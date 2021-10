5 raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas manquer la NBA cette saison

17/10/2021 à 20:51 CEST

La NBA commence avec les Milwaukee Bucks défendant le titre qu’ils ont remporté la saison dernière contre les Phoenix Suns. De nombreuses équipes se sont rassemblées à la recherche du titre tant convoité à l’occasion du 75e anniversaire de la compétition. Lakers, Nets, Heat et Knicks ont formé les équipes les plus compétitives et seront candidats pour donner de quoi parler. Nous aurons six Espagnols en lice en NBA avec Juancho Hernangómez faisant ses débuts dans les légendaires Celtics. Voici cinq raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas manquer la NBA cette saison :

KYRIE IRVING SE FERA-T-IL VACCINÉ ?

Toute la NBA attend de savoir si l’une de ses stars les plus brillantes décidera de rater toute la saison en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19. A 29 ans, le septuple All-Star a été écarté par les Brooklyn Nets jusqu’à ce qu’il se protège contre le coronavirus et la situation se débloque difficilement si Irving ne change pas d’avis. « Il existe un plan de Satan armé par des sociétés secrètes qui cherchent à implanter des puces électroniques dans la population noire grâce au vaccin de Moderna pour la contrôler avec des ordinateurs », a déclaré le joueur.

ANTETOKOUNMPO, JOKIC ET SI DONCIC EST LE PROCHAIN ​​MVP ?

Lorsque vous sautez, il n’y a pas d’arrêt. La NBA n’était pas très favorable à l’octroi de MVP aux étrangers, mais au cours des trois dernières années, elle y a souscrit en accordant ce privilège à Antetokounmpo et Jokic. Cette saison tous les feux seront braqués sur un Luka Doncic qui achèvera sa quatrième saison en NBA et à qui il faut déjà exiger quelque chose de plus du presque triple-double tous les soirs. Le Slovène doit faire des Dallas Mavericks une équipe gagnante et pourrait donc perdre le MVP. Demandez à Jokic.

KLAY THOMPSON RETOURNERA-T-IL AU PLUS HAUT NIVEAU ?

La dynastie des Golden State Warriors ne peut être comprise sans Klay Thompson. Le gardien s’est imposé dans les trois titres remportés par l’équipe et affronte désormais la fin d’une épreuve qui dure depuis deux ans. Il s’est cassé le genou lors de la finale 2019 contre les Raptors de Toronto, n’a pas joué en 2020 et s’est brisé le talon d’Achille l’été dernier. Maintenant, il devrait réapparaître à Noël 2021 pour relancer les options de l’équipe de la baie de San Francisco pour refaire de grandes choses.

LEBRON AURA-T-IL SA DERNIÈRE DANSE AVEC LE GÉRIATRIQUE DES LAKERS ?

Si c’était en 2014, on tremblerait à l’idée que LeBron James, Rusell Westbrook, Carmelo Anthony, Rajon Rondo, Dwight Howard et Anthony Davis soient dans la même équipe. Les Lakers ont réussi à réunir cette constellation de stars dans leur projet pour la saison 2021/22 et des doutes surgissent en raison de la condition physique de bon nombre de ces joueurs. Personne ne doute de leur énorme talent et de leur expérience, mais ils sauront mettre cela en valeur au moment de vérité face à des équipes plus jeunes et plus affamées. LeBron a tout confié à ses « All-Stars ».

