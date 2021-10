5 rétroviseurs avec caméra pour voitures conformes aux normes DGT | La technologie

in

Ces rétroviseurs vous permettent de voir ce qui se passe derrière le véhicule et font également office de dashcam pour enregistrer ce qui se passe devant vous.

Les Dash Cam ils sont devenus un produit de plus en plus utilisé par les conducteurs du monde entier. Et c’est que porter une caméra dans la voiture pointée vers l’extérieur est légal, tant que vous savez comment utiliser ces vidéos.

Mais l’un des produits qui sont devenus à la mode depuis longtemps et qui ont de plus en plus d’adeptes sont rétroviseurs avec caméra intégrée.

On parle d’un rétroviseur qui est généralement plus grand que ceux installés dans les voitures. En plus d’être un miroir pour voir les voitures derrière vous, il possède également un écran caché qui vous permet de voir une caméra arrière ou avant.

Comme pour les dashcams, elles sont légales, mais les vidéos ne peuvent jamais être utilisées publiquement. Ces caméras ne peuvent pas non plus être utilisées sans motif valable. Mais ces rétroviseurs ont une caméra intégrée à l’avant du rétroviseur qui pointe vers la route.

Ce sont quelques-uns des les meilleurs rétroviseurs avec caméra que vous pouvez installer légalement dans votre véhicule et qui ont aussi un bon prix.

Écran miroir 10″ ThiEYE

Rétroviseur 10″ avec caméra ThiEYE pour 97,99 €

L’un des miroirs les plus vendus sur Amazon en ce moment est ce modèle de ThiEYE.

Il dispose d’un écran paysage de 10 pouces et est également tactile avec toutes les commandes à l’écran et également avec une résolution Full HD.

Il possède une caméra avant et une caméra arrière que vous devez installer dans le coffre ou à l’arrière de la voiture. Vous pouvez insérer une carte microSD pour enregistrer des vidéos et elle se charge avec micro USB.

Comprend tous les câbles dont vous pourriez avoir besoin. Mais aussi en marche arrière, vous pouvez voir dans la vue arrière les marques de distance pour le stationnement.

Normalement, cela coûte près de 100 euros, mais en appliquant le coupon de réduction de 10%, cela reste à seulement 88 euros.

Rétroviseur écran CHORTAU 7″

Miroir Chortau avec écran pour 69,99 €

Ce miroir de marque CHORTAU Sur Amazon, il y a un miroir et un écran à l’intérieur, donc quand il est éteint, vous ne verrez que le reflet normal. Quand il s’allume, vous verrez l’image de la caméra.

L’écran tactile mesure 7 pouces. Il dispose d’une caméra frontale Full HD intégrée au design du rétroviseur. Mais il est également livré avec une caméra arrière que vous devez installer et qui a une résolution HD.

La caméra arrière est activée en marche arrière et dispose d’indications de distance pour se garer en marche arrière.

Ce modèle est moins cher, il coûte 69,99 euros sur Amazon.

4.3 “Rétroviseur Topsale-ycld

Miroir avec écran Topsale-ycld pour 39,11 €

Parmi les options de miroirs miroirs et aussi d’un écran LCD ; ce modèle Topsale-ycld dispose d’un écran de 4,3 pouces.

Comme le reste des modèles, il comprend une caméra arrière pour la marche arrière que vous devez installer, avec un câble assez long pour atteindre l’avant. Il dispose également d’une caméra Full HD en façade pour enregistrer vos trajets.

L’écran est plus petit, positionné sur le côté droit pour ne pas déranger et dispose également de boutons de contrôle physiques.

C’est le modèle le moins cher, à 39 euros.

Rétroviseur à écran 12″ Jansite

Miroir écran Jansite 12″ pour 119,99 €

Le modèle avec le plus grand écran est celui-ci Marque Jansite sur Amazon. Peut-être celui avec le meilleur design et est monté sur votre rétroviseur actuel.

C’est tout un écran de 12 pouces paysage avec une résolution haute définition. La caméra frontale est Full HD pour enregistrer des vidéos lors de vos trajets, mais la caméra de recul arrière est également Full HD.

Il a une fonction de stationnement et câblage de 10 mètres pour pouvoir l’emmener d’un bout à l’autre quelle que soit la taille de votre voiture.

Ayant cette taille d’écran et de caméras, c’est l’un des modèles les plus chers, coûtant 119,99 euros sur Amazon.

Rétroviseur 12″ Wolfbox

Miroir Wolfbox 12″ à 148€

Un autre modèle avec un écran tactile de 12 pouces est celui-ci du magasin Wolfbox sur Amazon. C’est le seul de ceux choisis qui en plus d’inclure une carte microSD pour enregistrer les vidéos, il comprend également un module GPS.

L’écran est de 12 pouces avec une caméra supplémentaire pointant vers l’avant avec une résolution de 2,5K. Il comprend également une caméra arrière à résolution Full HD très discrète.

C’est un appareil photo avec de nombreuses options, un enregistrement direct sur une carte microSD et un module GPS pour enregistrer les informations de localisation ou de vitesse qui en font l’un des kits les plus complets.

Ce modèle est réduit à 148 euros sur Amazon.

