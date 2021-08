5 séries animées pour adultes que vous pouvez voir sur Disney +

Aujourd’hui, nous allons mentionner le meilleur les dessins animés pour les adultes que vous ne pouvez voir que sur la célèbre plateforme Disney Plus et profitez de ce dimanche dans le confort de votre maison tout en profitant de la pluie qui coule dehors.

C’est vrai, la célèbre plateforme Disney Plus a un Catalogue bourré d’options qui semblent réservées aux enfants.

Cependant, il existe également un contenu de qualité considérable destiné aux abonnés d’âge légal.

La vérité est que Disney Plus est devenu l’un des plates-formes Avec le plus grand nombre d’abonnés et sans aucun doute une réalisation qui doit être la maison de la série Marvel, Star Wars et l’endroit pour profiter du contenu classique du studio.

Cependant, il existe également une large collection de matériel qui va au-delà des princesses, des super-héros et des dessins animés.

D’autre part, Disney Plus est aussi un endroit où l’on peut trouver une large gamme des meilleures séries animées pour adultes.

C’est pourquoi cette fois, nous vous laissons une sélection de cinq séries animées pour adultes qui vous surprendront par le fait qu’elles font partie du catalogue de la plate-forme.

1

Les Simpsons

Ses personnages sont devenus emblématiques et font partie de l’histoire de la télévision. Comme si cela ne suffisait pas, ils s’accrochent aussi à un vaste imaginaire collectif.

La série animée pour adultes a eu quelques croisements récents, notamment la visite de Maggie dans l’univers Star Wars.

2

Futurama

La série la plus adulte, tordue et farfelue de Matt Groening est un mélange de science-fiction, d’existentialisme et de philosophie.

Il a connu un passage difficile à la télévision et a été annulé plus d’une fois, mais il continue d’étonner par sa fraîcheur et son intelligence.

C’est aussi un nouveau regard sur l’idée désormais traditionnelle d’un groupe de personnages divers qui doivent survivre à toutes sortes d’aventures.

3

Opposés solaires

Cette famille d’extraterrestres doit trouver un endroit où se réfugier et pour sa fortune – ou son malheur, selon la façon dont on le regarde – elle le trouve.

Son arrivée dans le centre des États-Unis est un test du surréaliste et de l’étonnant, combiné à l’humour noir qui fait de la série animée pour adultes un délice.

4

Le spectacle de Cleveland

Ce spin off du célèbre Family Guy, a l’étrange honneur de prendre le meilleur de l’original et de le transformer en un produit d’une qualité particulière.

Lorsque Cleveland Brown déménagera avec toute sa famille en Virginie, il découvrira que l’adaptation n’est pas si facile.

5

MERVEILLE MODOK

MODOK était un grand super-vilain, redouté de tous et le centre de centaines d’intrigues et de batailles. Jusqu’à ce qu’il cesse d’être.

Après avoir lamentablement échoué dans chacun de ses plans, ce curieux personnage doit faire face à plus que l’humiliation d’avoir perdu le but de sa vie.