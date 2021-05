5 routeurs WiFi à moins de 40 euros pour améliorer votre connexion internet chez vous | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez améliorer la couverture et la vitesse de votre WiFi parce que le routeur de votre opérateur est obsolète et qu’il ne le change pas, vous disposez de ces excellentes options pour très peu d’argent qui amélioreront votre connexion.

Si vous travaillez avec le même opérateur Internet chez vous depuis de nombreuses années, vous avez probablement un routeur assez ancien qui peut même poser des problèmes. Malheureusement tous les opérateurs ne mettent pas à jour le routeur simplement parce qu’il est ancien. Donc, si vous souhaitez améliorer votre connexion et votre couverture WiFi vous devriez envisager de passer à un routeur qui est moderne et capable d’améliorer la connectivité.

Nous avons choisi 5 routeurs WiFi modernes qui peuvent améliorer votre connexion Internet et sont également bon marché afin que vous puissiez économiser de l’argent. Tous sont compatibles avec les deux réseaux les plus traditionnels, ils sont compacts et capables de mieux gérer la connexion.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

La seule chose que vous devrez faire lors de leur achat et de leur réception est de le connecter par câble à votre routeur opérateur et d’éditer tous vos appareils pour qu’ils utilisent le réseau WiFi de ce nouveau routeur.

Ils sont compatibles avec des réseaux 2,4 GHz largement utilisé par les équipements plus anciens et les produits ménagers connectés tels que les ampoules, les robots aspirateurs ou les prises intelligentes. Ils comprennent également Réseau 5 GHz beaucoup plus rapide à utiliser avec votre mobile, ordinateur portable, tablette, console et tout ce que vous avez à la maison.

Routeur Xiaomi Mi AX1800

Bon marché et moderne, vous ne pourrez peut-être pas en demander plus Routeur Xioami Mi AX1800. Ce routeur dispose du nouveau WiFi 6, une nouvelle technologie qui vous permet de vous connecter sans fil à une vitesse plus élevée que les routeurs précédents.

Il dispose d’un chipset Qualcomm à 5 cœurs pour gérer toutes les connexions avec une mémoire de 256 Mo qui lui permet de faire fonctionner jusqu’à 128 appareils en même temps.

Il est compatible avec les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz atteignant une vitesse allant jusqu’à 1 775 Mbps. Il dispose également de la technologie OFDMA qui permet de transmettre plusieurs appareils en même temps, au lieu de transmettre des données un par un.

Mieux encore, c’est un routeur domestique très bon marché. Il ne coûte que 39,99 euros sur Amazon, ce qui en fait l’un des les meilleures options de routeurs WiFi bon marché 6.

Huawei Wi-Fi WS5200

Ce routeur Huawei Wi-Fi WS5200 C’est l’un de ses modèles les plus économiques et qui reprend une conception traditionnelle avec le reste des routeurs de l’entreprise. La bonne chose est que sa conception est compacte et bien que les antennes ne puissent pas être déplacées sous un angle, elles sont grandes et avec une grande puissance.

Il est entièrement compatible avec les réseaux WiFi 5 sous les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz jusqu’à 867 Mpbs.

Le meilleur de tout? Son prix. Il ne coûte que 29 euros avec des frais de port totalement gratuits depuis la boutique en ligne Huawei en Espagne. Il est expédié à l’échelle nationale et il vous faudra quelques jours pour arriver.

Il est également disponible sur Amazon, mais pour 29,90 euros. Bien sûr, la livraison est gratuite et si vous êtes un utilisateur d’Amazon Prime, ils vous le livreront le lendemain.

TP-Link Archer C6

Il s’agit d’un routeur de base pour améliorer la connexion WiFi dans votre maison et il est également assez bon marché. TP-Link Archer C6 est une option parfaite pour tous ceux qui recherchent un routeur conforme et avec un budget serré.

Il est compatible avec les réseaux WiFI 5 (802.11ac) et bi-bande, pour 2,4 GHz jusqu’à 300 Mpbs et 5 GHz jusqu’à 867 Mpbs. Par conséquent, vous pouvez obtenir une connexion très élevée si vous avez souscrit un débit fibre de 600 Mbps.

Il dispose de 4 antennes extérieures et d’une antenne interne, ainsi que de 4 ports Ethernet 1 Gigabit. Une excellente option que vous pouvez obtenir sur Amazon pour seulement 39 euros.

Linksys E5400

Ce routeur compatible WiFi 5 bi-bande AC1200 améliore la vitesse des anciens routeurs, est compact et peu coûteux.

Pour ceux qui recherchent un meilleur routeur WiFi que celui de votre opérateur, pas cher et de l’une de ces marques qui sont synonymes de bons produits, ce Linksys E5400 C’est une option à faible coût de haute qualité.

C’est un routeur Linksys sans beaucoup de surprises. Prend en charge les réseaux WiFi 5 2,4 GHz et 5 GHz jusqu’à 1200 Mbps combinés et facile à installer. En utilisant simplement un navigateur Web, il peut être configuré en 5 minutes.

Il dispose de contrôles parentaux pour les plus petits appareils et d’un réseau invité pour 10 utilisateurs invités.

Son prix est le meilleur de tous, il coûte 34 euros sur Amazon avec la livraison gratuite.

Tenda AC10

Routeur WiFi compatible avec les réseaux 2,4 GHz jusqu’à 300 Mbps, 5 GHz jusqu’à 867 Mbps et avec MU-MIMO pour transmettre à plus d’appareils en même temps.

Cette option de la marque chinoise Tenda est peu coûteuse et peut résoudre bon nombre de vos problèmes avec les réseaux WiFi. C’est le routeur Tenda AC10, entièrement compatible avec les réseaux WiFi 5 et qui possède des antennes proéminentes.

Ce routeur dispose de 4 ports Ethernet 1 Gigabit pour connecter directement des appareils par câble, tels que des ordinateurs, des serveurs NAS ou des consoles. Il dispose également de la technologie MU-MIMO qui vous permet d’envoyer des données à plusieurs appareils en même temps et non un par un comme le font d’autres routeurs.

Son prix n’est que de 34,99 euros sur Amazon et la livraison est gratuite et rapide si vous êtes un utilisateur d’Amazon Prime.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.