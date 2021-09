5 signes avant-coureurs d’une mauvaise utilisation de la carte de crédit

Les retraits d’espèces par carte de crédit entraînent des frais de retrait d’espèces pouvant aller jusqu’à 3,5 % du montant du retrait.

Bien que les cartes de crédit offrent de multiples avantages à leurs utilisateurs, elles peuvent entraîner des risques importants pour ceux qui manquent de discipline financière. S’ils sont manipulés avec négligence, ils peuvent avoir un impact négatif sur votre santé financière pendant longtemps.

Ces 5 signes courants indiquent que vous utilisez votre carte de crédit dans le mauvais sens :

1. Rembourser constamment le montant minimum dû uniquement

De nombreux titulaires de carte de crédit supposent à tort que le fait de ne rembourser que le montant minimum dû leur éviterait de payer de lourds frais financiers. Rembourser le montant minimum dû ne ferait que vous éviter d’encourir des frais de retard de paiement et de nuire à votre pointage de crédit. Vous devrez toujours payer des frais financiers importants de 23 % à 52 % par an sur la partie impayée de votre facture de carte de crédit. De plus, le non-remboursement des cotisations de carte de crédit entraîne la suppression de la période sans intérêt sur les nouvelles transactions par carte jusqu’à ce que la totalité de la partie impayée soit remboursée.

Si vous ne parvenez pas à rembourser l’intégralité des frais de carte de crédit, convertissez la partie impayée en IME. Le taux d’intérêt des conversions EMI est bien inférieur aux frais financiers prélevés sur les cotisations impayées. Cette option offre des durées de remboursement de 3 mois à 5 ans, permettant aux titulaires de carte de rembourser la facture de carte de crédit impayable à un taux d’intérêt beaucoup plus bas en tranches plus petites selon leur capacité de remboursement. De plus, opter pour cette voie permet même de rétablir le bénéfice de la période sans intérêt sur les cartes de crédit.

2. Retrait d’espèces par carte de crédit via les guichets automatiques

Les retraits d’espèces par carte de crédit entraînent des frais de retrait d’espèces pouvant aller jusqu’à 3,5 % du montant du retrait. De plus, les émetteurs de cartes prélèvent également des frais de financement allant jusqu’à 52 % par an du jour du retrait jusqu’à leur remboursement. Par conséquent, essayez d’éviter dans la mesure du possible d’effectuer des retraits d’espèces par carte de crédit. Au cas où cela deviendrait totalement inévitable, assurez-vous de rembourser la totalité du montant retiré le plus tôt possible. Cela réduirait les frais d’intérêt supplémentaires encourus sous la forme de frais financiers.

3. Maintien constant du taux d’utilisation du crédit (CUR) supérieur à 30%

CUR est le pourcentage de la limite de crédit totale que vous utilisez. Comme les prêteurs considèrent généralement que ceux dont le CUR est supérieur à 30 % sont de nature avide de crédit, les bureaux de crédit peuvent également réduire la cote de crédit de ceux qui dépassent le niveau de 30 % de la carte de crédit. Ainsi, limitez votre carte de crédit globale à moins de 30% de votre limite totale de carte de crédit.

Si vous dépassez fréquemment cette limite, demandez à votre émetteur de carte de crédit existant d’augmenter votre limite de crédit ou demandez une carte de crédit supplémentaire. Opter pour l’une ou l’autre de ces options vous aiderait à réduire votre CUR, à condition que vous n’augmentez pas vos dépenses par carte de crédit de manière disproportionnée après avoir obtenu une limite de crédit plus élevée.

4. Ignorer la date d’expiration des points de récompense

Selon le programme de points de récompense proposé sur la carte de crédit, les titulaires de carte peuvent utiliser les points de récompense accumulés pour acheter des chèques-cadeaux, les convertir en miles aériens, acheter des produits dans certains points de vente ou partenaires en ligne, ou en les ajustant par rapport aux factures de carte en souffrance. Cependant, les points de récompense accumulés de la plupart des cartes de crédit expirent dans les 2 à 3 ans suivant leur crédit. Très peu d’émetteurs de cartes de crédit proposent des cartes sans expiration de points de récompense. Par conséquent, vous devez toujours surveiller de près la validité des points de fidélité, ainsi que les termes et conditions liés à leur échange.

5. Refuser l’offre d’amélioration de la limite de crédit

De nombreux titulaires de carte de crédit évitent souvent d’augmenter leur limite de carte de crédit en raison de la crainte de dépenses excessives et de la possibilité de tomber dans le piège de l’endettement. Cependant, sachez que s’il est utilisé judicieusement, cela peut vous aider à améliorer votre santé financière. Par conséquent, vous devez tenir compte de ces offres d’amélioration de la limite de crédit chaque fois qu’elles vous sont proposées par l’émetteur de la carte.

Cela améliorerait votre capacité financière à faire face à des urgences financières ou à faire des dépenses plus élevées lors de festivals ou de toute occasion importante. N’oubliez pas non plus qu’une limite de crédit améliorée peut réduire votre CUR, ce qui peut aider à améliorer votre pointage de crédit et, par conséquent, votre admissibilité future à un prêt et à une carte de crédit.

(L'auteur est directeur principal, Paisabazaar.com)

