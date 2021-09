5 robots aspirateurs à moins de 300 euros qui récurent aussi | La technologie

in

Non seulement ils traînent dans votre maison en aspirant la poussière et les restes de nourriture, mais ces aspirateurs robots nettoient également le sol pour le faire scintiller.

Les aspirateurs robots sont des produits qui sont déjà devenus un petit appareil de plus dans notre maison, comme le réfrigérateur, le micro-ondes, le grille-pain et bien d’autres. A chaque fois ils ont une meilleure batterie et surtout ils sont moins chers.

Si vous cherchez un aspirateur robot, sachez que il existe des options bon marché qui, en plus de passer l’aspirateur Frotter le sol. Oui, deux systèmes de nettoyage pour qu’avec le moins d’effort possible vous vous épargnez une corvée.

Les aspirateurs robots ne sont plus si chers et il existe même des modèles à moins de 100 euros, bien qu’avec des fonctions limitées. C’est pourquoi nous voulons vous montrer qu’il existe des aspirateurs robots qui nettoient également à un prix avantageux.

Ces appareils disposent de deux réservoirs, un pour les solides que vous pouvez nettoyer toutes les 2 ou 3 utilisations et un pour les liquides qui doivent être vidés et nettoyés après chaque utilisation.

Cecotec Conga 1790 Ultra

Aspirateur robot milieu de gamme avec une puissance d’aspiration de 2200 pascals de puissance. Il a le contrôle via la commande et l’application.

Si vous voulez vous épargner la tâche de récurer le sol, alors ce robot aspirateur Cecotec Conga 1790 Ultra C’est l’une des meilleures options à un très bon prix.

Ce modèle dispose d’une puissance d’aspiration de 2100 Pa, d’une connectivité internet via WiFi et d’une application pour l’allumer, créer des calendriers de mise sous tension et même la possibilité de voir une carte de votre maison pour savoir où elle est passée.

Vous pouvez balayer, passer l’aspirateur, passer la vadrouille et la vadrouille. Il est également compatible avec les assistants virtuels tels que Google Home et Alexa.

Son prix n’est que de 169 euros dans la boutique en ligne Cecotece en Espagne, avec la livraison gratuite. Il est également disponible sur Amazon pour 169 euros.

Proscénique 850T

Proscenic 850T pour 219€ sur Amazon

Cet aspirateur robot Proscénique 850T C’est un modèle très compétent qui peut aspirer et récurer les sols en un seul passage car il dispose de deux réservoirs.

Il a une puissance d’aspiration de 3 000 Pa. Il dispose d’un réservoir de 500 ml pour les solides et de 300 ml pour l’eau propre. Il suffit d’ajouter la serpillière pour le mouiller et nettoyer le sol sans problème.

Il dispose d’une connexion internet pour le contrôler avec son application, en plus des assistants virtuels Alexa et Google. L’application vous permet de le contrôler en temps réel, de savoir où il a été nettoyé et également de créer des horaires.

Il comprend une télécommande et une bande magnétique pour l’empêcher d’entrer dans n’importe quelle zone de votre maison.

Sur Amazon ça coûte 219 euros, mais si vous vous dépêchez vous pouvez obtenir une remise de 20 euros donc ce ne serait que 199 euros.

Ikohs crée Netbot S15

C’est peut-être l’une des plus grandes compétitions Cecotec du moment. Cet aspirateur robot qui lave et frotte également le sol Ikohs crée Netbot S15 C’est très bon marché sur Amazon.

Il est capable de frotter le sol ou de passer la serpillière. Balayez, passez l’aspirateur, essuyez et essuyez tous les types de sols. Vous pouvez également grimper sur des tapis hauts pour capturer toute la saleté.

Il dispose de deux réservoirs de grande capacité, chacun de 600 ml, vous avez donc beaucoup d’espace pour ramasser des objets sur le sol et frotter même si vous avez une très grande maison. Son autonomie est d’environ 120 minutes.

Il dispose également d’une connexion WiFi et d’un contrôle des applications, ainsi que d’une intégration avec Google Home et Alexa.

Il a une cartographie intelligente de votre maison pour éviter d’entrer en collision avec des objets ou même des animaux domestiques et une télécommande.

Vous l’avez déjà à seulement 139 euros sur Amazon.

Midea M7

Midea M7 pour 209,99 € sur Amazon

Une surprise dans le monde des aspirateurs robots est-ce Midea M7. Il dispose d’un capteur laser qui crée une carte très détaillée de votre maison, il l’utilise également pour contrôler qu’il n’y a pas de coup contre des obstacles tels que des meubles ou des murs.

Il a une puissance d’aspiration de 4 000 Pa, une connexion WiFi, un contrôle des applications et est compatible avec l’assistant Google et Alexa.

Sa batterie de 5 200 mAh lui permet de fonctionner pendant 3 heures, vous ne serez donc pas en train de nettoyer sans batterie. Il dispose de deux réservoirs différents, un pour les solides et un pour les liquides.

Son prix est de 299 euros, mais avec un coupon de réduction de 90 euros vous pouvez l’obtenir pour seulement 209,99 euros sur Amazon.

Zigma Spark 980

Zigma Spark 980 pour 272,49 € sur Amazon

Le robot aspirateur Zigma Spark 980 C’est une autre bonne option pour ceux qui recherchent un robot qui, en plus de balayer et d’aspirer, lave également le sol.

Il dispose d’une puissance d’aspiration de 4 000 Pa, d’un capteur laser pour détecter les obstacles et créer une carte détaillée de votre maison. Connectivité WiFi pour l’utiliser avec votre mobile ou même avec Alexa ou l’assistant Google.

Sa batterie offre une autonomie allant jusqu’à 140 minutes et le mode récurage comporte 3 niveaux, dont un plus avancé pour vous assurer de ne laisser aucune trace ni recoin sans récurer.

En appliquant le coupon de réduction Amazon, cela ne vous coûtera que 272 euros.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.