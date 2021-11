5 signes que votre mobile est sur le point de mourir | La technologie

Soudain, le mobile a commencé à faire des choses étranges. Est-ce un bug, ou est-il sur le point de mourir ?

Compte tenu de la canne que nous leur donnons, les déplaçant toute la journée d’ici à là, activant leur écran des centaines de fois par jour et les utilisant sans arrêt, les smartphones sont des appareils assez robustes.

Mais ils ne sont pas éternels, et tôt ou tard finira par gâcher. Le problème, c’est quand cela arrive soudainement et que nous nous retrouvons sans mobile au moment le plus inopportun, jusqu’à ce que nous en obtenions un autre.

Nous allons voir cinq signes que le mobile est sur le point de mourir, qui nous parviennent via ZDnet. Il est intéressant de les connaître pour pouvoir agir avant que l’issue fatale ne se produise.

Acheter un mobile pas cher en 2021 est une décision judicieuse, si vous n’avez besoin que des fonctions quotidiennes requises d’un smartphone. Ce sont les meilleurs mobiles bon marché de 2021.

Dans certains cas nous ne pourrons rien faire : la pièce défectueuse ne pourra pas être réparée, et devra être remplacée.

Dans d’autres, nous pourrons peut-être le réparer avant qu’il ne tombe en panne.

Au moins, nous aurons la possibilité de chercher un mobile d’urgence, avant que celui en cours ne se bloque, et même sauvegarder les données.

Boitier ou écran bombé

C’est l’un des symptômes les plus évidents et les plus dangereux qui votre mobile est sur le point de mourir.

La batterie a gonflé à cause d’un excès de chaleur et a déformé le mobile. Il est rare qu’il le fasse pour l’étui, car ils sont généralement résistants, donc la chose normale est que pousser à l’écran, le sortir du cadre.

C’est une situation dangereuse : Si la batterie gonfle, elle peut brûler ou explorer à tout moment.

N’essayez donc pas de repositionner l’écran – éteignez-le immédiatement et faites-le réparer.

Le nouvel iPhone 13 comprend un écran OLED, le nouveau processeur A15 Bionic, une batterie de plus grande capacité et 2 appareils photo de 12 mégapixels avec 47 % de performances en plus par faible luminosité.

L’écran scintille

Si vous remarquez que l’affichage est en micro-allumage, scintille ou vibre étrangement, c’est que ça va mal tourner.

Il peut s’agir de l’écran lui-même ou du connecteur à la carte mère du mobile. Faites-le réparer avant que l’écran ne s’éteigne complètement.

Redémarrages aléatoires

Soudain, le mobile n’a commencé à redémarrer que de manière aléatoiremême quand il est au repos. C’est mauvais signe.

Il peut s’agir d’un bug dans une application qui reste en mémoire ou d’un composant mobile défectueux. Mais la chose normale est que c’est la batterie qui commence à défaillir.

Heureusement, il est généralement facile à changer et pas très cher.

Dysfonctionnements de l’écran tactile

Un autre échec assez courant est que le mode tactile de l’écran commence à mal fonctionner. Il ne reconnaît pas certains touchers du doigt, il y a beaucoup de latence, voire des pressions aléatoires se produisent.

Il s’agit d’une panne de l’écran, qui est défectueux, ou qui est affecté par la température basse élevée du mobile.

Cherchez de l’aide avant qu’il ne cesse de reconnaître les touches du doigt et ne se transforme en brique.

La batterie ne se charge pas

C’est un autre échec critique, car sans charge, le mobile ne marche pas.

Testez d’abord un changer le câble de charge. Il peut aussi s’agir de la batterie, ou du connecteur USB où se produit la charge.

Il n’y a pas d’autre choix que de le faire réparer.

Sommes signes que votre mobile va mourir ils sont faciles à identifier. Agissez au plus vite, en sauvegardant vos données, avant que le drame ne se produise…