5 sérieux prétendants commerciaux de Ben Simmons émergent

Ben Simmons a connu une horrible course en séries éliminatoires, culminant avec la défaite de ses 76ers de Philadelphie par les Hawks d’Atlanta lors de la finale de la Conférence Est. Il a tiré 33% de la ligne des lancers francs contre Atlanta, ce qui était en quelque sorte en baisse par rapport aux 34,2% qu’il avait tirés en séries éliminatoires jusqu’à ce moment-là.

En fin de compte, Simmons a affiché le pire pourcentage de lancers francs de l’histoire des séries éliminatoires de la NBA pour un joueur avec au moins 70 tentatives.

Pour des raisons évidentes, cela l’a amené à devenir extrêmement timide avec les armes à feu et à peu près non menaçant offensivement. Cela a conduit à son tour Joel Embiid à l’appeler publiquement, il a répondu sans ambages à Embiid puis aux Sixers signalant que le jeune All-Star était sur le marché.

Alors, où va finir Simmons ?

Eh bien, selon Jake Fisher de Bleacher Report, il y a actuellement cinq équipes qui sont considérées comme des prétendants commerciaux légitimes pour les services de Simmons.

Ces cinq équipes : les Cleveland Cavaliers, les Indiana Pacers, les Minnesota Timberwolves, les Sacramento Kings et les Toronto Raptors.

“Cleveland, Indiana, Minnesota, Sacramento et Toronto ont tous manifesté leur intérêt à acquérir le deuxième joueur défensif de l’année, ont déclaré des sources”, a écrit Fischer. “Plusieurs dirigeants de ces équipes, lorsqu’ils ont été contactés par B/R, ont mentionné leur enthousiasme à l’idée d’intégrer Simmons comme attaquant de jeu, et non au poste de meneur qu’il a joué à Philadelphie.”

Les Cavaliers ont fait connaître le package commercial qu’ils proposent pour Simmons. Même chose avec les Timberwolves du Minnesota. Les Pacers, Kings et Raptors gardent leurs cartes un peu plus près du gilet, mais Buddy Hield et Pascal Siakam seraient vraisemblablement impliqués dans une certaine mesure pour les deux dernières équipes.

De même, les Sixers ont fait connaître leur prix demandé pour Simmons. Que l’une des offres existantes corresponde ou non est une question d’opinion.

Il convient également de noter les cinq prétendants susmentionnés pour Simmons: aucun d’entre eux n’a fait les séries éliminatoires l’année dernière.

D’une manière ou d’une autre, il semble de plus en plus que Simmons sera traité le plus tôt possible. Où finira-t-il finalement ? Le temps nous le dira.

