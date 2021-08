5 recrues de la NFL non repêchées qui peuvent avoir un impact la première année

À un moment de sa carrière, Marvin Wilson était considéré comme un choix potentiel de première ronde. Wilson n’a pas eu l’année senior la plus productive à Florida State et s’est retrouvé non repêché, mais il a signé un contrat qui valait plus que ce que certains choix de septième ronde signent avec les Browns de Cleveland.

Bonne lecture, expliquant comment @marvinwilson21 a plus d’argent garanti dans son accord non rédigé que tous les joueurs du 7e tour et beaucoup du 6e ! Au 7ème tour, nous priions pour que son nom ne soit pas appelé, car je savais que son accord non rédigé serait meilleur !! Il a gagné! https://t.co/Gr05YncdXU – Nicole Lynn (@AgentNicoleLynn) 2 mai 2021

Wilson a une grande chance de faire partie de l’alignement des Browns et peut pousser pour le temps de jeu sur la ligne défensive. Les Browns devraient avoir des compétitions ouvertes pour leurs places de tacle défensif et Wilson est aussi qualifié que quiconque doit faire pression pour avoir du temps de jeu pour commencer la saison.

Lors de sa saison junior à Florida State, Wilson a réussi 8,5 plaqués pour des pertes et cinq sacs. À son meilleur, il peut être une force perturbatrice à l’intérieur.