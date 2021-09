5 révélations du reportage spécial de CNN sur Britney Spears

in

. – Britney Spears est à quelques jours d’une audience qui pourrait déterminer le sort de sa tutelle.

Dans “Toxic: Britney Spears ‘Battle For Freedom”, une émission spéciale de CNN qui a été créée dimanche, certains amis et anciens employés de la chanteuse ont parlé de la tutelle et ont fait la lumière sur la vie de Spears en vertu de l’accord strict.

Voici cinq plats à emporter.

Un ancien employé dit que la vie de Britney Spears était très contrôlée

Après la création de la tutelle en 2008, Dan George a été embauché pour gérer la tournée promotionnelle de l’album “Circus” de Spears. Il a dit que pendant les six mois où il a travaillé avec la chanteuse, “Elle ne pouvait lire que des livres chrétiens… Son téléphone était surveillé.”

“Je ne sais pas si les appels ont été enregistrés ou non, mais l’utilisation du téléphone était très contrôlée”, a expliqué George.

“La tutelle dictait qui seraient ses médecins, quel médecin il allait voir, à quelle fréquence il allait les voir, combien de temps ces séances dureraient”, a-t-il ajouté. “Tous les aspects de ses soins médicaux et pas seulement ses soins médicaux étaient extrêmement, extrêmement contrôlés … Qui pouvait-elle voir, avec qui pouvait-elle sortir, avec qui pouvait-elle être amie, tout était très, très strictement contrôlé.”

Ce contrôle s’étendait à ceux qui se trouvaient autour de Spears, a déclaré George.

“Si alguien expresaba una opinión sobre la tutela, incluso simplemente hablando con un colega o hablando con Britney al respecto, podrías perder tu trabajo. Saldrías al día siguiente. Se supone que todos deben mantener la cabeza baja. No hagas preguntas. Y así son les choses”.

Jamie Spears a refusé de commenter ces détails, mais son avocat a déclaré dans un communiqué: “Jamie aime Britney sans faille et ne veut que le meilleur pour elle. Il n’arrêtera jamais d’aimer ou de soutenir sa fille.”

Rosie O’Donnell a essayé de communiquer avec Spears au fil des ans

L’ancien animateur a interviewé Spears à plusieurs reprises au fil des ans et, a déclaré O’Donnell, ils ont développé une relation étroite.

“Je l’ai cherchée au fil des ans, nous ne nous sommes pas connectés, je lui envoie toujours des notes. J’ai entendu dire que parfois, quand elle allait au Four Seasons, ils disaient qu’elle viendrait au Four Seasons et que j’irais au spa pour voir si je pouvais la croiser, vous savez, pour dire, hey girl comment vas-tu? Tu sais, je l’aime juste “, a déclaré O’Donnell.

Des sources proches de Spears ont déclaré à CNN qu’elle blâmait Lou Taylor, son ancien représentant qui a démissionné l’année dernière, pour de nombreux problèmes de tutelle.

Une source a déclaré: “Britney est consciente et en colère contre le contrôle exercé sur elle par Lou Taylor et sa société, qui ont récolté des millions de dollars de sa succession.”

Un avocat de Taylor et de sa société Tri-Star a déclaré en partie à CNN: “Mme Taylor n’était pas impliquée dans la création d’une tutelle.”

Il a ajouté qu’ils étaient payés, “un pourcentage standard de l’industrie” en tant que représentant de Spears et qu'”ils n’ont que de l’affection pour Britney Spears et sont fiers de l’avoir servie fidèlement pendant 12 ans”.

Les appels au 911 avant le témoignage de Spears en juin

Ronan Farrow et Jia Tolentino ont rapporté que quelques heures avant le témoignage explosif de Spears le 23 juin, la chanteuse s’était rendue au poste de police près de chez elle. CNN a appris que Spears a composé le 911 à deux reprises depuis un téléphone dans le hall d’une station et s’est déclarée victime d’abus de tutelle. Peu de temps après, les policiers ont rencontré la chanteuse à son domicile.

“Elle voulait commencer à établir qu’elle croyait que quelque chose d’illégal se produisait et en fait, c’est ce qu’elle a dit le lendemain, qu’elle estimait que les personnes impliquées dans le maintien de cette tutelle devraient aller en prison”, a déclaré Farrow à CNN.

Le label de Spears n’était pas satisfait de la couverture de Rolling Stone de 1999

L’ancien publiciste de la pop star, Rey Roldan, a déclaré à CNN que lorsqu’il s’occupait de la publicité de Spears sur Jive Records, le label était inquiet lorsqu’ils ont vu pour la première fois Spears, qui avait 17 ans à l’époque, photographié portant un soutien-gorge sur la couverture 1999 de Rolling Calcul.

“[La portada de Rolling Stone] c’était quelque chose que nous craignions depuis longtemps “, a déclaré Roldan. ” Nous l’avons vu et avons obtenu la preuve du photographe et je me souviens avoir pensé, ” Nous pourrions être vraiment mauvais ici. tendu … c’était à Rolling stone [publicar la portada]”.

Rolling Stone n’a pas répondu aux commentaires.

Le reportage spécial de CNN sera rediffusé le 3 octobre.