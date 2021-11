5 records de la NFL qui pourraient tomber au cours de la saison de 17 matchs

La nouvelle saison de 17 matchs de la NFL bouleverse la ligue à bien des égards. Nous n’avons pas encore vu comment cela affectera le classement et l’image des séries éliminatoires, mais un domaine qui se démarque vraiment en ce moment est le nombre de records qui pourraient chuter avec un match supplémentaire ajouté.

Aujourd’hui, nous verrons quels records de la NFL sont sur le point de chuter à la fin de la saison. Celui dont nous savons maintenant qu’il sera en sécurité est le record de précipitation d’une seule saison. La blessure de Derrick Henry gardera la marque de 2 105 verges d’Eric Dickerson en sécurité une autre saison, mais il y en a BEAUCOUP d’autres qui sont susceptibles de tomber.

Chantiers de dépassement en une saison

Titulaire actuel : Peyton Manning – 5 477 verges

Menace record: Tom Brady – 5 631 verges (projeté)

Cela a été une année monstre pour Brady, mais il aurait quand même échoué dans une saison normale. Brady projette 5 300 verges par la passe en une saison de 16 matchs, ce qui le placerait au troisième rang de la liste de tous les temps, mais avec un match par la passe supplémentaire, son nombre augmente pour battre le record de Manning de près de 200 verges.

Chances que cela se produise : 80 %

Il faudrait une sérieuse régression pour que Brady n’atteigne pas la marque compte tenu des équipes que les Buccaneers affrontent dans la dernière ligne droite. La seule équipe qui reste sur son calendrier avec une défense contre les passes de haut niveau est les Bills, tout en affrontant également Washington, les Jets, les Colts et les Falcons.

Cela devrait être un nouveau record de la NFL.

Cours de réception en une seule saison

Titulaire actuel : Calvin Johnson — 1 964 verges

Menace record: Cooper Kupp – 1 963,5 verges (projeté)

Je ne pense pas que quiconque aurait confondu Cooper Kupp avec le plus grand récepteur de tous les temps, mais Kupp est devenu la cible n ° 1 de Matthew Stafford dans l’une des infractions les plus puissantes de la NFL. Kupp a presque éclipsé son total de réceptions en 2020, il est maintenant sur le point de battre potentiellement le record de tous les temps de la ligue en verges de réception.

Chances que cela se produise : 50 %

C’est vraiment proche. Nous parlons de marges à moins d’un demi-mètre, donc évidemment c’est serré. Le revers de la médaille est que Kupp obtient encore plus de cibles et d’opportunités au fur et à mesure que la saison avance. Au cours des trois dernières semaines, il a capté 26 passes pour 401 verges, une moyenne de 133,67 verges par match. Pour battre le record de Johnson, il doit en moyenne 116 verges par match au cours des neuf matchs restants. C’est possible à coup sûr.

Sacs une saison

Détenteur du record : Michael Strahan — 22,5 sacs

Menace record : Myles Garrett – 22,5 sacs (projetés)

Myles Garrett connaît une saison phénoménale qui se traduirait par presque un record dans une année normale. Avec le jeu supplémentaire, il est sur le point d’égaler au moins la marque phénoménale de Michael Strahan.

Chaque semaine est comme sur des roulettes avec Garrett, et on a l’impression qu’il se fait virer chaque semaine sans trop de problèmes. Tout ce dont il a besoin, c’est de 13 autres matchs en neuf matchs pour battre le record, ce qui est possible – aussi ridicule que cela puisse paraître.

Chances que cela se produise : 30 %

C’est un retour brutal de neuf pour Garrett pour atteindre cette marque, et honnêtement, j’ai du mal à voir d’où viennent les sacs. Deux matchs contre les Bengals aideront certainement, mais il y a d’autres adversaires comme les Ravens, les Patriots et les Packers – qui protègent tous bien leur QB, ou ont des dégagements rapides qui les empêchent d’être souvent limogés. C’est quand même une chance.

Interceptions en une seule saison

Détenteur du record : Night Train Lane — 14 interceptions

Menace record : Trevon Diggs — 15 interceptions (projetées)

Nous n’avons jamais, jamais l’occasion de parler du record d’interception d’une seule saison, et pour une bonne raison. Dick ‘Night Train’ Lane a établi la marque en 1952, et les joueurs seuls n’ont tout simplement plus la possibilité de ramasser autant de passes. Les infractions adverses ont tendance à s’éloigner des coins du faucon de balle et à s’assurer qu’elles ne se retournent pas, ce qui fait que personne ne se démarque autant que Lane l’a fait en ’52.

Exemple : le plus grand nombre d’interceptions qu’un joueur a enregistré au cours des 20 dernières années était Champ Bailey en 2006, et il a terminé avec 10.

C’est un témoignage à quel point la saison de Trevon Diggs a été ridicule qu’il a déjà sept interceptions sur l’année, et maintenir cela au cours de la seconde moitié de l’année semble impossible.

Chances que cela se produise : 10 %

Ce n’est absolument pas un coup sur Diggs, je pense juste qu’il est hautement improbable que les équipes continuent de lui lancer et de lui donner des chances – surtout s’il enregistre quelques choix supplémentaires. Est-il possible? Absolument. Probable? Non.

Buts marqués en une saison

Détenteur du record : David Akers — 44 MGF

Menace record : Dustin Hopkins – 53 MGF (projeté)

Les Chargers frappent BEAUCOUP de buts sur le terrain. Une attaque de zone rouge souvent difficile a conduit leur botteur à intensifier encore et encore, presque quatre fois par match en moyenne. Hopkins a botté 25 sur 29 cette saison jusqu’à présent et n’a besoin que de 20 autres buts sur le terrain en neuf matchs pour battre le record de tous les temps.

Chances que cela se produise : 90 %

À moins que les Chargers ne changent leur identité offensive, je ne vois aucune raison de croire que Hopkins ne sera pas en mesure de battre le record de buts marqués de tous les temps en une saison. Il est sur le point de frapper neuf de plus que la marque précédente et n’a besoin que d’une moyenne de 2,22 par match pour y arriver. Au cours des huit premiers matchs, Hopkins a marqué en moyenne 3,12 buts sur le terrain par match.

Ce record est presque fracassé.

Comment les records de la ligue dans une saison de 17 matchs seront-ils reçus?

Au fur et à mesure que nous avancerons, il sera intéressant de voir comment les fans perçoivent et apprécient le record établi au cours de la première saison régulière de 17 matchs. Y aura-t-il des astérisques attachés, réels ou imaginaires ? Comment définirons-nous les enregistrements antérieurs ou les oublierons-nous simplement ?

Il est à peu près certain qu’avec une saison de 17 matchs dans la NFL, nous verrons tous les records majeurs tomber à un moment donné, et c’est un peu dommage – mais aussi incroyablement excitant car nous voyons de nouveaux noms ajoutés dans les annales des légendes. Il appartient maintenant aux fans de voir s’ils tiendront quelqu’un comme Cooper Kupp ou Myles Garrett avec la même révérence que Calvin Johnson ou Michael Strahan.