‘5 Seconds of Summer’ poursuivi par le manager pour 2,5 millions de dollars

5 secondes d’étéLa nouvelle équipe de direction de s a décroché de gros contrats valant des millions, mais le groupe les a licenciés et a raidi l’équipe à la commission … selon un nouveau procès.

Le groupe de pop est poursuivi par YMU Music, et la société de gestion affirme que 5 Seconds of Summer leur doit un gros chèque pour leur travail acharné à conclure des accords lucratifs.

Selon le procès obtenu par TMZ, 5SOS a embauché YMU en février et l’équipe de direction a conclu des accords d’enregistrement et de marchandisage pour le groupe, ce qui a entraîné des millions de dollars d’avances et d’autres paiements pour les membres du groupe.

Cependant, YMU affirme qu’une fois que les nouvelles offres ont été verrouillées et juste avant que l’argent ne commence à affluer vers 5 Seconds of Summer, le groupe les a licenciés dans ce que YMU prétend être une tentative d’éviter de payer de grosses commissions.

Dans les documents, YMU affirme avoir envoyé des factures au groupe au cours des derniers mois en cherchant à se faire payer ce qu’ils disent être des commissions convenues de 15% mais n’ont pas été payés. L’équipe de direction pense que le groupe et d’autres conseillers pensaient qu’ils pourraient faire pression sur YMU pour qu’il accorde une remise… mais au lieu de cela, ils ont maintenant un procès en cours.

YMU va maintenant au tribunal après 5 Seconds of Summer et réclame plus de 2,5 millions de dollars.

Nous avons contacté le groupe… jusqu’à présent, silence radio.