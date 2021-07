5 raisons pour lesquelles vous voudrez cette Galaxy Watch 3, la smartwatch de Samsung à moins de 300 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La montre connectée de Samsung avec lunette mécanique, GPS et écran de 1,4 pouce (45 mm) coûte déjà moins de 300 $ sur Amazon.

En ce qui concerne les montres intelligentes, vous avez la chance de pouvoir choisir entre tant de modèles avec tant de fonctionnalités différentes (et beaucoup les mêmes) qu’il peut être difficile d’en choisir un pour vos tâches quotidiennes telles que le sport, l’utilisation d’applications et le contrôle. de votre corps.

Si le prix est une raison importante pour choisir, vous pouvez dès maintenant trouver un Montre Samsung Galaxy 3 de 45 mm pour un prix très bas sur Amazon, un de ses plus bas historiques dans ce magasin, seulement 299 euros avec livraison gratuite.

Cette montre est le modèle le plus avancé de Samsung à l’heure actuelle, avec un cadran de 45 mm, un GPS et NFC intégrés et un écran AMOLED que vous pouvez personnaliser via TizenOS.

Il s’agit de une montre connectée très complète qui peut devenir l’un de vos meilleurs alliés en ce moment pour contrôler votre fréquence cardiaque, faire du sport en extérieur grâce à votre GPS ou tout simplement contrôler les applications et notifications depuis votre poignet.

Il a une taille de 45 mm et un écran de 1,4 pouces pour une visualisation en plein soleil

Le design de cette montre est le plus grand, avec une sphère de 45 mm ce qui le rend plus sportif. L’écran qui a désormais une taille de 1,4 pouces s’agrandit également.

L’écran est Super AMOLED, vous vous assurez donc que le niveau de luminosité et de contraste est maximal afin qu’avec la lumière directe du soleil, il puisse être vu sans problème.

Les capteurs pour surveiller votre pouls et le niveau d’oxygène dans votre sang pendant que vous faites du sport ou êtes au repos

Parmi les capteurs dont dispose cette smartwatch, vous pouvez trouver un accéléromètre, un baromètre ou un capteur de lumière ambiante pour contrôler la luminosité de l’écran.

Il a également un capteur de fréquence cardiaque pour mieux mesurer votre fréquence cardiaque et un capteur qui mesure la niveau d’oxygène dans le sang (VO2Max).

Suivez vos courses à pied, à vélo, en natation et bien plus encore avec son GPS

Cette Samsung Galaxy Watch 3 est une montre connectée au design classique, mais avec une intention totalement sportive. Il a GPS et de nombreux suivis sportifs, par exemple la course, la marche, le cyclisme, la natation en piscine, la natation en plein air, le vélo stationnaire, la musculation, l’elliptique et bien d’autres.

Une batterie qui dure 2 jours en utilisation normale et jusqu’à une semaine en mode basse consommation

Si l’autonomie de votre montre est quelque chose d’important mais que vous souhaitez disposer de fonctions premium comme celles de cette Galaxy Watch 3, alors vous pouvez vous assurer que cette montre vous durera plus d’une journée d’utilisation. Sa batterie de 340mAh offre une autonomie de 56 heures d’utilisation normale et jusqu’à 151 heures en mode basse consommation.

Le prix le plus bas à ce jour et avec une livraison totalement gratuite et rapide

Cette montre connectée est disponible sur Amazon, les frais de port sont donc gratuits. Mais si vous vous inscrivez également à Amazon Prime, vous pouvez l’emporter avec vous avec livraison gratuite et rapide, autant que vous pourriez l’avoir dans votre maison demain.

