. En raison du prix et de la compatibilité des produits Xiaomi avec les assistants de type Alexa et Google, cette ampoule est la meilleure entrée dans ce monde.

Il ne s’agit pas seulement d’activer ou de désactiver en appuyant sur un bouton, mais de créer des scènes plus complexes qui aident. Par exemple, vous pouvez indiquer que l’ampoule s’allume automatiquement les jours de votre choix au moment où vous le décidez, ou l’automatiser de sorte que lorsque le soleil se couche, elle s’allume.

Vous pouvez même combiner plusieurs ampoules dans une même pièce pour les contrôler en même temps. Les options de personnalisation avec les applications Xiaomi, Alexa ou Google Home sont nombreuses, vous pouvez même les combiner avec d’autres produits compatibles.

Ajustez la luminosité comme vous le souhaitez

L’un des avantages des ampoules LED est que vous pouvez contrôler l’intensité de la même chose que vous le souhaitez sans craindre de vous gâter. Cette ampoule LED Xiaomi Mi Smart peut également être contrôlée avec l’application et la voix.

Si vous ne souhaitez pas éclairer complètement une pièce avec vos ampoules, vous pouvez indiquer le niveau de luminosité. Cela vous aide à créer des scènes pour différentes raisons, par exemple à un faible niveau de luminosité le matin lorsque vous vous réveillez, ou plus intense lorsqu’il fait nuit, puis à réduire l’intensité lorsqu’il est temps d’aller vous coucher.

Une configuration très simple

N’ayez pas peur de ces types de produits intelligents. Avoir l’application Xiaomi sur votre mobile vous indiquera étape par étape ce que vous devez faire pour l’ajouter.

Il vous suffit de le connecter à un réseau WiFi 2,4 GHz, généralement indiqué par “_2G” à la fin du nom du signal. Vous le connectez à la lampe, l’allumez et l’éteignez plusieurs fois de suite pour qu’il entre dans l’état de configuration et l’application fera le reste.

Si vous disposez également d’un haut-parleur Amazon ou Google, vous pouvez l’ajouter à l’application correspondante pour le contrôler avec votre voix, avec des commandes telles que “allumer le salon”, “salon à 50%” pour réduire la luminosité, ” éteignez toutes les lumières “ou” réglez le mode d’éclairage cinéma “selon la façon dont vous le réglez.

