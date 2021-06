5 sorbetières pas chères pour faire des glaces saines cet été | La technologie

in

Si pendant les chauds mois d’été vous laissez votre salaire dans des glaces pour lutter contre les températures élevées, vous pouvez désormais préparer vos glaces et sorbets de manière simple avec ces appareils.

Si vous faites partie de ceux qui, pendant l’été et les horribles semaines chaudes, doivent se réfugier sous le ventilateur et ne pas arrêter de manger des glaces parce qu’il fait froid et qu’elles sont délicieuses, nous avons de bonnes nouvelles pour vous, car vous pouvez arrêter de dépenser beaucoup d’argent sur la crème glacée et commencez à faire votre propre.

Ces réfrigérateurs sont des petits électroménagers bon marché qui vous aideront à réaliser vos meilleures glaces, sorbets, barbotines et desserts froids. Il n’y aura pas de retour en arrière une fois que vous aurez commencé à faire votre propre crème glacée à votre goût.

Ce sont des petits électroménagers parfaits pour l’été qui vous feront économiser plus d’un après-midi pour prendre une collation fraîche et selon vos ingrédients, saine. Ou consacrez-vous simplement à faire 1 litre de glace au chocolat parce que bordel, c’est délicieux !

Réfrigérateur Aicok

Réfrigérateur Aicok 1.5L pour 43 euros sur Amazon

Ce réfrigérateur de marque d’appareils Aicok C’est un produit avec un bon prix et qui a un réservoir de 1,5 litre pour faire toutes les glaces dont vous pourriez avoir besoin, ce qui n’est jamais assez.

Il est capable de faire de la crème glacée en 15 à 20 minutes, bien qu’il lui reste généralement plus de temps pour qu’il soit parfait. Il a une puissance de 250W et est aussi simple à utiliser que de l’allumer, d’ajouter les ingrédients et d’attendre qu’il gèle jusqu’à ce qu’il crée une pâte froide.

Il a une minuterie manuelle sur le couvercle et vous pouvez l’obtenir pour 43,99 euros.

Machine à crème glacée Ikohs Helaki

Obtenez le réfrigérateur Ikohs Helaki pour 24,95 euros

Ce réfrigérateur vous permet de réaliser non seulement des glaces, mais aussi des sorbets, des barbotines ou des desserts froids de toutes sortes comme la mousse de yaourt glacé. La machine à glace Ikohs Helaki Il n’a pas le même design que vous pourriez vous attendre, mais il fonctionne de la même manière.

Vous n’avez qu’à ajouter les ingrédients pour créer des glaces plus saines, sans additifs ni graisses et sucres ajoutés.

Si vous le souhaitez au meilleur prix possible, nous vous recommandons de l’acheter sur le même site Ikohs en Espagne pour seulement 24,95 euros avec les frais de port. Sur Amazon, il est également disponible pour 43,95 euros.

Taurus Tasty Ncream

Obtenez le réfrigérateur Taurus Tasty Ncream pour 39,99 euros

Un autre réfrigérateur à très bon prix et avec un réservoir de 1,5 litre pour préparer des glaces pour tout un bataillon ou pour une personne lors d’une très mauvaise journée. Est Réfrigérateur Taurus Tasty Ncream Il a une puissance de 12W et une efficacité énergétique A++.

Il a un petit livre de recettes avec 8 recettes pour commencer et pour l’utiliser, c’est aussi simple que de mettre les ingrédients à travers son trou dans le couvercle et d’attendre une demi-heure jusqu’à ce que la crème glacée soit prête.

Son prix n’est que de 39,99 euros, avec des frais de port totalement gratuits.

Réfrigérateur Amzdeal

Obtenez le réfrigérateur coloré Amzdeal pour 38,99 euros

Si vous voulez un réfrigérateur mais avec une touche spéciale, surtout qui donne une touche spéciale à votre cuisine, vous avez sur Amazon le Réfrigérateur Amzdeal.

Vous pouvez préparer des glaces et des sorbets, avec un réservoir de 1,5 litre et un arrêt automatique. Une fois que vous l’avez mis en service et ajouté les ingrédients, vous aurez la crème glacée prête en 15 à 30 minutes environ.

Il est démonté pour un lavage facile et vous pouvez vous le procurer sur Amazon pour seulement 38 euros.

Klarstein Creamberry

Obtenez le réfrigérateur Klarstein Creamberry pour 54,99 euros

Si vous recherchez un réfrigérateur de bonne qualité et polyvalent, ce Klarstein Creamberry c’est votre meilleur choix.

Non seulement elle fait de la crème glacée, mais elle peut aussi faire du yaourt, des sorbets et des smoothies. Il peut même être utilisé comme refroidisseur de bouteille comme indiqué par le fabricant, bien qu’il puisse être quelque peu excessif et gaspiller de l’énergie supplémentaire inutile.

Malgré tout, ce réfrigérateur dispose d’un réservoir de 1,5 litre avec un affichage numérique pour contrôler la minuterie, une production de crème glacée comprise entre 20 et 30 minutes et un arrêt automatique.

Son prix est de 54,99 euros sur Amazon, avec des frais de port totalement offerts.

