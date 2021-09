5 raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas manquer l’Euroligue

29/09/2021 à 02h24 CEST

L’Euroligue est la compétition de basket-ball la plus importante du Vieux Continent et un tremplin pour de nombreux joueurs pour atteindre la NBA à l’avenir. Le tournoi est plus attrayant et même plus que jamais avec 34 rondes de saison régulière à venir qui conduiront à un quart de finale au meilleur des cinq parmi les huit premiers. Les vainqueurs de chaque série accéderont au Final Four qui se déroule cette année à l’O2 de Berlin et qui espère voir se qualifier deux équipes espagnoles comme Barcelone et le Real Madrid. Voici cinq raisons pour lesquelles nous savons que l’Euroligue va vous accrocher cette saison.

1. LA REVANCHE DE BARÇA AVANT ANADOLU .S

L’année dernière, Barcelone a subi une douloureuse défaite lors de la finale de l’Euroligue contre les Turcs et a très hâte de renverser la situation. Les culés n’ont pas pu répondre aux attentes après avoir constitué une équipe de rêve avec Mirotic, Higgins et Calathes en tête d’affiche et Pau Gasol en cerise sur le gâteau. Avec les trois coqs dans le corral et avec cet objectif entre les sourcils, il sera temps de voir si l’équipe du Barça est prête à boire à nouveau les miels d’un succès qui leur résiste depuis 2010. Tous deux sont les favoris pour le titre. son triomphe à [4.50].

2. ET SI LES ESSENCES SE RENCONTRENT ?

C’est l’une des grandes inconnues que cette saison peut nous apporter. Ni Pau ni Marc Gasol n’ont de contrat avec une équipe et aucun d’eux n’a annoncé son intention de prendre sa retraite. Les frères pourraient envisager de tenter de remporter le titre qui leur manque à leur palmarès après avoir été champions NBA et du monde. S’ils franchissaient le pas, le Barça constituerait l’une des équipes les plus légendaires du basket européen. Maintenant, ils doivent convaincre les frères qu’ils sont face à une opportunité unique de fermer un record de rêve.

3. LA DERNIÈRE DANSE DE RUDY, LLULL ET CARROLL ?

Le Real Madrid a vu Felipe Reyes raccrocher ses bottes la saison dernière à 41 ans. Rudy Fernández et Sergio Llull – tous deux proches de 35 ans ou plus – savent que leur temps dans le basket professionnel touche à sa fin et ils voudront repartir par la porte d’entrée avec un autre titre d’Euroligue dans un record où deux brillent déjà. Les deux et le regretté Jaycee Carroll – nous verrons s’il revient pour une dernière danse – sont les seuls qui restent du Real Madrid à avoir dominé le basket-ball continental d’une main de fer au cours de la dernière décennie.

4. LA RICHESSE TACTIQUE DES TABLEAUX NOIRS

Si l’Euroligue se démarque pour quelque chose, c’est par l’énorme qualité sur les bancs et qui, heureusement, n’est pas très appréciée par la NBA. Des noms comme Pablo Laso, Ettore Messina, Sarunas Jasikevicius, Dusko Ivanovic, Sasha Djordjevic ou Xavi Pascual auraient parfaitement leur place dans la meilleure ligue du monde et nous raviront en Euroligue avec des tactiques de basket modernes. Pour montrer le niveau de la compétition cette année, deux des entraîneurs les plus titrés de tous les temps tels que Zeljko Obradovic et Sergio Scariolo ont dû se contenter de gérer des équipes d’Eurocup.

5. VOUS POUVEZ LE VOIR GRATUITEMENT DANS BETFAIR EN TANT QUE CLIENT

Et pour profiter de l’intégralité de l’émission, quoi de mieux que de la regarder sur le site ou sur l’application Betfair. En étant simplement client, vous pouvez accéder en direct et directement à l’intégralité du spectacle de l’Euroligue en un seul clic. Ce bookmaker veut montrer son ferme soutien au basket avec des initiatives de ce type qui encouragent tous les utilisateurs à pratiquer le sport gratuitement. Plus de 600 matchs vous attendent tout au long d’une saison qui s’annonce passionnante pour tous.