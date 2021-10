5 raisons pour lesquelles vous êtes optimiste à propos de l’action Apple

Pomme (NASDAQ :AAPL) l’action a sous-performé en 2021, car l’action est en hausse d’environ 8% jusqu’en septembre, contre des gains d’environ 16% pour le S&P 500.

Les inquiétudes concernant le plafond de la dette américaine et la hausse des rendements obligataires ont provoqué la volatilité des marchés boursiers, ce qui a nui aux valeurs technologiques comme Apple. Les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale est sur le point de commencer à diminuer bientôt n’ont pas aidé les investisseurs. Une hausse des taux d’intérêt est une mauvaise nouvelle pour la valorisation des actions, et en particulier pour les actions à prix élevé.

Mais l’action AAPL n’affiche pas un prix excessif.

Dans cet article, je vais discuter de cinq facteurs principaux qui soutiennent les actions AAPL. Bien qu’il ne puisse pas se rallier comme les actions mèmes folles et surévaluées, je pense qu’Apple a une valorisation attrayante et peut augmenter par rapport à son prix actuel d’environ 140 $. La combinaison de ces cinq facteurs crée une dynamique positive pour Apple.

Aide à la demande de produits Stock AAPL

Dans mes articles précédents, j’ai indiqué que le début de l’analyse financière est le chiffre d’affaires. Et l’iPhone est l’un des principaux moteurs des revenus d’Apple.

À la mi-septembre 2021, Apple a présenté le dernier modèle d’iPhone. Les reportages sur les retards ont également fait l’actualité. Selon un rapport de Yahoo, « les clients d’Apple Inc devront attendre quelques semaines de plus pour mettre la main sur le nouvel iPhone 13, car les retards de la chaîne d’approvisionnement et la forte demande entraînent l’un des temps d’attente pour le téléphone les plus longs de ces dernières années. les analystes ont dit.

La demande pour le téléphone est en plein essor. Un autre article rapportait que les précommandes de l’iPhone 13 montaient en flèche.

Les ventes d’iPhone sont le principal moteur du succès d’Apple en matière de croissance des revenus, car elles représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. Une telle demande pour le nouvel iPhone 13 signifie qu’une forte croissance des revenus devrait être attendue au cours des prochains trimestres.

Performance financière

Le rapport sur les résultats du troisième trimestre était solide. Le 27 juillet, les bénéfices d’Apple ont montré que les revenus étaient en hausse de 36% et ont établi un nouveau record. Les revenus des services ont également atteint un nouveau sommet.

La société a déclaré que les revenus s’élevaient à 81,4 milliards de dollars et que le bénéfice trimestriel par action dilué était de 1,30 $.

Un bon trimestre peut ne pas suffire pour qu’un titre monte en flèche. Au contraire, l’analyse des tendances des indicateurs financiers clés est une raison solide. Les données tirées de Morningstar montrent que l’action APPL excelle dans de nombreux indicateurs financiers importants.

La marge d’exploitation des cinq dernières années est comprise entre 24,1 % et 27,8 %. Les flux de trésorerie disponibles sont positifs et en augmentation. Et, les moyennes sur 10 ans pour le chiffre d’affaires, le bénéfice net et le bénéfice par action sont respectivement de 15,46 %, 15,15 % et 19,75 %. Ces chiffres montrent une croissance constante qui n’est pas excessive mais durable. La marge bénéficiaire nette est également stable, comprise entre 20,91 % et 22,41 % au cours des cinq dernières années.

Zacks Research estime une croissance attendue du BPA de 12,5% au cours des trois à cinq prochaines années. Pour une entreprise aussi importante qu’Apple, cette croissance attendue est phénoménale.

Rachats d’actions

J’aime aussi qu’Apple ait annoncé un programme de rachat d’actions. Les rachats sont un facteur fort et très positif qui profite aux actionnaires.

Il y a deux raisons.

Premièrement, un programme de rachat d’entreprise améliore la valeur intrinsèque de l’action.

Et deuxièmement, le programme de rachat signale que la direction de l’entreprise a une grande confiance dans ses perspectives commerciales. Souvent, cela est considéré comme un signe que l’action est sous-évaluée.

Évaluation

Les données de CSI Market sur l’évaluation des actions AAPL montrent une image mitigée.

Notez le rapport prix-livre (Q2 MRQ), qui est de 37,29, par rapport aux 24,13 de l’industrie du matériel informatique. Le secteur technologique affiche un chiffre de 9,75. En comparaison, puis sur une base relative, l’action AAPL semble chère.

Mais le ratio prix-ventes (T2 TTM) pour Apple est de 6,9. Ceci est supérieur au ratio de l’industrie à 4,8 et conforme au ratio du secteur technologique à 6,82.

En revanche, l’action AAPL a un ratio PEG (T2 TTM) de 0,5, bien inférieur à 1,0, ce qui indique qu’elle est sous-évaluée.

La tendance des flux de trésorerie disponibles de la société au cours des cinq dernières années est un autre facteur positif pour les investisseurs. En 2020, Apple a déclaré un cash-flow libre de 73,37 milliards de dollars. Il s’agit d’une augmentation de 24,57 % par rapport aux 58,9 milliards de dollars déclarés en 2019.

Récemment, MarketWatch a déclaré que la cible moyenne des actions AAPL par les analystes était de 166,21 $.

Qualité des revenus

Le dernier argument en faveur des actions AAPL est qu’Apple a une très haute qualité de revenus. Selon Efinance Management, « une entreprise est réputée avoir des bénéfices de haute qualité si elle enregistre une augmentation de ses bénéfices en raison de l’amélioration des ventes ou des réductions de coûts. Une augmentation des ventes due à une campagne marketing est également un signe de la haute qualité des revenus.

Le ratio de qualité des bénéfices correspond aux flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation divisés par le bénéfice net.

Un ratio supérieur à 1,0 montre une qualité élevée des revenus. Pour l’exercice 2020, Apple a déclaré une trésorerie nette provenant des activités d’exploitation de 80,67 milliards de dollars et un bénéfice net de 57,41 milliards de dollars. Cela rend le ratio de qualité des bénéfices de 1,40.

Pour l’exercice 2019, le ratio de qualité des bénéfices était de 1,25.

Verdict des actions AAPL

Ces cinq arguments sont tous fondamentaux. Je crois que l’action AAPL est prête pour une croissance future et est attrayante maintenant. Je l’aime beaucoup.

