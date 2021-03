5 raisons pour lesquelles WandaVision nous excite beaucoup pour le faucon et le soldat de l’hiver

La spéculation des fans a été active et enragée

Par extension de chaque épisode de WandaVision générant un battage médiatique au niveau des blockbusters, les fans sont devenus incroyablement actifs dans le discours entourant l’émission, et cela s’est avéré être une chose excitante à laquelle faire partie. Avec chaque nouvel épisode ajoutant des pièces au puzzle en développement, les spéculations sur la direction des choses étaient folles et il s’est avéré amusant de voir les téléspectateurs interagir avec le matériel à un niveau aussi extrême.

Le faucon et le soldat de l’hiver a clairement une énergie différente de celle du mystère WandaVision, et cela n’inspirera pas les mêmes types de théories de fans – mais cela n’empêchera certainement pas les fans d’offrir leurs deux cents pour savoir où vont les choses, quels personnages peuvent faire confiance, etc. Si vous êtes une personne qui ne l’est pas. t capable de regarder chaque épisode jusqu’à vendredi soir ou plus tard, faites-vous une faveur et configurez vos filtres de médias sociaux pour les spoilers maintenant, car il va y avoir un déluge de semaine en semaine.