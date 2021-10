in

Netflix : 5 sorties les plus attendues en octobre 2021 | Instagram

Le mois de octobre et la célèbre plateforme Netflix sait parfaitement chouchouter ses millions d’abonnés durant ce dixième mois de l’année, qui est sans doute le préféré de beaucoup.

Au cours de ce mois, la plateforme du logo rouge a pas mal de Nouveautes pour tous les goûts, cependant, ceux de t3rror sont les plus importants.

Le mois d’octobre a commencé et une série de premières atteindra la plate-forme la plus populaire au monde, Netflix, présente dans 190 pays de la planète, devenant une vitrine de grande projection.

Et durant ce mois d’octobre, Netflix comptera environ 79 premières qui viendront s’ajouter à son catalogue pour le divertissement de tous.

Cependant, un total de cinq versions Netflix les plus attendues pour octobre ont été sélectionnées :

1

Luis Miguel : La Série, Saison 3

Avec l’arrivée de nouveaux personnages, la troisième et dernière saison montre le chanteur Luis Miguel dans deux chronologies, cherchant à booster sa carrière sur le marché anglo-saxon, et dans l’autre, face à de nouveaux défis qui menacent tout ce qu’il a construit.

2

Pokémon : Les secrets de la jungle

Le 23ème film raconte l’histoire de Koko, qui grandit dans la jungle avec un Zarude solitaire.

Lorsque Koko rencontre Ash et que Pikachu découvre le monde des humains et un plan qui menace de détruire leur maison !

3

La revanche des Juanas

La production de Netflix et Lemon Studios aborde la vie de cinq femmes portant la même tache de naissance, qui ont entrepris de découvrir la vérité sur leur passé et de découvrir un réseau tragique de mensonges tissés par un puissant politicien.

La série dramatique et à suspense peut être vue à partir du 6 octobre et met en vedette Zuria Vega, Renata Notni, Juana Arias, Sofía Engberg, Oka Giner, Carlos Ponce.

4

Les sept péchés capitaux : la malédiction de la lumière

Meliodas et ses amis reviennent à l’action lorsqu’une alliance magique et puissante menace la nouvelle ère de paix qui est vécue et met l’existence de chacun en danger.

5

Malinche : Un documentaire de Nacho Cano

Basé sur l’histoire d’amour entre La Malinche et Hernán Cortés, et la fusion de leurs deux mondes.

Sans aucun doute, une comédie musicale qui concerne aussi notre histoire. Nacho Cano, Melissa Barrera et Thaddeus Pearson y participent.