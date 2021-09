5 raisons pour lesquelles vous devriez profiter de cette offre de livre audio gratuit de 3 mois sur Audible | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Écoutez des milliers de livres audio gratuitement pendant 3 mois si vous êtes un utilisateur Prime.

Amazon propose de nombreux services en plus de sa boutique où vous pouvez trouver des millions de produits. Le plus connu est peut-être Prime Video où vous pouvez trouver des films, séries et documentaires de toutes sortes en haute définition et en 4K. Il y a aussi Kindle Unlimted avec un million de livres à lire.

Mais l’un des services Amazon les plus intéressants que vous pouvez utiliser dès maintenant et avec une remise spéciale est Audible, la plateforme de livres audio.

Si vous pouviez normalement profiter d’un essai gratuit de 30 jours lors de votre inscription, maintenant, si vous êtes un utilisateur Amazon Prime, vous aurez 3 mois totalement gratuits.

Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez désormais essayer le service de podcast et de livre audio Audible gratuitement pendant 90 jours, et sans permanence.

Cette offre Amazon est exclusivement destinée aux utilisateurs d’Amazon Prime, un service qui, si vous utilisez déjà Amazon, en vaut la peine pour obtenir une livraison gratuite et rapide. Il vous donnera également accès à l’intégralité du catalogue Prime Video.

Audible est l’une des meilleures plateformes dont vous pouvez profiter avec des milliers de livres et de podcasts pour votre plaisir. Si vous pensez que ce n’est pas pour vous, continuez à lire car cela en vaut vraiment la peine.

Plus de 90 000 livres audio dans son catalogue

Si vous souhaitez lire plus que ce que vous avez déjà lu, ou si vous n’avez tout simplement pas le temps de lire un bon livre, Audible vous propose la meilleure alternative, les livres audio.

Il compte plus de 90 000 livres audio dans son catalogue en plusieurs langues, également en espagnol. Vous y trouverez des best-sellers, des nouveautés du monde littéraire et des classiques en tout genre.

Tous les livres sont narrés par des professionnels qui vous permettront de vous immerger dans l’histoire comme si vous la lisiez.

Profitez également de podcasts originaux

Dans Audible, en plus des livres audio, vous pouvez également profiter d’une autre catégorie très populaire, les podcasts.

Et dans ce cas il ne s’agit pas d’un podcast que vous pourriez écouter sur d’autres plateformes, mais de productions totalement originales et exclusives, comme Gen DRO, le podcast d’interviews d’artistes Pop et Rock espagnols d’Alaska.

Il y a aussi un podcast sur la nutrition, la vie, l’histoire et bien plus encore.

Les dernières actualités littéraires disponibles

Aimeriez-vous lire ce nouveau livre dont tout le monde parle mais vous n’avez pas le temps de le faire ? Peut-être que vous ne vous concentrez pas aussi bien que les autres pendant les périodes d’inactivité, comme dans les transports en commun ou avant de vous coucher.

Les livres audio sont parfaits pour plonger dans les histoires que les auteurs racontent sans avoir à les lire, juste en les écoutant. Et sur Audible, vous avez la plupart des dernières versions au format livre audio.

Vous trouverez même des milliers de titres qui vont être transformés en séries ou en films, vous pourrez ainsi prendre de l’avance sur l’histoire et voir si l’adaptation est aussi bonne que le livre.

Écoutez des livres audio où vous voulez, même avec Alexa

La nouvelle génération de l’enceinte intelligente la plus vendue d’Amazon est dotée d’un design sphérique repensé. Ce nouveau look a également optimisé l’amplification du son, qui est désormais mieux répartie.

Audible propose des applications mobiles pour Android et iPhone. Mais l’une des intégrations les plus intéressantes est celle qu’il a avec Alexa.

Grâce à la synchronisation Audible entre les applications, si vous écoutez un livre audio sur votre mobile sur le chemin du travail ou dans les transports en commun et rentrez chez vous, vous pouvez demander à Alexa de suivre votre livre audio.

Évidemment, vous aurez besoin d’un haut-parleur Echo pour cette tâche, mais ils sont très bon marché et vous aideront dans votre quotidien. Vous pouvez également le faire avec les écrans Echo Show.

3 mois d’écoute totalement gratuits

L’offre de 3 mois est limitée dans le temps et exclusive aux utilisateurs d’Amazon Prime. Si vous n’êtes pas membre Prime (vous pouvez vous inscrire gratuitement ici), vous n’aurez qu’un essai gratuit de 30 jours.

Audible est un service d’abonnement, donc après l’essai gratuit de 30 jours, il coûtera 9,99 euros par mois. Par contre, étant Prime vous aurez 2 mois supplémentaires sans rien payer.

