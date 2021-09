5 services décentralisés pour VPN, navigation Web, messagerie et plus

L’une des promesses de la technologie blockchain est qu’elle permettra le Web3, ce que beaucoup appellent la prochaine étape de l’évolution du Web. Bien que ce ne soit peut-être pas encore là, il existe des services décentralisés que vous pouvez utiliser aujourd’hui.

Orchid se présente comme un marché de bande passante décentralisé. Les gens utilisent l’application Orchid pour se protéger contre l’espionnage des FAI, débloquer des sites Web coupés par des pare-feu et pour de nombreux autres avantages en matière de confidentialité. Les vendeurs reçoivent des paiements en temps réel au fur et à mesure qu’ils fournissent un service et mettent OXT pour rivaliser pour les demandes de service. Il s’agit d’un VPN payant à partir d’un dollar pour commencer.

Internxt est un service de stockage cloud décentralisé qui offre 2 Go gratuits pour commencer. Les fichiers téléchargés sur Internxt Drive sont fragmentés, chiffrés côté client et distribués dans le monde entier, de sorte qu’un serveur ne contient jamais un fichier complet, mais plutôt une partition chiffrée. Dans ma brève utilisation d’Internxt Drive, le téléchargement de fichiers était très lent, mais cela vaut la peine d’être ajouté à votre dossier de signets en tant que service à considérer à l’avenir.

Unstoppable Domains est une entreprise qui fournit des noms de domaine à acheter, comme .crypto, .coin, .bitcoin et autres. Une fois qu’un utilisateur revendique un domaine dans un portefeuille, il a un contrôle absolu sur ce domaine. Les domaines peuvent être transférés, mis à jour et liés à d’autres services sans aucune implication de Unstoppable Domains. Unstoppable Domains ne peut pas désactiver, modifier ou transférer les enregistrements d’un domaine sans l’autorisation d’un utilisateur. Unstoppable Domains prend en charge plus de 260 crypto-monnaies. Vous pouvez accéder à ces domaines avec des navigateurs comme Opera, Brave et Firefox.

Subsocial est un ensemble de palettes de substrats avec une interface utilisateur Web qui permet à quiconque de lancer son propre réseau social décentralisé résistant à la censure. Vous pouvez le considérer comme une version décentralisée de Reddit ou Medium, où un ensemble de subreddits ou de blogs sur Medium fonctionnent sur leur propre chaîne. Subsocial est récipiendaire des deux bourses techniques de la Fondation Web3. Construit avec Polkadot et IPFS.

La blockchain ADAMANT appartient aux utilisateurs. Personne ne peut contrôler, bloquer, désactiver, restreindre ou censurer les comptes. Tous les messages sont cryptés avec les algorithmes Diffie-Hellman Curve25519, Salsa20, Poly1305 et signés par SHA-256 + Ed25519 EdDSA. Les clés privées ne quittent jamais votre appareil. Vous n’avez pas non plus besoin de fournir un e-mail ou un numéro de téléphone pour commencer à l’utiliser. L’enchaînement des messages et leur authenticité sont garantis par la blockchain.