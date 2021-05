5 Reddit Cryptos voyant le plus de bavardages vendredi

C’est une autre journée de trading bien remplie et où en serions-nous sans l’intérêt croissant de Reddit pour divers penny stocks? C’est devenu une tendance normale à ce stade et nous y suivons en vérifiant les stocks de penny qui reçoivent le plus de bavardages sur la plate-forme de médias sociaux vendredi.

Cependant, je ne peux pas encore me plonger directement dans cela. Au lieu de cela, je dois mettre un avertissement concernant les stocks de penny. Bien que Reddit puisse les aimer, ils ne sont pas pour tout le monde. Il existe des risques importants en y investissant en raison de leur facilité de manipulation.

Tu étais prévenu.

Reddit Penny Stocks: Urban One (UONE)

Tout sur l’entreprise: Urbain One (NASDAQ:UONE) est un conglomérat médiatique américain qui cible les téléspectateurs afro-américains.

Ce que fait le stock aujourd’hui: Les actions chutent de 8,9% au moment de la rédaction de cet article.

Ce que Reddit a à dire: Les redditors discutent aujourd’hui d’un arrêt par la SEC de la négociation de l’action et de son mouvement.

Reddit Penny Stocks: Atossa Therapeutics (ATOS)

Tout sur l’entreprise: Atossa Therapeutics (NASDAQ:ATOS) est une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans les traitements du cancer du sein.

Ce que fait le stock aujourd’hui: Les actions sont en grande partie immobiles aujourd’hui.

Ce que Reddit a à dire: Les investisseurs du sous-programme penny stocks parlent du PDG de la société présentant un rapport au Congrès lundi.

Reddit Penny Stocks: Urban One (UONEK)

Tout sur l’entreprise: Urbain One (NASDAQ:UONEK) est un conglomérat de médias aux États-Unis qui se concentre sur les téléspectateurs afro-américains.

Ce que fait le stock aujourd’hui: Les actions chutent de près de 15% aujourd’hui.

Ce que Reddit a à dire: Les actions de classe D des actions de la société sont en cours de discussion aux côtés des actions principales après un arrêt des opérations de la SEC.

Reddit Penny Stocks: Biosciences Enveric (ENVB)

Tout sur l’entreprise: Biosciences Enveric (NASDAQ:ENVB) est une société de biotechnologie qui se concentre sur le développement de traitements utilisant des médicaments cannabinoïdes.

Ce que fait le stock aujourd’hui: Les actions augmentent de plus de 8% aujourd’hui.

Ce que Reddit a à dire: Les utilisateurs du forum parlent aujourd’hui du prix courant des actions.

Reddit Penny Stocks: Assertio Holdings (ASRT)

Tout sur l’entreprise: Assertio Holdings (NASDAQ:ASRT) est une société pharmaceutique spécialisée dans les traitements de la neurologie, de la douleur et des maladies du système nerveux central.

Ce que fait le stock aujourd’hui: Les actions sont en grande partie immobiles au moment de la rédaction de cet article.

Ce que Reddit a à dire: Les utilisateurs de Reddit débattent du potentiel de hausse ou de baisse du stock.

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

