5 robots aspirateurs à moins de 200€ qui valent le coup et qui vous feront gagner du temps | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez passer moins de temps à nettoyer votre maison pour profiter de l’été, ces aspirateurs robots sont intelligents, vous pouvez les contrôler à distance et certains modèles frottent également le sol.

Les aspirateurs robots sont venus révolutionner l’entretien de notre maison. Grâce à ces petits appareils, nous pouvons consacrer moins de temps aux tâches ménagères comme nettoyer le sol, et plus de temps à faire d’autres choses plus intéressantes.

Si vous avez toujours voulu avoir un aspirateur robot et que votre budget est petit, alors vous pouvez en obtenir plusieurs dès maintenant. modèles très bon marché, pour moins de 200 euros et de grandes marques.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Vous n’avez pas besoin d’avoir beaucoup d’argent pour acheter un robot aspirateur que vous pouvez contrôler depuis une application ou même avec l’aide de l’assistant Google ou Alexa.

Bien qu’il existe des modèles pouvant dépasser les 500 euros, nous vous proposons quelques opportunités à moins de 200 euros qui fonctionnent très bien.

Vous pouvez également les acheter dans plusieurs magasins, bien qu’Amazon propose une livraison gratuite et rapide juste pour vous inscrire à Amazon Prime. Il est gratuit pendant les 30 premiers jours et vous pouvez également accéder à des services tels que Prime Video.

iRobot Roomba 671

Ce robot aspirateur est l’un des plus abordables d’iRobot, même s’il n’en est pas moins complet pour cela. Par exemple, il est compatible avec Alexa et Google Assistant et cartographie intelligemment votre maison pour un nettoyage plus détaillé.

L’un des robots de base d’iRobot, l’une des entreprises les plus importantes et les plus importantes dans le monde des aspirateurs robots, est celui-ci. Roomba 671, ce qui est en ce moment à un prix minimum.

C’est un robot avec une connexion WiFi pour le contrôler depuis une application ou avec Alexa, qui peut aussi nettoyer tous types de sols et moquettes.

Il vous permet même de créer des horaires de nettoyage qui correspondent à vos horaires personnels, par exemple lorsque vous quittez votre maison pour aller quelque part ou des nettoyages en profondeur en cas d’allergies.

Il détecte et élimine la poussière et autres éléments en effectuant un double tour où il trouve plus de saleté. Son autonomie est de 90 minutes.

Mieux encore, cet aspirateur ne coûte que 199 euros pour une durée limitée sur Amazon, une offre à ne pas manquer.

Lefant M210

Aspirateur robot d’une puissance de 1800 Pa, réservoir de 500 millilitres et capteurs optiques pour éviter les collisions avec les meubles. Il dispose du WiFi et est compatible avec Alexa.

L’un des aspirateurs robots les moins chers et les plus connus d’Amazon a une nouvelle version améliorée. Ceci est Lefant M210, un robot low cost qui peut désormais être le vôtre pour seulement 139,99 euros grâce au coupon de réduction de 60 euros.

Il a une puissance d’aspiration de 1800 Pa, environ 135 minutes d’autonomie et possède des capteurs qui lui permettent de ne pas entrer en collision avec les obstacles qu’il trouve autour de votre maison.

Son réservoir fait 500 ml et il dispose de 4 modes de nettoyage.

Sa grande nouveauté par rapport à l’ancien modèle est que ce Lefant M210 est un aspirateur robotique connecté en WiFi. Il peut être contrôlé avec son application où que vous soyez, mais aussi avec une télécommande.

Cecotec Conga 1090 Connecté

Ce robot aspirateur est compatible avec les assistants virtuels Alexa et Google Assistant. Il aspire non seulement, mais aussi lave et convient à tous les types de sols.

L’un des aspirateurs robotiques les plus vendus de Cecotec est à nouveau en vente sur Amazon. Il s’agit de l’aspirateur et de la vadrouille Cecotec Conga 1090 Connectec.

Il a une puissance de 1400 Pa, une brosse spéciale pour ramasser les poils d’animaux. Aspirez, balayez, essuyez et essuyez le sol grâce à ses accessoires. Vous pouvez également vous connecter via WiFi et le contrôler avec votre application ou avec Alexa.

Il dispose de 2 réservoirs de grande capacité pour les solides et les liquides. d’autres ont une autonomie de 160 minutes.

La meilleure chose est le prix. Dans la boutique en ligne Cecotec en Espagne, il ne coûte que 129 euros avec la livraison gratuite depuis ses entrepôts en Espagne.

Chez Amazon il faut dépenser un peu plus, ça coûte 139 euros avec la livraison gratuite.

Ikohs crée Netbot S15

Aspirateur robot avec 4 fonctions : balaie, aspire, essuie et essuie le sol. Cueta avec connexion WiFi pour l’utiliser avec sa propre application et une télécommande.

L’une des plus grandes compétences de Cecotec est cet autre aspirateur de la marque Ikohs, un Créer Netbot S15 qui est maintenant moins cher que jamais sur Amazon.

Ce modèle est très similaire au Conga 1090 Connected à un prix très similaire, vous devez donc en tenir compte si vous n’avez pas de préférence de marque.

C’est un aspirateur robot qui est également capable de frotter le sol ou de passer la serpillière. Balayez, passez l’aspirateur, essuyez et essuyez tous les types de sols. Vous pouvez également grimper sur des tapis hauts pour capturer toute la saleté.

Il dispose d’une cartographie intelligente de votre maison et d’un contrôle total depuis son application ou avec la télécommande.

Son prix est de 139 euros sur Amazon, frais de port inclus.

Rêve F9

Aspirateur robot aspirateur laveur équipé d’un système de navigation avancé. Il a une puissance d’aspiration de 2500 Pa, dispose d’un chiffon à récurer antibactérien et est capable de cartographier votre maison de manière intelligente pour calculer l’itinéraire de nettoyage optimal.

De la main de l’entreprise qui fabrique les aspirateurs Xiaomi, vient Rêve F9, un aspirateur robot pas cher et efficace.

C’est l’un des plus puissants, avec une puissance maximale de 2 500 Pa, en plus d’être un modèle au design très fin pour pouvoir se glisser sous n’importe quel meuble.

Son réservoir a une capacité de 600 ml et possède des filtres HEPA pour empêcher la poussière de se re-filtrer. Il dispose également d’un réservoir de liquide de 200 ml pour éponger le sol.

Son prix normal est de 200 euros, mais maintenant vous pouvez le trouver sur Amazon pour 191 euros avec la livraison gratuite.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.