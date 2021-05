5 réalisateurs que nous aimerions voir faire un film Black Superman

Ava DuVernay

Les fans de DC ont été sérieusement déçus il y a quelques semaines. Après des années de développement de The New Gods en tant que film avec Ava DuVernay et Tom King collaborant sur le scénario, il a été annoncé que le projet n’avançait plus. Bien que nous n’ayons entendu aucun raisonnement spécifique sur la raison pour laquelle ce mouvement particulier a été fait, nous espérons que la situation a gardé la porte ouverte pour une conversation avec DuVernay à propos du prochain film de Superman. Entre Selma, When They See Us, et le documentaire 13th, la cinéaste a démontré une formidable capacité à créer un cinéma puissant – et alors que sa première aventure dans le domaine des blockbusters, A Wrinkle In Time de 2018, n’a pas tout à fait performé au box-office. aussi bien qu’on l’espérait, on peut encore absolument apprécier la beauté à grande échelle du film. Elle a clairement un intérêt à amener le monde de DC Comics sur grand écran, et nous espérons qu’elle en aura éventuellement l’occasion.