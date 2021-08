5 recettes fraîches à savourer pendant la canicule | Vie

in

Quand les thermomètres débordent, il faut manger avec la tête. Nous devons choisir notre nourriture avec beaucoup de soin.

Après 30 degrés, notre corps commence à souffrir inconfort et stress avec la chaleur, qui s’accentuent avec l’âge, l’obésité, les maladies respiratoires et autres inconforts.

La digestion demande un effort important de notre organisme, ce qui augmente la température. C’est pourquoi il faut faire attention à ne pas abuser aliments lourds à digérer, ou qui produisent de la chaleur, comme soupes et ragoûts chauds, ou épicés.

Nous avons sélectionné quelques des recettes fraîches et légères et des aliments idéaux à préparer en période de canicule. Rien pour mettre le four ou le grill, qui sont une cuisinière, ou pour mettre notre estomac au travail.

Si pendant les chauds mois d’été vous laissez votre salaire dans la crème glacée pour lutter contre les températures élevées, vous pouvez désormais préparer vos glaces et sorbets de manière simple avec ces appareils.

Gaspacho aux noisettes grillées

Le Gaspacho C’est une recette typiquement espagnole, mais cela vaut la peine d’essayer comment le chef primé Mark Greenaway la prépare aux États-Unis.

Ce sont les ingrédients :

12 tomates 1 poivron rouge ¼ de concombre 1/8 d’oignon rouge 7g de basilic 7g de coriandre 125 ml d’huile d’olive 20 ml de vinaigre de Xérès Sel au goût

Pour l’huile de basilic

1 bouquet de feuilles de basilic (tiges enlevées) 250 ml d’huile de colza

Pour la couverture

Une poignée de noisettes grillées

Ici, vous pouvez continuer à préparer la recette.

Pâtes végétariennes

Direct au Paladar nous propose quelques macaronis aux légumes qui foisonnent en août : courgettes, aubergines, tomates et poivrons.

Dans ce lien, vous avez la recette.

Pain de mie aux légumes

Cette recette est très simple à réaliser. Il s’agit de rouler une tranche de pain de mie, en plaçant à l’intérieur des ingrédients tels que des crevettes, de la laitue, du surimi, de la ciboulette, des olives et d’autres choses.

Dans Directo al paladar, vous pouvez suivre la préparation de la recette.

Endives farcies à la pomme et à l’avocat

Cette assiette ça te rafraîchira comme une glace, et cela se fait aussi en 5 minutes.

Il s’agit de mélanger dans une feuille d’endive des morceaux de pomme et d’avocat, du yaourt, du jus de citron vert et rien d’autre.

Jetez un œil à la recette complète.

Horchata frais

Il est une boisson idéale pour l’été, et facile à préparer à la maison.

Il suffit de mettre les tigernuts et quelques dattes à tremper pendant la nuit, et le lendemain égoutter, écraser et mélanger avec de la cannelle. Servir très froid.

Ici, la recette complète.

Avec ces plats et ces boissons, les canicules sont bien meilleures. Essayez-les !